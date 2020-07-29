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Агентство информации и массовых коммуникаций при АП Узбекистана возглавил Асаджон Ходжаев
22:47 29.07.2020

АИМК возглавил Асаджон Ходжаев
Директором Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента стал Асаджон Ходжаев, работавший начальником Госинспекции связи.

Асаджон Азатбекович Ходжаев назначен новым директором Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана, сообщили "Газете.uz" в АИМК.

Должность директора оставалась вакантной после ухода Комила Алламжонова в конце января вместе с замдиректора Саидой Мирзиеевой в Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа. Асаджон Ходжаев был представлен коллективу агентства в качестве директора в среду вечером.

Асаджон Ходжаев (1970 г. р.) окончил Ташкентский электротехнический институт связи (1993). В 2004-2011 годах работал заместителем генерального директора Агентства связи и информатизации, в 2011-2012 годах был генеральным директором Агентства интеллектуальной собственности, в 2012-2017 годах - директором Национальной библиотеки Узбекистана.

С марта по декабрь 2017 года занимал пост заместителя государственного советника - руководителя пресс-службы президента Узбекистана. В 2017-2018 годах работал первым заместителям руководителя Научно-просветительского мемориального комплекса имени первого президента Ислама Каримова.

В 2018-2019 годах был директором Центра информационной безопасности и содействия в обеспечении общественного порядка при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций.

До нынешнего назначения - с ноября 2019 года - работал начальником Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
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