Археологи обнаружили в Турции 1700-летнюю древне-греческую статую

15:01 29.07.2020

Археологи обнаружили в Турции 1700-летнюю статую



На территории древнего города Перге, в настоящее время относящегося к турецкой провинции Анталья, археологи обнаружили 1700-летнюю статую женщины эллинистического периода.



Об этом сообщается на сайте Hurriyet Daily News.



Скульптура в этом году стала первой находкой специалистов в Перге. Отмечается, что статуя состоит из двух частей: отломанной головы и туловища.



Раскопки в Перге возглавляет Седеф Кокай Кепче - профессор археологии в Стамбульском университете.



Обнаруженную фигуру III века нашей эры после реставрации разместят в Археологическом музее Антальи, говорится в публикации от 28 июля.



Археологические раскопки в Перге систематически ведутся Стамбульским университетом с 1946 года и в 2009 году древний город был включен в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.