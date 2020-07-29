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Кыргызстанцы считают самой коррумпированной Таможенную службу, - 24.kg
22:27 29.07.2020

29 июля 2020, Бишкек , Татьяна КУДРЯВЦЕВА

По итогам первого полугодия 2020 года самым коррумпированным государственным органом кыргызстанцы назвали Таможенную службу. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Общий уровень коррупции в стране жители страны оценили в 20,4 балла. Это на 6,3 балла выше, чем по итогам 2019-го. При этом лидеры рейтинга коррумпированности при оценке ушли в минус.

Индекс доверия населения оценивали в баллах - от −100 до +100. Чем выше балл, тем больше доверия. Кыргызстанцам предлагали ответить на три вопроса: "Насколько вы доверяете определенному госоргану", "Как вы оцениваете уровень коррупции в нем" и "Как в целом оцениваете его деятельность".

Самым коррумпированным госорганом кыргызстанцы считают Таможенную службу (−15,4 балла). За полгода оценка улучшилась на 2,9 балла.

В тройке самых коррумпированных также Госслужба исполнения наказаний (-3,4 балла) и Государственная судебно-экспертная служба (2,8 балла).

Остальные ведомства с баллами выше пяти находятся в плюсе. Это значит, что население считает их менее коррумпированными.

По итогам первого полугодия 2020 года только местные государственные администрации смогли набрать 50,3 балла. По 49,5 балла у полномочных представительств правительства в областях и Госагентства по делам местного самоуправления.

подробнее с картами и диаграммами тут -
https://24.kg/obschestvo/161021_kyirgyizstantsyi_schitayut_samoy_korrumpirovannoy_tamojennuyu_slujbu/

Источник - 24.kg
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