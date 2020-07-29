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Не прошло и три года. В РФ по делу о гибели студентки МГИМО из Казахстана задержан сын экс-премьера Дагестана
14:41 29.07.2020

Смерть Томирис Байсафа в Москве: Задержан сын экс-премьера Дагестана

Сын экс-премьера Дагестана Муртузали Меджидов задержан по подозрении в убийстве Томирис Байсафа, передает Tengrinews.kz со ссылкой Telegram-канал "112".

"Вчера утром полицейские задержали парня погибшей – Муртузали Меджидова. Он сын экс-главы правительства республики Дагестан", - говорится в сообщении.

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

Сообщается, что ГСУ СК РФ возбудил уголовное дело по 105 статье "Убийство". Меджидов уже задержан. Скоро ему будет избрана мера пресечения.

13 апреля 2018 года студентка-отличница четвертого курса кафедры международных экономических отношений МГИМО Томирис Байсафа при неизвестных обстоятельствах выпала из окна четвертого этажа вуза во время перемены. Девушка получила множественные переломы, потеряла много крови. 3 мая того же года Томирис скончалась в НИИ Склифосовского.

Скриншот из Telegram-канала "112"

Родители погибшей девушки Дархан Кожабергенов и Жанна Ахметова заявляли, что настаивают на объективном и справедливом расследовании. Они не согласны с выводами следствия, которое, по их словам, склоняется к версии, что Томирис совершила самоубийство.

В октябре 2019 года стало известно, что Президент Касым-Жомарт Токаев принял мать Томирис Байсафы и делу придан особый статус.

Смерть Томирис Байсафа в Москве: Что известно о Муртузали Меджидове

Мама погибшей казахстанки заявила о том, что свидетели по делу, улики и видео с камер "исчезают", а необходимые экспертизы так и не проведены.

Источник - Tengrinews.kz
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