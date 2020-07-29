Вместе в карьер: как экс-глава Каталонии опять пошел за суверенитетом

15:32 29.07.2020

Новая партия Карлеса Пучдемона должна объединить под своими знаменами всех борцов за независимость



Мария Васильева



Создание экс-главой Женералитета Карлесом Пучдемоном новой партии "Вместе за Каталонию" (JxCat) под предлогом объединить всех борцов за независимость региона - не более чем попытка вернуть утраченное после бегства из Испании лидерство. Об этом заявили опрошенные "Известиями" эксперты. По их мнению, в 2017 году политик уже пробовал освободить автономное сообщество от власти Мадрида, и второй раз объединить вокруг себя борцов за суверенитет у него вряд ли получится. Тем не менее, находясь в изгнании, в виртуальном формате он представил свою новую политическую силу, которая, как заверил сам бывший рулевой Каталонии, должна стать партией "широкого охвата".



Из-за бугра



Карлес Пучдемон сбежал из Испании в Брюссель после провала попытки добиться независимости Каталонии в 2017 году. Референдум об отделении Мадрид признал незаконным, а инициировавшие его местные политики получили тюремные сроки от 9 до 13 лет. И хотя в регионе все это время не прекращались протесты, к свободе от испанской монархии автономное сообщество это так и не приблизило.



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Добровольно явившись в Брюссельский суд в 2019 году, Карлес Пучдемон напомнил о своем иммунитете депутата Европарламента, и его не стали арестовывать до принятия решения об экстрадиции. В начале 2020-го бельгийский суд вовсе приостановил действие ордера на арест экс-главы Каталонии и его передачу Испании.



В изгнании бывший лидер региона заявил о намерении создать новую партию "Вместе за Каталонию" (JxCat), чтобы поучаствовать в судьбе родины на предстоящих в этом году местных выборах. 25 июля в виртуальном формате он представил свой проект по возвращению независимости Каталонии.



Выступая на презентации, Карлес Пучдемон подчеркнул: надо работать над тем, чтобы эта партия была "широкого охвата" и никого не оставила в стороне. По его замыслу, именно под флагом новой JxCat все каталонские движения за независимость в будущем станут отстаивать свободу.



- В Каталонии все время происходит перегруппировка партий. Появляются то "Вместе за ДА!", то "Вместе за Каталонию", но все они - осколки бывшей демократической партии Каталонии, которая была у власти в регионе многие годы, - отметила в беседе с "Известиями" старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Екатерина Черкасова.



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По ее словам, партийные перестройки зачастую связаны с личными амбициями лидеров и с изменением электоральной базы. Создание новой партии Пучдемоном, по мнению эксперта, объясняется не более чем его стремлением вернуть власть. При этом действующий глава Каталонии Жоаким Торра также выступает за независимость сообщества и пользуется доверием у электората. Как пояснила политолог, экс-президент Женералитета боится остаться вне процесса по освобождению Каталонии от испанской короны.



Полный состав JxCat станет известен 9 августа, однако на онлайн-собрании появились даже отбывающие тюремный срок каталонские политики, которые воспользовались привилегиями (по выходным им разрешено уходить домой) и вышли в эфир. Вероятно, это еще один способ напомнить о прошлой битве каталонцам, но, как отмечают эксперты, попытки напрасны.



- Карлес Пучдемон словно "Летучий голландец" блуждает по Европе с выступлениями, но в своей стране он лишен всех административных ресурсов. И даже если независимость Каталонии возможна в долгосрочной перспективе, то точно не с этим политиком, - отметила в разговоре с "Известиями" эксперт клуба "Валдай", заведующая сектором международных организаций и глобального политического регулирования ИМЭМО РАН Ирина Прохоренко.



По мнению политолога, ЕС не позволит распространиться вирусу сепаратизма, несмотря на то что каталонские борцы за независимость имеют поддержку в регионалистских партиях некоторых стран союза.



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Как отмечают эксперты, большинство каталонцев по-прежнему выступают за независимость. Недавние протесты против монархии - тому свидетельство. 20 июля король Испании Филипп VI и его супруга королева Летисия посетили каталонский монастырь Поблет во время своей поездки по стране, чтобы оценить последствия эпидемии коронавируса. Протестующие с эстеладами (неофициальный флаг независимости) собрались в ближайшем муниципалитете Эсплуга-де-Франколи и направились к почетным гостям с лозунгом: "У Каталонии нет короля". Участники акции всюду демонстрировали плакаты с изображением короны и надписью: "Свергнем ее".



- Каталония исторически была настроена более республикански, чем остальная часть Испании, и дискуссия о том, стоит ли изменить форму государства, в этом регионе находит отклик, - заявила "Известиям" Екатерина Черкасова.



Некоторые демонстранты пошли дальше плакатов и подожгли шины на железной дороге на пути из Фигераса в Барселону, из-за чего движение поездов было приостановлено. Это действо символично, ведь вокруг отца Филиппа VI - короля Хуана Карлоса разразился коррупционный скандал из-за участия в проекте высокоскоростной железной дороги между Меккой и Мединой. Прокуратура Верховного суда Испании в настоящий момент ведет расследование: вероятно, на швейцарские счета отца короля в 2008 году могло поступить $100 млн от саудовской королевской семьи в связи с контрактом на строительство дороги.



- Испанию поглотили проблемы, в том числе и кризис монархии. Отчасти это и есть причина, по которой независимость Каталонии в долгосрочной перспективе возможна. Этого не случится, только если какое-то событие объединит страну, но это сложно представить в Испании, - уверена Ирина Прохоренко.



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Однако профессор университета "Комплутенсе" (Мадрид) и бывший член партии Podemos Хуан Карлос Монедеро в беседе с "Известиями" отметил, что борцы за независимость в Каталонии никогда не имели глобальных претензий именно к монархии. По его мнению, протесты подпитывают левые силы, которые бросают вызов правым, разыгрывая "королевскую" карту. Кроме того, уверен эксперт, по вполне определенным причинам объединить вокруг себя всех сторонников независимости Карлесу Пучдемону будет весьма сложно.



- Пучдемон бежит все дальше от своей страны, и на следующих выборах его однопартийцам будет очень сложно продолжать работу в правительстве, - заявил "Известиям" испанский политолог.



Дата выборов в местный парламент неизвестна, и пока Карлес Пучдемон, отсиживаясь в другой стране, устраивает онлайн-презентации в предвкушении новой борьбы за будущее региона, Каталонию уже накрывает второй волной коронавируса. Сейчас именно действующие власти борются непосредственно за жизни своих граждан и судьбу всей страны. И наверняка COVID-19 может сыграть не последнюю роль в предвыборных раскладах.