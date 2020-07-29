Что осталось от города Державинск - бывшей базы РВСН в Казахстане

15:20 29.07.2020

Где-то здесь была ракета "Сатана". Что стало с секретным казахстанским городом



В этой местности когда-то располагалось мощное разрушительное оружие, а теперь здесь руины, причем без всякой войны.



С 1966 по 1996 годы (ох уж эти шестерки в датах) в казахстанском городе Державинске, а точнее в поселке городского типа Степном, располагался штаб 38-й ракетной дивизии. На ее вооружении находилась тяжелая межконтинентальная ракета. Это оружие также известно под названием "Сатана". Город был закрыт для свободного посещения и не отображался на советских картах.



Акмолинская область. По дороге в Державинск нас встречают серп и молот, бескрайние поля с мирно пасущимися животными и колоритные автобусные остановки.







Сам Державинск можно условно разделить на собственно город и поселок Степной, который сейчас называется микрорайон Молодежный.



Вот этот микрорайон и есть наследие бывшего секретного городка, где когда-то жили военнослужащие ракетной дивизии.



Молодежный тоже можно опять же условно разделить на две части - восстановленные пятиэтажки и заброшенные нежилые дома-призраки.



На некоторых старых пятиэтажках можно заметить табличку с фамилией человека, который в прежние годы был ответственным за дом.



В интернете на различных форумах есть много воспоминаний бывших жителей, которые разъехались по всему миру. У живших и уехавших есть даже своя песня о городке в тургайских степях.



Как это часто бывает, не выдержав рвущей сердце ностальгии, бывшие державинцы приезжают сюда, чтобы окунуться в воспоминания.



"Я в позапрошлом году здесь одного майора встретил, он здесь упал и плакал", - говорит местный житель Муса Кодзоев, показывая нам, что осталось от бывшего Дома офицеров.



"Я говорю ему: ты чего плачешь? А тот отвечает: "Ты не поймешь, жалко мне, посмотри, что наделали. Я не узнаю этих мест. Знаешь, сколько лет я здесь служил". Так он плакал здесь, откуда-то приехал, видимо", - рассказывает 72-летний Муса.



Сам Муса живет в этих местах с 68 года и, конечно же, понимает всех тех, кто при виде развалин испытывает чувство досады. Тем более что Кодзоев всю жизнь работал строителем.



"Люди приезжают и удивляются, как до такого дошло, что искусственный развал сделали", - говорит мужчина, оглядывая стены бывшего клуба.



"Вот здесь была огромная хорошая сцена, вообще ДК сильнейший был, а фильмы какие были, праздники, танцы, офицеры девчат водили на свидания и наоборот. Я сам тоже сюда на свидания бегал. Короче, здесь все было", - вспоминает Кодзоев.



Мы проходим мимо бывшего исправительного учреждения, на месте которого раньше располагалась воинская часть.



Везде все заросло травой и деревьями, под ногами бетонные плиты - остатки военного городка.



"Снабжение здесь очень хорошее было - все что хочешь в магазинах. Там была офицерская столовая, вот здесь детсад был, а вот здесь средняя школа имени Кирова. Все разобрали. Жалко, честное слово", - перечисляет еще один местный житель, поворачиваясь то налево, то направо, указывая нам на руины и частично сохранившиеся помещения.



"Когда в 96-м военные уходили, они, оказывается, все под ключ сдали. Дома под ключ, все готово было, уходили, даже вещи оставляли", - уверяют местные.



"А вот здесь была гостиница. Там офицеры отдыхали, которые приезжали с проверкой. Даже бассейн был внутри", - продолжают наши сопровождающие, указывая на одно из немногих уцелевших зданий. Его кто-то выкупил, и теперь оно охраняется.



А напротив гостиницы - развалины.



"Вот это бывший штаб дивизии. Основной корпус здесь стоял", - указывают жители на фрагменты каркаса.



"Здесь же подземные ходы были, куда хочешь", - с некой таинственностью говорит один мужчина.



"А в шахтах ракета стояла межконтинентальная", - со знанием дела добавляет другой.



"В этой местности располагался штаб ракетной дивизии, и у них была ракета "Сатана". Рассказывали, что был чемоданчик, а в нем была кнопка специальная. Наш Державинск в Америке был нанесен на карту, и в 1996 году за один день нас с карты Америки-то и сняли", - рассказывает, что знает, местная жительница.



"Классификацию "Сатана" придумали американцы, а конкретно НАТО. Это была особая зона, и здесь располагались самые передовые на тот момент ракеты, которые постоянно реконструировались. В частности, была тяжелая межконтинентальная ракета наземного базирования", - вносит ясность державинский журналист Григорий Споденец.



