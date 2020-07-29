Пекин выстраивает цифровую оборону. КНР пытается уйти от гегемонии доллара с помощью электронного юаня, - "НГ"

22:19 29.07.2020

29.07.2020



Ольга Соловьева



Китай ускоряет работу над цифровым юанем. Народный банк Китая заключил партнерство с двумя десятками компаний для испытаний в реальных условиях платежной системы на основе цифрового юаня (Digital Currency Electronic Payment, DCEP). Считается, что с помощью собственной электронной валюты КНР сможет избавиться от гегемонии доллара и обезопасит себя от американских санкций. Американские чиновники также задумались над идеей цифрового доллара, чтобы не только поддержать его превосходство, но также создавать "эффективные санкционные режимы".



Как пишет издание Finance Magnates, изначально Народный банк Китая заключил партнерские отношения с четырьмя государственными банками. В список вошли: Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC), Строительный банк Китая, Сельскохозяйственный банк Китая и Банк Китая.



Были привлечены и три телекоммуникационные компаниии – China Telecom, China Mobile и China Unicom, а также и технический гигант Huawei.



В результате финансовые учреждения конвертировали часть своих депозитов в Центральном банке в цифровые валюты и определили сектора экономики для ее продвижения. На банки также легло тестирование кошельков для хранения цифровой валюты. А разработка технологического решения велась в сотрудничестве с операторами платежных систем Alipay и WeChat.



Реальное же испытание цифровой валюты началось с выплаты майских транспортных чиновникам Шэньчжэня, Сучжоу, Чэнду и Сюнъаня. В дальнейшем тестирование расширилось еще на 19 магазинов и ресторанов.



Масштабы тестирования впечатляют. В июле к группе присоединились также один из крупнейших китайских сервисов доставки еды Meituan Dianping и агрегатор такси DiDi Chuxing. Привлечение к тестированию этих сервисов фактически означает привлечение к процессу 550 млн клиентов служб из 400 китайских городов. Кроме того, китайский регулятор ведет переговоры со стриминговым сервисом Bilibili с аудиторией в 170 млн пользователей. Не исключается включение в тестирование McDonald’s, Subway и Starbucks.



При этом в самом Китае не исключают, что после цифровой валюты, выпущенной Центробанком страны (или CBDC, от Central bank digital currency), перейдут на выпуск электронных ценных бумаг. В частности, такое мнение высказывал экс-председатель Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая Сяо Ган.



Сам же выпуск цифрового юаня вполне может иметь больше политических, чем экономических смыслов. Так, противостояние США и Китая, изначально торговое, но с течением времени перерастающее в полноценную холодную войну, никуда не исчезло. И на фоне роста противоречий между двумя странами у КНР есть вполне весомый повод ускорять переход на цифровой юань.



Экономисты из Гарвардской школы Кеннеди ранее прямо предупреждали, что цифровая версия юаня теоретически может позволить Ирану и другим странам избежать санкций США или переводить деньги вне контроля властей США и "долларовых" международных платежных систем (см. "НГ" от 08.06.20).



Заметим, что Китай не единственный, кто озаботился выпуском собственных цифровых валют. Так, Бaнк Фpaнции на прошлой неделе объявил, что отобрал восемь компаний для учacтия в экcпepимeнтax c цифpoвыми вaлютными peшeниями. Как сообщается, в список попали известные в банковских и финтех отраслях компании. В свою очередь, Цeнтpaльный бaнк Taилaндa (ЦБT) в начале июля сообщал, что пepeшел к тpeтьeй фaзe paзвития coбcтвeннoй цифpoвoй вaлюты. Указывалась, что ЦБТ уже нaчaл иcпoльзoвaть цифpoвую вaлюту для финaнcoвыx oпepaций c нeкoтopыми кpупными кoмпaниями. В Банке Англии обещают "двигаться к цифровой валюте".



"Цифровизацию" рубля, видимо, стоит ожидать в более отдаленной перспективе. Так, на прошлой неделе Госдума приняла в третьем чтении закон "О цифровых финансовых активах (ЦФА)". Новый закон, с одной стороны, вводит понятие криптовалюты, а с другой – запрещает ее использование в России для оплаты товаров и услуг. Однако парламентарии обещают в осеннюю сессию заняться законопроектом о цифровых валютах. "Когда мы принимали решение о том, чтобы внести на рассмотрение Госдумы законопроект (о ЦФА) во втором и третьем чтении, то взяли на себя обязательства, что закон о цифровой валюте будет нами подготовлен к рассмотрению в осеннюю сессию. И мы с высокой степенью вероятности подготовим этот законопроект так, чтобы он вступил в действие с 1 января следующего года", – говорил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.



Не остаются в стороне и США. Так, ранее Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функцию регулятора, дала зеленым банкам право предоставлять услуги по хранению криптовалюты на рынке. При этом американские законодатели также активно обсуждают перспективы развития собственно цифрового доллара. По их мнению, цифровая валюта, контролируемая ФРС, станет еще одним из многих возможных инструментов для поддержания экономического превосходства США. "Для нас поддержание превосходства доллара – это не только экономический, но и критический стратегический вопрос. Это то, что позволит нам иметь такие эффективные санкционные режимы по всему миру, а также другие преимущества", – заявлял сенатор Том Коттон.



Многие же эксперты предостерегают США от дальнейшей гегемонии доллара. Доллар как основная резервная валюта мира несет Штатам как огромное преимущество, так и огромное бремя, пишет журнал Foreign Affairs. Издание указывает, что это бремя в первую очередь отражается на торговой конкурентоспособности США и на занятости. "Это бремя наверняка будет усиливаться, дестабилизируя Соединенные Штаты по мере уменьшения их доли в мировой экономике. Выгоды от главенства доллара получают в основном финансовые институты и крупный бизнес, а издержки несут главным образом рабочие. По этой причине сохранение долларовой гегемонии грозит усилением неравенства, а также политической поляризацией в США", – замечает издание.



Решение Китая ускорить работу над цифровым юанем эксперты "НГ" считают в первую очередь попыткой КНР ответить на американские санкции. "Внедрение цифрового юаня – это очень важный сигнал другим государствам о том, что есть альтернатива традиционным деньгам. Государственные цифровые валюты – это фактически революция в денежном обращении. И те центральные банки, которые первыми "оседлают" эту перспективную "лошадку", помогут своим государствам играть ведущую роль в мировой торговле уже в обозримом будущем. Цифровые валюты – альтернатива не только доллару, но всем мировым резервным валютам, включая обычный, не цифровой юань", – замечает замруководителя аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова, подчеркивая, что для международного обращения страны должны договориться о расчетах в цифровых валютах.



"Это не только ответ на санкции США и возможность через несколько лет начать контролировать все без исключения финансовые потоки в стране, справиться с коррупцией, справиться с бедностью с помощью адресной денежной помощи, получить еще более точный контроль над инфляцией и другими макроэкономическими параметрами. Доллар США при этом останется мировой резервной валютой, подкрепленной сильнейшими экономикой и армией", – считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.



Желание Китая побыстрее создать и оттестировать собственную официальную цифровую валюту, совершенствуя для этого технологические решения, никак не связано с темой антикитайских санкций США, уверен шеф-аналитик "ТелеТрейд" Петр Пушкарев. С ним согласен и директор по инвестидеям БКС Константин Черепанов. "Скорее это ответ на вызовы времени, стремление сделать свою валюту более приспособленной и востребованной в цифровой экономике будущего. Кроме того, цифровые деньги легче в администрировании, с их помощью проще бороться с теневой экономикой", – отмечает он.