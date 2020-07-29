Снос частные домов в Мирабадском районе Ташкента

00:06 30.07.2020 СВЯЗАННЫЕ С ВЛАСТЬЮ ЗАСТРОЙЩИКИ МАССОВО СНОСЯТ ЧАСТНЫЕ ДОМА В МИРАБАДСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТА И ПОДБИРАЮТСЯ К СИНАГОГЕ



Среда, 29 Июля 2020



Жительница Ташкента Ольга З., супруга человека, представлявшего интересы владелицы частного дома, долгое время вместе с мужем пыталась противостоять нахрапистому напору застройщика Absolute Business Trade, дотошно фиксируя как представители этой компании выживали их из дома в Мирабадском районе столицы. Своеобразную хронику она переслала нам для публикации - за день до того, как застройщик все-таки пошел ей навстречу и предоставил устроившую ее компенсацию.



"Тема незаконных застроек уже измучила ташкентцев. Но в ней есть еще одна подтема - как изымают у людей их собственность, забирая землю под застройку. Есть большие сомнения в юридическом оформлении решения столичного хокимията (администрации) о выделении 6 га под строительство [проекта застройки] Мирабад Авеню в центре Ташкента. Дело в том, что по закону такое решение выдается лишь после того, как жители этих 6 га дадут свое согласие и с ними будет подписан договор.



В нашем случае этого не происходило. Жителей просто оповестили в 2017 году о том, что их дома пойдут под снос. Ни собраний, ни подписания договора не было. А были люди, которые ходили по домам и предлагали по 16.000 долларов или комнату в общежитии за часть дома из 3-х комнат и право пользования землей в общем дворе. Почти 3 года собственники домов живут собственно на стройке. Пыль, грязь, шум, вибрация от работы тяжелой техники. Людей буквально выдавливают из своих домов, со своих участков, где они живут поколениями. Переговоры идут тяжело. Квартиры равной площади в комплексе Мирабад Авеню (застройщик Absolute Business Trade) предоставлять не соглашается. Говорит: "Это очень дорого для вас, вы должны доплатить".



На фото слева - вход в квартиру дома, который мы с мужем охраняли от полного сноса (попытка его снести была 18 мая, ее остановили только с помощью милиции; компенсация не была выплачена). На правой фотографии - уже разрушенный дом наших соседей, которые выехали. Преступая закон, застройщик Мирабад Авеню сносил дом, в котором еще жили люди. Снос остановлен при помощи МЧС.



Наш [общий] двор, 704 квадратных метров, захватили без всяких разрешительных документов, огородили железными щитами, оставив нам малую его часть. Слева котлован, справа котлован, сзади котлован. Мы в осаде. Это все происходит в центре Ташкента! Так ЧП Absolute Business Trade давит на людей, чтобы те согласились на меньшую компенсацию. Нарушаются законы РУз. А власть не защищает своих граждан.



Про то, что у нас происходит уже был репортаж - "Нас выдавливают, как пасту из тюбика: застройщик планомерно уничтожает жилье в частном секторе Мирабадского района". "Новости Узбекистана" писали: "Частный сектор в Мирабадском районе жил собственной размеренной жизнью. Но слишком уж удачное расположение у этих домов, на которое застройщики просто не могли не наложить свою лапу. Без согласования с собственниками жилья, без предупреждения началось строительство современного жилого массива. Людям представители застройщика предложили очень маленькую компенсацию, утверждая, что их земля ничего не стоит. Дома в махалле застройщик планомерно выкупает и разрушает в шахматном порядке".



Было опубликовано и видео:



Сразу после его выхода нашим соседям купили квартиру, которая их устроила. После них стали прессовать нас, все делали без документов, нарушая закон. И никто их не останавливал.