"Бывало, в советское время так зимой по степи едем, вжик, открывается что-то и закрывается, а мы же не знаем, где что стоит, все же секретное", - рассказывает еще один из наших собеседников.



"Подъезжаешь, машина выскакивает из земли. Военные говорят: "Вы что, ребята?" Да вот, отвечаем, заблудились. Заведут нас на точку, накормят, переждем, пока буран не утихнет. В течение нескольких часов они уже узнавали о тебе всю информацию: кто такой, где родился. Так они спасали многих людей, кто в буране застревал. Техника у них мощная была. А сейчас останешься в степи - умрешь", - рассуждает его товарищ.



"А какие дачи красивые были. Везде гаражи стояли. У всех были машины, люди здесь хорошо зарабатывали", - говорят местные и подводят нас еще к одному частично сохранившемуся объекту.



"Этот памятник еще в советское время ставили. Если бы там металл был, его бы тоже уже не было", - с горечью констатируют люди, рассказывая, что, после того как уехали военные в 1996 году, в городке началась охота на металл.



Подходим к развалинам бывшего военного госпиталя и находим лишь стенку.



Оглядываемся на многочисленные безжизненные коробки бывших жилых домов.



"В момент ухода ракетной дивизии все воинские объекты по полному описанию каждого здания передавались специальной комиссии, созданной при участии депутатов районного маслихата", - рассуждает местный журналист Григорий Споденец.



"Я тоже был в той комиссии, мы принимали все по списку. Но проблема была в том, что городок Степной отапливался мазутом, а чтобы в те годы купить такой объем мазута и поставить его именно в Державинск, потребовалось бы примерно чуть ли не третья часть бюджета бывшей Тургайской области.



Естественно, это была большая роскошь, поэтому с квартирами, которые были отданы державинцам на вольное поселение, вскоре начались проблемы, пришла в негодность система подачи воды, и все это потихонечку стало затухать. Поэтому никто этот городок не разрушал, кроме варваров", - говорит Григорий.



По его словам, в те времена начальник державинского РОВД просил дать ему силы и средства для охраны, чтобы сохранить городок. Но возможности такой не было.



"Судьба городка была пущена на самотек. И теперь, спустя столько лет, мы восстанавливаем эти здания", - отмечает он.



Некоторые пятиэтажки в Степном, или в микрорайоне Жастар, как он называется теперь, и правда восстановлены, в них заселены жильцы.



Такого же обновления хотели бы и жители дома № 17, внешний вид которого сильно отличается от отремонтированных пятиэтажек, стоящих по соседству.



Люди говорят, что жить в этом доме невозможно.



Отопления нет, приходится топить печки, из-за чего недавно чуть не случилась трагедия с маленькими детьми.



Канализации здесь тоже нет, люди выносят отходы на улицу. Здесь же на улице они набирают воду.



Одна жительница ведет нас в свою квартиру. Уверяет, что стены у нее рассыпаются на части.



Местная жительница держит в руках вывалившиеся куски стены.



Первые этажи служат для местных кладовкой.



Жители написали письма всем, кому можно, даже уполномоченному по правам человека. Омбудсмен, изучив их проблему, ответил, что техническое обследование дома потребует времени, и попросил потерпеть.



Четыре года назад Нурсултан Назарбаев рассказывал о наследии, которое могло остаться нашей стране после распада СССР.



"На нашей территории в то время размещались 104 межконтинентальные баллистические ракеты СС-18, которые на Западе называли "Сатана". На них было установлено 1 400 ядерных боеголовок. На наших аэродромах базировалось 40 стратегических бомбардировщиков с 370 крылатыми ядерными ракетами. Этот потенциал превосходил ядерные силы Франции, Великобритании, Китая вместе взятых", - говорил тогда Глава государства.



Как известно, в свое время нашими властями было принято решение отказаться от этого потенциала.



"После того как ракетная дивизия была снята с боевого дежурства, ракеты были демонтированы, но не уничтожены. Они с территории Оренбургской области выносили военные спутники на околоземную орбиту.



Ствол шахты, где стояла "Сатана", был взорван представителями самой ракетной дивизии. После этого умышленно приезжали специалисты из НАТО и еще раз довзрывали все, что только можно было", - говорит державинский журналист Григорий Споденец.



В этом репортаже мы рассказали лишь о поселке Степном, который является частью города. Но есть другой Державинск. Продолжение следует.



Текст: Ренат Ташкинбаев. Фото: Турар Казангапов©