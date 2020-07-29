 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Зумрад" в Таджикистане. Что стало с лучшим санаторием СССР при капитализме?
00:09 30.07.2020

"Зумрад" - это, как в принципе возможно догадаться, "Изумруд", и не исключаю, что такое название навеяно самой Исфаринской (или, как я бы ее назвал - Малой Ферганской) долиной, на спутниковой карте действительно выглядящей изумрудом среди бесцветных опаленных гор. Здесь - чуть ли не лучший для человека климат во всей Средней Азии, близость нефти порождает выходы сероводородных вод и озокерита, а в Исфаре в 1960-х годах работал Мирзо Олимов - едва ли не самый известный врач в Таджикской ССР. В общем, создавать именно здесь что-нибудь для отдыха трудящихся на хлопковых полях Долины - что называется, сам бог велел. В 1969-72 году практически на южной окраине Исфары, в 5 километрах от центра города, был создан дом отдыха "Зумрад", в 1975 году перпрофилированный в санаторий, и в 1978-85 годах четыре раза на ежегодных смотрах он признавался лучшей (по крайней мере в своем "межколхозном" классе) здравницей всего Советского Союза. Специально я бы сюда вряд ли поехал, но заскочить на полчасика по дороге - почему бы и нет?

У входа в "Зумрад" встречает мозаика с вдохновляющим современных "людей в белых халатах" Авиценной, а за ней... ну, обычная советская здравница, не считая того, что ее постояльцы поверх треников носят чапаны:

Внутри приятный тенистый парк, идеально чистые дорожки да забавные лавочки-качели под навесами от дождя... вот только в окнах зданий старые рамы, и не берусь предполагать, насколько комфортабельно внутри:

Примечательной архитектуры, привычной во многих санаториях позднего СССР, здесь не нашлось, кроме нескольких мозаик и майолик:

Но заведения попадаются довольно интересные. В "Зумраде" лечат грязями с месторождения Аксукан в Кураминских горах (это север области) и озокеритом, или "горным воском" - нефтяным минералом с констистенцией парафина и запахом керосина. Озокеритовой столицей традиционно считается Трускавец в Западной Украине... но здесь та же не слишком обильная нефть в невысоких предгорьях и те же производные.

В глубине санатория обнаружился Музей народной медицины (1995) имени Мирзо Олимова, возглавлявшего "Зумрад" в 1975-2001 годах, от создания санатория до своей смерти.

Музей был закрыт, но я заметил, что на дверях не замок, а просто цепь, продетая в кольца. Размотав ее, я беспрепятственно открыл дверь, и оказался в единственном пустом музейном зале. Но особого впечатления музей не произвел - в основном здесь лишь портреты да невзрачные макеты и диорамы, а надписи в большинстве своем не продублированы ни по-русски, ни по-английски - не для кого.... Две змеи, как из фильма про Конана Варвара - не очень точная копия древней скульптуры, раскопанной близ Ферганы, а о происхождении деревьев (вернее, огромных колод) в музейном зале ничего не знаю.

Чуть поодаль от музея - местная чейхана "Сино" (так звали отца Авиценны, который на самом деле "ибн Сино").

Примечательная расписными потолками:

Названия республик, как видите, замазаны - кто ж знал в те времена, что всего-то через четверть века между ними будет так много вражды?

Санаторный парк:

На кадре выше заметна набережная, но вид с нее на забитое ирригационной техникой русло Исфаринки не очень-то приятен:

А в санатории и пруд есть с водными велоспедами:

И даже небольшой водопад, столь уместный в среднеазиатском пейзаже:

Оля, конечно же, не смогла пройти мимо птичника:

В целом, "Зумрад" по-прежнему смотрится неплохо. И хотя ходили мы по нему с большими рюкзаками, в открытую фотографировали, да и просто были единственными явно не местными - никто нам слова не сказал, и покинули "Зумрад" мы так же спокойно, как и зашли в него.

Источник - Субъективный путеводитель
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1596056940
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