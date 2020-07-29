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Археологи обнаружили в Турции 1700-летнюю древне-греческую статуюАрхеологи обнаружили в Турции 1700-летнюю древне-греческую статую
15:01 29.07.2020

Археологи обнаружили в Турции 1700-летнюю статую

На территории древнего города Перге, в настоящее время относящегося к турецкой провинции Анталья, археологи обнаружили 1700-летнюю статую женщины эллинистического периода.

Об этом сообщается на сайте Hurriyet Daily News.

Скульптура в этом году стала первой находкой специалистов в Перге. Отмечается, что статуя состоит из двух частей: отломанной головы и туловища.

Раскопки в Перге возглавляет Седеф Кокай Кепче - профессор археологии в Стамбульском университете.

Обнаруженную фигуру III века нашей эры после реставрации разместят в Археологическом музее Антальи, говорится в публикации от 28 июля.

Археологические раскопки в Перге систематически ведутся Стамбульским университетом с 1946 года и в 2009 году древний город был включен в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Источник - Известия
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