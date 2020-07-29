Судебную систему Казахстана лихорадит, - Д.Братусь

23:16 29.07.2020

Во многом очевиден "откат к середине 1990-х – началу 2000-х" - Братусь.



Кандидат юридических наук Дмитрий Братусь считает, что судебная система не выдерживает проверку коронавирусом, сообщает zakon.kz.



Как он отмечает, по оценкам коллег, во многом очевиден "откат к середине 1990-х – началу 2000-х": произвол, разрушение наработанного годами единообразия, пропуск процессуальных сроков под предлогом "из канцелярии поступило только вчера"…



Проявляются характерные тенденции и в Специализированном межрайонном экономическом суде (СМЭС) Мангистауской области.



Землепользователь, через участок которого без его согласия проложена нефтяная труба, заявил иск о ее демонтаже. Иск основан на преюдиции (своего рода прецеденте) – ранее материнская компания землепользователя выиграла в Верховном Суде аналогичное дело по иску к тому же "трубовладельцу".

Казалось бы, обычный экономический спор. Землепользователь доказывает, что имел место захват земли и самовольное строительство (ст. 244 Гражданского кодекса). Оппонент внушает, что магистрального трубопровода не было и нет. В этом внушении (или, скорее, самовнушении) игнорируются вступившие в законную силу судебные акты трех инстанций, устанавливающие по аналогичному, ранее рассмотренному делу факт самовольного строительства на чужой земле именно магистрального трубопровода.



Примечательна позиция СМЭС Мангистауской области.



Судья Нурушева Ж.Б., рассматривая исковые требования землепользователя, распорядилась отстранить от участия в этом деле ту самую материнскую компанию (третье лицо на стороне истца). Простите, но Гражданский процессуальный кодекс (ГПК) не знает такой формулы прекращения участия третьего лица как "отстранение от дела". Вообще-то третье лицо оплатило свои самостоятельные требования госпошлиной (кстати, а какова ее судьба?), участвовало в процессе полтора месяца, заявляло ходатайства, некоторые из них суд удовлетворил… И вдруг: отстранить от участия в деле и только потому, что об этом попросил ответчик. Распоряжение об отстранении сделано в форме так называемого протокольного (устного) определения – обжаловать его невозможно.

В итоге судья Нурушева отказала землепользователю в иске. Ориентироваться на постановления вышестоящих судебных инстанций по ранее рассмотренному делу с тем же составом участников она не стала. Раз материнская компания из спора исключена, значит, состав участников в этом и в прошлом разбирательствах стал разным, поэтому – никаких аналогий. Мол, прецедентного права в Казахстане нет. Конечно, нет! А разве можно так запросто "выкинуть" из процесса одного из участников?!



Дальше – еще интереснее.



Любое заинтересованное лицо может обжаловать судебное решение в апелляционном порядке. Таков закон (ч. 4 ст. 401 ГПК). Материнская компания тоже подала апелляционную жалобу на решение судьи Нурушевой. Однако, не все так просто. СМЭС Мангистауской области (судья Бекболатов А.Т.) отказался направить эту жалобу в вышестоящий суд – вынес определение о ее возврате.

Возврат мотивируется такой формулировкой: "третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора, могут вступить в процесс до окончания подготовки дела к судебному разбирательству". То есть сначала вышвырнули из процесса, а теперь пеняют на якобы упущенную процессуальную инициативу. Издевательство!



Материнская компания, инвестировавшая в земельный участок "дочки" не одну сотню миллионов тенге, заявила отдельный иск о демонтаже трубопровода. Но СМЭС Мангистауской области (судья Садыков О.Д.) приостановил рассмотрение этого иска до разрешения по существу апелляционной жалобы землепользователя. Значит, защита прав и законных интересов материнской компании ставится в зависимость от дела, из которого ее "выкинули" и в котором эта компания по независящим от нее причинам не может отстаивать свою позицию.

Подобный судейский подход – классический пример избирательного применения права.



Когда все знаковые процессуальные события по делу разворачиваются к выгоде ответчика, возникает ясное ощущение "подконтрольности" процесса.



В деле фигурирует и весьма интересное заключение Института судебной экспертизы (ИСЭ) по Мангистауской области: из десяти листов "судебно-строительного исследования" так называемая исследовательская часть изложена только в восемнадцати строчках, в которых лапидарно анализируются юридические акты, ранее получившие оценку Верховного Суда (сомнительное письмо Минэнерго в поддержку ответчика и одно заключение РГП "Госэкспертиза", с которого все началось). Бесконечные орфографические и пунктуационные ошибки, путаница в вопросах, над которыми работал эксперт, множество непоименованных объектов исследования, отсутствие научно-методических и нормативных источников. И это все – только "цветочки". Судья Нурушева вроде бы отказала в назначении экспертизы, но упомянутое исследование ИСЭ ("заключение специалиста") к материалам дела приобщила. Уж какое есть…

Вот такое правосудие.



Арбитраж МФЦА и английское общее право призваны помочь крупным инвесторам в урегулировании споров. Крупные инвесторы – в арбитраж МФЦА. Для остальных – местные суды. Уж какие есть…



Братусь Д.А., к.ю.н.