Я сама попала в гущу событий совершенно случайно. Мой муж - доверенное лицо собственницы части дома, состоящего из 3-х комнат, площадью 61,8 кв м. По кадастру и земли 153 кв. м., в общем дворе 704 кв. м., пользование землей общее, не разделенное. Собственница сейчас в России и поручила моему мужу получить компенсацию за свое имущество. Муж встретился с юристами застройщика, передал все документы на дом и землю, и тут началось! Первое что сказали юристы: ваша собственница россиянка и компенсация ей не положена. Муж написал письмо в Минюст и ему объяснили, что собственница имеет право на компенсацию наряду с гражданами Узбекистана. Мы успокоились и стали ждать дальше, держали связь по телефону с соседями и узнавали, как движется процесс изъятия земли.



Два года все было тихо. Никто нас не искал, не звонил. А потом - бац! Звонят соседи и сообщают, что застройщики выкупили часть дома соседей, находящуюся ближе к стройке, сломали их дом и ломают теперь наш. Я буду писать "наш" для удобства объяснения. И да, мы с мужем защищали его как наш.



Муж приехал и только вызвав бригаду 102 мы смогли остановить незаконный снос дома. Дальше мы, далекие от юриспруденции люди, конечно же написали в прокуратуру. Ответ нас удивил: вместо того, чтоб начать расследование и выяснить причину такого безобразия, прокуратура отправила нас подавать в суд на хокима (главы администрации). При чем тут хоким?



Сначала, как любые наивные люди, мы думали, что придут представители власти, во всем разберутся и защитят наши права. Но ...события разворачивались совсем не так. Застройщик даже не признал своей вины. Нам сказали, что это виноват менеджер, который дал такой приказ и он уволен. Что виновата соседка, которая сказала, что это ее жилье. (Соседка действительно снимала нашу часть дома, но была квартиранткой, а не владелицей.) Мы так и не узнали, кто у них работники, юристы или риелторы. Никаких документов они нам не показывали и называли только свои имена, без фамилий, - неужели они не проверяли документы на собственность? Потом их юрист нам сказал: "Они о вас не знали".



Вы разговаривали и отдавали копии документов другим работникам, они уволились, но вы что, - шарашкина контора? Или вы солидное ЧП как позиционируете себя в социуме? Потеряли наши документы и валите все на нас? Есть БТИ. Есть кадастр, есть унитарное дело. Есть закон в конце концов, по которому вы должны были искать нас в течение года. Да просто послушать других соседей, которые вам говорили: хозяйка здесь другой человек.



Ладно, сломали дом, ладно, разобрались кто есть кто, дайте нам положенную компенсацию и разойдемся. НЕТ. Застройщик снова стал предлагать 16.000 долларов.



Начались мучительные переговоры. Мы наняли юриста, потому что поняли, что запутываемся в терминах. Хотя на первый взгляд все ясно. Застройщик оценку всего участка и дома не делал. Одним соседям (нашим квартирантам) дали 4-комнатную квартиру в новостройке, другим, с которыми мы все время держали связь, - купили 3-комнатную квартиру, в нашем же районе. Мы тоже попросили 3-комантную. И стали искать. Нашли. Нам понравилась. Застройщик сказал: "Дорого, не купим". И потребовал сделать оценку нашей части собственности.



Сначала они сломали часть дома, принадлежащую первым соседям - нарушение закона. Нельзя сносить часть единого домостроения, когда там еще живут люди. У нас не отдельные дома, а один дом, имеющий один фундамент и одну крышу. Дальше они захватили ровно половину общего участка и стали рыть котлован. Нарушение закона. Да, они выкупили часть дома и земли, но у нас участок не разделенный и находится в общем пользовании. Любые строительные работы ведутся с согласия соседей. Ни нашего согласия, не согласия других соседей не было.



Оттяпали землю, сломали забор, снесли треть дома, разрушили нашу его часть, - выставили оконные рамы, разобрали крышу, в одной из комнат пробили потолок и после этого решили делать оценку. Мило!



Да, не буду отрицать, застройщик предлагал купить нам квартиру, мы даже смотрели их несколько. 2-комнатные. Предлагали 3-комнатные, но или в бетонном доме или на последних этажах. Но собственница - человек пожилой, и молодеть не будет. В общем, застройщик пытался подсунуть нам выгодные ему варианты, дешевые.



