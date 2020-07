Либерализм переживает кризис, но винить в этом Китай и Россию - значит бежать от действительности, - Дэниеэл Херст

15:30 29.07.2020

Либерализм переживает величайший кризис. Это стало очевидно на фоне коронакризиса, когда западные страны скатились к защите узких эгоистических интересов. Западным лидерам нравится возлагать ответственность за беспорядок в мире на Китай и Россию, но главная угроза находится ближе к дому, пишет Бобо Ло из Института Лоуи.

Дэниеэл Херст (Daniel Hurst)



Kиберализм переживает свой.величайший кризис за несколько десятилетий", и причиной тому отчасти стали неспособность западных правительств отстаивать свои ценности и действия Дональда Трампа, подорвавшие нравственный авторитет Запада, о чем говорится в новом докладе Института Лоуи (Lowy Institute).



Эти пугающие выводы, опубликованные в среду, сопровождаются призывом, обращенным к множеству стран, включая Австралию, - призывом работать над созданием "более инклюзивного порядка, в основе которого должна лежать необходимость решать проблемы 21 века, такие как изменение климата, пандемии и глобальная бедность".



Доктор Бобо Ло (Bobo Lo), научный сотрудник Института Лоуи в Сиднее и бывший заместитель главы миссии австралийского посольства в Москве, пишет, что пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала состояние глобальной системы управления.



"Столкнувшись с величайшей чрезвычайной ситуацией со времен Второй мировой войны, страны скатились к собственным узким интересам, - пишет Ло в своей работе под названием "Глобальный порядок в тени коронавируса: Китай, Россия и Запад" (Global Order in the Shadow of the Coronavirus: China, Russia, and the West). - Концепция мироустройства, основанного на нормах международного порядка, лишилась своего значения, а либерализм столкнулся с величайшим кризисом за несколько десятилетий".



Ло утверждает, что, хотя западные лидеры привыкли возлагать ответственность за беспорядок в мире на все более напористый Китай и агрессивную Россию, "главная угроза находится ближе к дому", потому что правительства западных стран перестали соблюдать те принципы, которые лежат в основе либерального международного порядка.



По его мнению, ситуацию также "осложнили некомпетентность в принятии политических решений и внутренние разногласия": "В частности, действия Дональда Трампа подорвали трансатлантическое единство, разрушили нравственный авторитет Запада и ослабили систему глобального управления".



В своей работе Ло изображает Трампа как лидера, который "откровенно презирает" нормы основанного на правилах международного порядка. Ло также пишет, что вторжение в Ирак в 2003 году при президенте Джордже Буше-младшем является "самым вопиющим примером" неповиновения Вашингтона межгосударственным нормам.



Ло пишет, что за последние несколько лет Соединенные Штаты вышли из нескольких важных международных соглашений, таких как Парижское соглашение по климату, и уничтожили такие соглашения, как Транстихоокеанское партнерство и сделка по иранской ядерной программе. Это дало Пекину и Москве "все необходимые оправдания для того, чтобы они могли предаться своему собственному ощущению вседозволенности".



Аргументируя высказывание о том, что либерализм отступает по всему миру, Ло ссылается на подъем "нелиберальной демократии" в таких странах-членах Евросоюза, как Венгрия и Польша, а также на растущее давление на некоторые международные соглашения - в связи с тем, что некоторые страны "злоупотребляют ими или выходят из них".



Ло, бывший руководитель программы России и Евразии в Королевском институте международных отношений в Лондоне, утверждает, что число авторитарных режимов растет, что они становятся все более репрессивными и что Китай Си Цзиньпина и Россия Владимира Путина являются "всего лишь самыми заметными проявлениями более масштабной тенденции".



Как подчеркивает Ло, теперь, когда мир переживает "худший кризис международного лидерства с 1930-х годов", проблема заключается не только в Трампе, но и "в коллективной несостоятельности, которая распространилась на все континенты и системы управления".



"Сама концепция нравственного авторитета подвергается опасности. Истина стала практически полностью субъективной, уступив место „интерпретациям‟. Возможно, старая холодная война между капитализмом и коммунизмом осталась в прошлом, но на ее место пришли новые идеологические конфликты, как на международной арене, так и внутри отдельных стран".



Ло обвиняет западных политиков и мыслителей в отрицании того факта, что ценности, нормы и институты либерализма переживают кризис. По мнению Ло, они ошибочно считают, что в "нормальный" режим можно вернуться, внеся лишь некоторые коррективы - к примеру, сменив президента США, укрепив трансатлантическое единство, заняв жесткую позицию в отношении Китая и урегулировав отношений с Россией.



Между тем Ло призывает фундаментальным образом переосмыслить глобальную систему управления, чтобы в будущем создать "более инклюзивный и гибкий порядок". Америка останется ведущей державой в мире как минимум на ближайшее десятилетие, но, добавляет он, "глобальному лидерству Соединенных Штатов в его послевоенной форме пришел конец".



В своей работе Ло пишет, что международные организации будут играть более важную роль и что правительства должны постепенно наращивать потенциал этих организаций, начиная со "страдающей от хронического недофинансирования" всемирной организации здравоохранения.



По мнению Ло, эволюция глобальной системы управления потребует более существенного вклада от стран среднего уровня, таких как Австралия, и более мелких государств, а также большей вовлеченности бизнеса, организаций гражданского общества и частных лиц.



Кроме того, правительства должны быть готовы к созданию новых региональных и глобальных механизмов, что в конечном итоге приведет к формированию "сети взаимосвязанных структур, которые помогут нам решать приоритетные задачи, будь то изменение климата, обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе или решение проблемы дефицита инфраструктуры в Евразии и Африке".



Выразив тревогу в связи с приостановкой деятельности по борьбе с изменением климата, Ло отметил, что экономический спад, вызванный пандемией, привел к "ошибочным решениям отказаться от уменьшения объемов углеродосодержащих выбросов и других стандартов по защите окружающей среды". Как пишет Ло, "ничто не может быть более недальновидным".



По мнению Ло, хотя коронавирус считается самой опасной угрозой, стоящей перед человечеством в данный момент, угроза изменения климата является гораздо более масштабной и разрушительной - как в настоящее время, так и в будущем.



"Тем не менее, большинство стран (включая Австралию) продолжают игнорировать, отрицать или преуменьшать ее значение, принимать на себя половинчатые или совершенно неадекватные обязательства по сокращению углеродсодержащих выбросов, тянуть время, которого у них нет, и перекладывать ответственность на других".