CNN пишет о российской вакцине от коронавируса ... с недоверием

16:28 29.07.2020

CNN пишет о российской вакцине от коронавируса. Автор с недоверием относится к заявлениям российской стороны, что вакцина будет одобрена через две недели - слишком быстро, и поэтому небезопасно. Но о создании своих версий вакцины американская и британская компании, а вот к ним у автора нет вопросов.



CNN (США): Россия готовится раньше всех к середине августа утвердить вакцину от covid-19, но к ней есть вопросы



Мэтью Чанс (Matthew Chance)



Россия намерена стать первой в мире страной, одобрившей для применения вакцину от коронавируса, и хочет сделать это менее чем через две недели. Однако существуют опасения относительно ее безопасности и эффективности, а также есть подозрения, что эта страна срезала несколько важных углов при ее разработке.



Российские официальные лица рассказали Си-Эн-Эн, что они хотят утвердить эту вакцину 10 августа или даже раньше. Создана она в московском Институте Гамалеи. Она будет одобрена для широкого применения, и первыми будут привиты работающие непосредственно с больными медики.



"Этот момент можно сравнить с моментом Спутника", - сказал Кирилл Дмитриев, возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций, который финансирует разработку российской вакцины. Он имел в виду успешный запуск Советским Союзом первого в мире искусственного спутника Земли в 1957 году.



"Американцы были удивлены, услышав звуковые сигналы спутника. То же самое с вакциной. Россия станет первой", - добавил он.



Однако Россия не опубликовала никаких научных данных об испытаниях вакцины, а Си-Эн-Эн не удалось проверить, действительно ли она так безопасна и эффективна, как заявляют ее разработчики. Критики говорят, что разработка вакцины ведется под политическим давлением со стороны Кремля, которому очень хочется показать, какой мощной научной силой глобального масштаба обладает Россия.



Также существует серьезная обеспокоенность относительно того, что испытания вакцины на человеке не доведены до конца.



Сегодня в мире проводятся десятки испытаний вакцин, а небольшое их количество проходит масштабные испытания на эффективность. Однако большинство разработчиков предупреждает, что до ее утверждения предстоит еще проделать большую работу.



Некоторые вакцины проходят третий этап испытаний, а российская вакцина не прошла еще и второй этап. Разработчики планируют завершить его к 3 августа, а затем приступить к третьему этапу проверок, одновременно прививая медицинских работников.



Как говорят российские ученые, так быстро разработать вакцину удалось благодаря тому, что она является видоизмененной версией другой вакцины, уже созданной для борьбы с другими болезнями. Таким подходом пользуются многие страны и компании.



В частности, компания "Модерна" (Moderna), чью вакцину поддерживает американское правительство, в понедельник приступила к третьей фазе испытаний. Она создает свою вакцину от коронавируса на базе другой вакцины, созданной ею для борьбы с родственным вирусом ближневосточного респираторного синдрома (MERS). Это позволило ускорить процесс разработки, однако американские и европейские регуляторы требуют в полном объеме провести проверку вакцины на безопасность и эффективность.



Российское Министерство обороны говорит, что к проверкам на человеке привлекались российские солдаты, которые участвовали в испытаниях добровольно.



В своих комментариях для Си-Эн-Эн директор проекта Александр Гинзбург сообщил, что он уже ввел вакцину себе.



Российские чиновники заявляют, что процесс утверждения препарата будет ускорен из-за пандемии, и потому что у самой России есть серьезные проблемы с коронавирусом. На сегодня в стране свыше 800 000 подтвержденных случаев заболевания.



"Наши ученые сосредоточились не на том, чтобы стать первыми, а на том, чтобы защитить людей", - сказал Дмитриев.



В этой вакцине используются векторы аденовируса человека, которые ослабляются, чтобы они не воспроизводились в организме. В отличие от большинства вакцин, находящихся в процессе разработки, эта вакцина основана не на одном векторе, а на двух, и пациенты будут получать повторную прививку.



Медицинское руководство говорит, что в настоящее время идет составление научных данных, которые будут представлены для публикации и экспертной оценки в начале августа.



"Россия вышла на лидирующие позиции в разработке вакцин. Ее доказавшая свою действенность платформа вакцин от Эболы и MERS показывает, что она в состоянии дать миру первое безопасное и эффективное решение самой сложной глобальной проблемы", - сказал ранее Си-Эн-Эн Дмитриев.



Всемирная организация здравоохранения заявляет, что утвержденной вакцины против MERS нет.



Российское Министерство здравоохранения пока еще не подтвердило, что вакцина будет одобрена к применению в августе. Оно заявляет, что когда новый препарат будет утвержден для широкого использования, первыми привьют медицинских работников, находящихся на переднем крае борьбы с коронавирусом.



Масштабные испытания вакцины быстрыми темпами проводятся в Британии, США и других странах, но они пока не объявляют никаких сроков утверждения разрабатываемых препаратов.



Предварительные результаты испытаний вакцины, разработанной Оксфордским университетом и фирмой "АстраЗенека" (AstraZeneca), оказались многообещающими, однако исполнительный директор программы чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения ВОЗ Майк Райан (Mike Ryan) заявил в начале июля, что "еще предстоит пройти длинный путь".



"Это исследования первого этапа. Сейчас нам надо перейти к более масштабным практическим испытаниям. Но хорошо то, что на этом очень важном этапе создания вакцины используется все больше данных и появляется все больше продуктов", - сказал он.



В этом месяце Кремль опроверг утверждения о том, что русские шпионы взломали компьютерные системы американских, канадских и британских исследовательских лабораторий с целью кражи секретных данных о разработке вакцины.



Российские официальные лица также опровергли сообщения о том, что политическая и деловая элита страны, в том числе, президент Владимир Путин, уже привиты этой вакциной.



Свой материал для статьи предоставил Роб Пичета (Rob Picheta).