Возможно, мы выглядим капризными. Но забирают очень удобное жилье: двор, виноградник, инжир, кирпичный дом с, высоким потолком, все ташкентцы знают, как комфортно жить на земле, в своем доме и своем дворе. Так покупайте то, что люди выбрали. Цена не дороже, чем у соседей. Им же купили. Площади квартир почти одинаковые. У нас даже больше на 3-4 кв. м.



И вот с 20 июля происходят вообще сюрреалистичные события. Мы переехали в этот полуразрушенный дом, потому что его надо защищать. Почти все кругом нам говорили: "Переезжайте, они его снесут и потом по судам замучаетесь ходить". Мы переехали. 19-го выехали наши соседи, которым они купили квартиру и уже 20 июля, утром, пришли рабочие и стали ломать забор, отделяющий нас от соседей. Опять нарушение закона: нельзя ломать ничего без разрешения соседей, мы позвонили [по номеру] 102 (в ГУВД - ред.), тут же застройщик сказал: "Едем покупать вашу квартиру". Муж с ними едет, они торгуются с хозяином, квартиру не покупают. На следующий день начинают ломать дом, ту часть, что выкупили у соседей. Опять нарушение закона. НЕЛЬЗЯ. В ДОМЕ ЖИВУТ ЛЮДИ. То, что мы там живем, они видели.



Вызвали МЧС. Они остановили слом. Наша часть дома - аварийная, в середине. Это опасно для жизни. Несущих стен нет, внешних, - есть только межкомнатные. Фундамент общий. Крыша общая. Газ идет от соседей, канализация, водопровод.



[Сотрудники] МЧС уехали - они схватили железные щиты и стали ставить их как забор, но уже отхватив метра полтора общей земли. По периметру. Говорят: "Для нашей же безопасности", ведь с 3 сторон от остатка нашего участка вырыт котлован, глубиной 8-10 метров. Щиты железные, на солнце нагреваются, воздуха мало, виноградник срубили, тени почти нет.



Мы не сдаемся, два пожилых человека в таких условиях. Стройка идет, в котлованы привозят камни и трамбуют их. Пыль у нас везде. Полы приходится мыть три раза в день. Кашляем непрерывно. Нервы ни к черту. Но появилась просто злость! Как так можно поступать с людьми? Так давить не только психологически, но и физически.



От части дома соседей остались только стены и мусор. Наше требование: остановить любые строительные работы на нашей территории и территории общего пользования, до заключения соглашения с застройщиком Absolute Business Trade.



24 июля наконец приехала прокуратура и прибыл представитель хокимията Яккасарайского района. Я им говорю: нарушаются пункты постановления Кабмина №911 об изъятии земли, выплаты компенсации, и сносе. Мне работник хокимията в ответ: застройщик не сносит жилье, он реконструирует его, это уже постановление 370 Кабмина. Я аж растерялась. Ладно, реконструирует. Разрешения на снос дает комиссия, - у них разрешения нет. Если реконструкция, то по закону, мы должны дать согласие, и они должны представить проект реконструкции. Этого нет. Просто тупо быстро захватывается земля, начинается снос, рытье котлована. Сроки поджимают.



Работник прокуратуры пообещал разобраться.



Почему власть не останавливает нарушителей закона?.."



Выдержать вышеописанные бесчинства, фактически санкционированные действующей властью, было очень непросто. К удовлетворению автора этого рассказа, в последний момент представитель застройщика все-таки согласился на их условия; сделка была совершена и им купили квартиру. По условиям сделки они отказывались от дальнейших претензий.



Владелице дома, можно сказать, повезло, в отличие от многих ее соседей, которые продолжают противостояние с застройщиком, который уже начал их терроризировать. В настоящее время Absolute Business Trade собирается снести единственную в Ташкенте синагогу ашкеназских евреев, расположенную на соседней улице, по словам представителей общины, с 19-го века.



Соб. инф. Источник - asiaterra.info

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