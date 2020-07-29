 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 29.07.2020
23:16  Судебную систему Казахстана лихорадит, - Д.Братусь
22:47  Агентство информации и массовых коммуникаций при АП Узбекистана возглавил Асаджон Ходжаев
22:30  Государство Южный Йемен не будет воссоздано. СаудАравии удалось уговорить противников хуситов объединиться
22:27  Кыргызстанцы считают самой коррумпированной Таможенную службу, - 24.kg
22:21  Таджикистану не хватило воды. Республика погружается в энергетический кризис, - В.Панфилова
22:19  Пекин выстраивает цифровую оборону. КНР пытается уйти от гегемонии доллара с помощью электронного юаня, - "НГ"
22:08  Джо Байден пристегивает к себе кандидатом в вице-президенты Камалу Харрис - метиску афро-индианку

16:28  CNN пишет о российской вакцине от коронавируса ... с недоверием
15:34  Китай не спасет: У "Газпрома" отнимают последнюю надежду
15:32  Вместе в карьер: как экс-глава Каталонии опять пошел за суверенитетом
15:30  Либерализм переживает кризис, но винить в этом Китай и Россию - значит бежать от действительности, - Дэниеэл Херст
15:20  Что осталось от города Державинск - бывшей базы РВСН в Казахстане
15:16  Казахстан. Легендарный Мавзолей Яссауи получил обновленный купол
15:14  Узбеки. "Мы ничем не хуже остальных", - Б.Мусаев
15:01  Археологи обнаружили в Турции 1700-летнюю древне-греческую статую
14:41  Не прошло и три года. В РФ по делу о гибели студентки МГИМО из Казахстана задержан сын экс-премьера Дагестана
14:18  Ташкент. Горе-поставщик африканских страусов в Узбекистан Исраилов осужден на 9 лет
14:17  "Хабаровский синдром" и как из него выйти. Взгляд из Ташкента, - Эрик Зани
14:03  Уволен бивший подчиненных начальник Каз-Сарысу-Жамбульской полиции Бекхожаев
12:04  В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса еще на 2 недели
08:20  США нарвались на собственный "управляемый хаос", - И.Юдкевич
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Джо Байден пристегивает к себе кандидатом в вице-президенты Камалу Харрис - метиску афро-индианку
22:08 29.07.2020

Джо Байден пойдет на выборы в паре с Камалой Харрис
Официально кандидат в президенты США пока не объявил имя потенциального вице-президента
АЛЕКСЕЙ ОСИПОВ

Пока главный конкурент Трампа, демократ Джо Байден официально никого на второй по значимости государственный пост не номинировалПока главный конкурент Трампа, демократ Джо Байден официально никого на второй по значимости государственный пост не номинировал

Одним из атрибутов предвыборной кампании в США является номинация на пост будущего вице-президента страны. Ближе к концу кампании соперник действующего президента называет имя политика, который пойдет с ним к финалу в паре и в случае победы на выборах займет пост вице-президента США.

Пока главный конкурент Трампа, демократ Джо Байден официально никого на второй по значимости государственный пост не номинировал. Он должен сделать это на съезде Демократической партии, проведение которого запланировано на середину августа.

В американских СМИ публиковались не только предположения, но и утверждения о том, что в качестве напарницы Байден выбрал Камалу Харрис.

Фотографу AP удалось снять письменные тезисы Байдена, которые он держал в своих руках на одном из мероприятий. На фото видно, что под фамилией Харрис значатся следующие пометки – "Талантлива. Не держит на меня зла. Большое подспорье для кампании".

Сенатор от Калифорнии Камала Харрис активно поддерживает Байдена с начала этого года. До этого она столь же активно критиковала однопартийца. В 2019 году Камала Харрис объявила об участии в выборах президента США, но в марте этого года прекратила кампанию из-за низких рейтингов.

Харрис стала сенатором в 2017 году, до этого в течение 6 лет она была генеральным прокурором Калифорнии. Ее родители – иммигранты: мать – уроженка Индии, отец – родом с Ямайки. Ей 55 лет, она замужем, воспитывает детей мужа от первого брака. Известно, что ее связывали дружеские отношения с сыном Байдена, Бо, скончавшимся в 2015 году от опухоли мозга.

Не исключено, что целью шумной кампании певца является помощь Трампу (подробности)

Кто такая Окасио-Кортес: как официантка из Бронкса стала самой молодой конгрессвумен в США

Одна из самых ярких женщин в американской политике может стать президентом после Трампа или Байдена (подробности)

Источник - KP.RU
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1596049680
Новости Казахстана
- Акимы доложили Президенту о реализации мер по борьбе с COVID-19
- Эпидемиологическая ситуация в Казахстане стабилизируется
- Н.Нигматулин: Мажилисмены продолжают работу в регионах
- В первом полугодии т.г. объем электронной торговли в Казахстане вырос в полтора раза
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел совещание по вопросам развития Кызылординской области
- Необходимо обязать ТОО "СК-Фармация" работать с частными аптеками и организовать доставку лекарств в регионы – письмо А.Перуашева в минздрав
- КНПК: Открытое письмо Министерству образования и науки Республики Казахстан
- Новое назначение
- Конкурсный этап по поступлению на госслужбу в Казахстане сокращен на 2 этапа
- История Шымкентского фосфорного завода: От расцвета – до распада
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  