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Таджикистану не хватило воды. Республика погружается в энергетический кризис, - В.Панфилова
22:21 29.07.2020

29.07.2020

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

В Таджикистане вводятся ограничения на подачу электроэнергии населению в летний период. Причина – резкое снижение уровня воды в Нурекском водохранилище, которое наполняется за счет вод реки Вахш. Власти не исключают, что это только начало энергокризиса, а зимой будет хуже. Сорваны поставки электричества в Афганистан и Узбекистан. Энергетическая независимость, о которой говорил все последние годы президент Эмомали Рахмон, оказалась недостижимой целью.

Правительство Таджикистана в специальном обращении оповестило население о введении лимита на электроэнергию в летний период. При этом власти отметили достижения последних лет: был сдан в эксплуатацию ряд ГЭС – "Памир-1", "Сангтуда-1", "Сангтуда-2", "Таджикистан" в Мургабском районе, десяток малых электростанций, теплоэлектростанция в Душанбе и два агрегата самой большой в регионе Рогунской ГЭС. Еще в январе 2017 года в республике были полностью отменены ограничения на подачу электричества.

В своем обращении таджикские власти призвали население отнестись к ограничениям электроэнергии с пониманием. "Как знают дорогие соотечественники, на планете ускоренно продолжается процесс потепления климата... Осенью и зимой 2019–2020 годов в зоне формирования русла рек Вахш и Пяндж выпало слишком мало снега – 50% объема прошлых лет. Такая ситуация в Таджикистане возникла впервые. Воды в Пяндже меньше обычного на 2 тыс. куб. м, в Вахше – на 800 куб. м. Соответственно в Нурекском водохранилище запасов воды меньше на 17 м по сравнению с прошлым годом", – говорится в заявлении. Если ситуация не изменится, то запасы воды в водохранилище уменьшатся и в зимний период возникнут более серьезные проблемы по обеспечению электроэнергией населения и отраслей национальной экономики.

Правительство признало, что не выполнило международные обязательства, прекратив раньше установленного срока подачу электроэнергии в Узбекиcтан и Афганистан. Ранее компания "Дэ Афганистан Брешна Ширкат", которая обеспечивает подачу электричества в Кабул и ряд регионов Афганистана, сообщила, что Душанбе сократил экспорт электричества на 90%. Согласно договору, Таджикистан поставлял ежедневно 320 МВт. Кстати, компания также рассчитывала получить прибыль за транзит электроэнергии из Таджикистана в Пакистан и Индию в рамках регионального проекта CASA-1000.

"Похоже, что нынешние ограничения в энергопотреблении действительно связаны с природными факторами, как это и объясняется правительством Таджикистана, с сокращением водного стока почти наполовину от обычного усредненного объема. Дополнительно в энергосети не поступает ток с первых агрегатов Рогунской ГЭС, где еще в прошлом году из-за трещины в плотине пришлось приостановить работу первого агрегата и осушить водохранилище для ремонта, и он еще не завершен", – сказал "НГ" эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев.

Он считает, что эта ситуация актуализирует вопрос не краткосрочного, а стратегического характера. Завершение строительства и вывод на полную мощность Рогунской ГЭС подразумевают большой период накопления воды в Рогунском водохранилище, по разным оценкам – от 10 до 25 лет, а по глобальным долгосрочным прогнозам, ближайшие десятилетия в Средней Азии будут преимущественно маловодными. Вода Вахша имеет преимущественно ледниковое происхождение. За последние десятилетия площадь ледников на Памире уже уменьшилась почти в три раза, а в ближайшие 10 лет уменьшится еще на треть. Это заставляет задуматься как о целесообразности строительства Рогунской ГЭС, так и о поиске вариантов энергозамещения для внутренних потребностей Таджикистана. Такой прогноз ставит под сомнение экспортные возможности Таджикистана уже в ближайшие годы. Например, возникают вопросы к созданию транзитного энергетического коридора CASA-1000 между Таджикистаном и Пакистаном, здесь даже вопросы безопасности транзита по территории Афганистана уходят на второй план.

"Осенью нынешнего года в Таджикистане предстоят президентские выборы, по итогам которых фактически должен быть утвержден новый срок для Эмомали Рахмона, и важной задачей таджикского руководства является сохранение социально-политической стабильности. Эта стабильность в настоящее время практически никак не подкреплена социально-экономической ситуацией, и ограничения в энергопользовании, безусловно, дополнят общую картину общественного раздражения, недовольства и будут еще одним стимулом для роста протестных настроений. Пусть даже пока и в латентной форме", – сказал эксперт.

Источник - ng.ru
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