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Государство Южный Йемен не будет воссоздано. СаудАравии удалось уговорить противников хуситов объединиться
22:30 29.07.2020

29.07.2020

Геннадий Петров

Переходный совет Южного Йемена прекратил противостояние с центральными властями страны и согласился на создание нового правительства. Это большой успех Саудовской Аравии. Королевство прилагало максимум усилий к тому, чтобы примирить президента Абд Раббо Мансура Хади с южнойеменскими сепаратистами и направить их общие усилия на борьбу с главным врагом – близкими к Ирану повстанцами-хуситами, прочно контролирующими север страны.

После казавшейся нескончаемой череды неудач в Йемене Саудовская Аравия наконец-то добилась победы, правда не военной, а дипломатической. Как проинформировал МИД королевства, Переходный совет Южного Йемена принял предложение Эр-Рияда, отказался от требования широкой автономии (считай, независимости) и теперь примет участие в создании нового правительства. Оно должно быть сформировано в течение 30 дней. А пока войска Переходного совета объявляются частью Министерства внутренних дел правительства Хади.

Сепаратисты, выступающие за воссоздание государства Южный Йемен, ликвидированного в 1990 году, показали свою силу в августе 2019 года. Тогда в Адене, объявленном временной столицей страны после того, как ее юридическую столицу, Сану, заняли хуситы, вспыхнули бои. Сепаратисты выбили из города войска президента Хади. Он и так, несмотря на поддержку Арабской коалиции, ведомой Саудовской Аравией, терпел поражение за поражением от хуситов. С потерей Адена Хади и вовсе утратил надежду одержать победу в войне.

Одновременно бои в Адене означали, что Арабская коалиция, сформированная в 2015 году и призванная бороться с хуситами, де-факто распалась. Ее второй по значению после Саудовской Аравии участник, Объединенные Арабские Эмираты, поддержал Переходный совет Южного Йемена, а не Хади, на которого делают ставку в Эр-Рияде. Причем идеологически эта поддержка обосновывалась необходимостью вести борьбу с силами "мирового терроризма". Таковыми ОАЭ и южнойеменские сепаратисты считают суннитских радикалов из партии "Аль-Ислах", а также ряд других исламистских формирований, которые на сегодняшний день составляют самую боеспособную часть войск Хади. В одночасье рухнула концепция, которой в Эр-Рияде объясняли всему миру свое участие в войне в Йемене: дескать, в стране действуют только радикалы – проиранские формирования хуситов, которых нужно срочно уничтожить во имя борьбы с мировым терроризмом.

Заняв Аден, Переходный совет объявил об автономии семи провинций юга страны. Эта территория совпадает с границами Народной Демократической Республики Йемен, ориентировавшейся на СССР и прекратившей свое существование в 1990 году после объединения с Йеменской Арабской Республикой. Тем самым было в очередной раз подтверждено, что южнойеменский сепаратизм – не продукт холодной войны и имеет куда более глубокие корни, чем идеология. Теперь он опирается не на марксизм-ленинизм, а на чувство региональной идентичности.

Саудовская Аравия довольно скоро отказалась от попыток вооруженным путем "наказать" Переходный совет и перевела отношения с ним в переговорное русло. В итоге достигнут результат. Королевство даже смогло уговорить Переходный совет вывести свои формирования из Адена. Теперь туда может вернуться президент Хади, находящийся в Эр-Рияде. Правда, он не горит желанием рисковать. Своим первым в новой ситуации указом он назначил губернатором Адена одного из лидеров Переходного совета Ахмеда Хамида Лемлиса, сообщает телеканал Al Jazeera.

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов в беседе с "НГ" предположил, что мир между южнойеменскими сепаратистами и Хади продлится недолго. "Как показывает практика, такова судьба всех соглашений, которые заключаются в Йемене. У сторонников Хади не хватит сил, чтобы взять под контроль южную часть страны, а Переходный совет не пойдет безропотно под его подчинение. Ситуация в Йемене пока не располагает к тому, чтобы были заключены долгосрочные мирные соглашения", – считает Семенов.

Новое правительство вряд ли сможет консолидировать йеменское общество и покончить с гражданской войной. "Хуситы к нему не присоединятся. Они контролируют зничительную часть страны, ощущают свою силу. Если хуситы и согласятся на какое-то единое правительство Йемена, то только такое, где они будут ведущей силой", – полагает Семенов. А такое правительство не устроит ни Хади, ни Саудовскую Аравию.

Тем не менее в Эр-Рияде могут праздновать победу. Пусть и временно, но удалось восстановить единство сил, составляющих ядро йеменских противников хуситов.

Источник - ng.ru
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