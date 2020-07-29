"Вагнер" в Белоруссии: Лукашенко плюнул Москве в лицо

00:11 30.07.2020 Сообщения официальных СМИ Белоруссии о захвате бойцов ЧВК "Вагнер" стали ожидаемым предложением поторговаться. Взамен белорусский лидер может рассчитывать получить также политические выгоды.



Александр Лукашенко публично обвинил Россию в "грязных намерениях", вскрытых им в истории с задержанием на территории белорусского санатория "группы вагнеровцев". В ходе состоявшегося сегодня заседания Совета безопасности он потребовал, чтобы некие "россияне" ему "объяснили, что происходит".



Ответы находятся не в Москве и, может быть, даже не в Минске.



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Около полудня 29 июля официальное информагентство Белоруссии "БелТА" сообщило о задержании 33 человек, из которых "32 боевика иностранной частной военной компании". После обеда оно же опубликовало список 33 граждан России, отметив, что "была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".



Государственное информагентство и другие государственные СМИ, включая телеканалы "Белтелерадиокомпании", стали тиражировать одно и то же сообщение - очевидно, подготовленное спецслужбами и одобренное Александром Лукашенко и его старшим сыном - помощником президента по национальной безопасности Виктором Лукашенко. Без них такие вопросы не решаются.



В официальных сообщениях говорилось: "При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин. По прибытии в столицу в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района. По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория. Сегодня ночью 32 человека силами группы "А" КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома были задержаны. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка".



Следственный комитет в лице своего официального представителя отказался предоставлять информацию прессе. Как и в других подобных ситуациях, Сергей Кабакович придерживал информацию для пропагандистов, заверяя журналистов, что информации для них якобы нет.



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"А што гэта было?"



Белорусские обыватели на форумах и в социальных сетях сначала стали высмеивать "вброс" спецслужб. Многие припомнили официозные фейки, появлявшиеся каждый раз, когда у Лукашенко возникали напряженности с Москвой.



Вспомнили про мифический джип с оружием, который якобы прорвался со стороны Украины. Причем так, что украинские пограничники этого не заметили, а сам автомобиль вместе с содержимым и водителем бесследно исчез.



Вспомнили про громкое уголовное "дело "Белого легиона" 2017 года: по версии спецслужба Белоруссии, продвигавшейся всей мощью пропагандистского аппарата, давно канувшая в Лету военизированная организация националистов вдруг решила воскреснуть и использовать нарезанную арматуру, прикопанную в лесном массиве Минской области.



Вспомнили 32 "криминальных авторитетов", задержанных в начале лета в Лиде (райцентр Гродненской области). Однако общим с инфоповодом дня оказалась разве что цифра количества задержанных.



Припомнили "слитое" в сети видео постановки на тему общения с проститутками одного из претендентов на президентский пост. В главной роли, как выяснилось позднее, выступил сотрудник МВД.



Припомнили и другую постановку - в Гродно, где также сотрудник МВД имитировал умирающего лебедя после того, как пытался задержать (не имея на то законных оснований) блогера Сергея Тихановского - главу предвыборного штаба Светланы Тихановской, теперь уже главной соперницы Александра Лукашенко в нынешней президентской кампании. Многих позабавило привлечение к провокации проституток.



Судя по оперативной съемке задержания "вагнеровцев", предоставленной спецслужбами для госпропагандистов, о проститутках подумывали и они: на кадрах картинно выложены презервативы и доллары США. Зарубежные комментаторы разглядели также суданские фунты и телефонные карты Судана, сделав вывод: "Ну теперь все стало ясно, российским чавэкашникам за дестабилизацию обстановки в Белоруссии заплатили суданцы. Это дело раскрыто, несите следующее".



Уже из официальной "рыбы" для госСМИ стали торчать уши грубой работы. Многие обратили внимание на "ручную кладь" и прочие нелепости. Совершенно комично выглядело представление о русских, которые стремились не привлечь к себе внимания отказом от алкоголя и прочих радостей пребывания в санатории.



Вскоре выяснилось, что 33-м задержанным оказался 42-летний гражданин Белоруссии Андрей Бакунович, который в ЧВК "Вагнер" якобы возглавлял снайперскую группу. С начала лета он находился дома в Калинковичах с женой и детьми. Под утро к ним вломилась группа спецназа и увезла Бокуновича в Минск.



То есть спецслужбы Белоруссии прекрасно знали, кто такой Бокунович. А ему, в свою очередь, прекрасно известно об осужденных по ужесточенной после 2014 года статье УК РБ "наемничество". Тем не менее до 29 июля 2020 года все всех устраивало.



Prilepin dixit



Не чужой для "вагнеровцев" и других уважаемых людей Захар Прилепин упредил звонки по поводу минских событий таким сообщением: "Среди задержанных в Минске представителей некоей ЧВК действительно есть несколько бывших бойцов из нашего батальона (который на данный момент уже не существует, напомню). То, что люди, воевавшие и воюющие в армии ДНР и ЛНР - воюют не только там, давно известно. Выезжают они и в Сирию, и в иные теплые воюющие страны".



"Но если белорусское руководство начнет эту историю использовать в своих целях - это, конечно, нелепо будет выглядеть, - сообщил литератор с боевым опытом. - Тут, насколько я могу судить со стороны, обычная история - хорошо обученные люди движутся в определенных направлениях по своим маршрутам, у них свои дела, никакая Белоруссия им не нужна. То, что три десятка мужиков в камуфляже собирались в какую-то другую сторону, и белорусским спецслужбам отлично, уверен, известно. Уж не знаю, зачем они все это затеяли".



Военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo со ссылкой на некие источники в "российских спецслужбах" отметил, что "Минск ЧВК Вагнера использовали как транспортный хаб в период коронавируса", "как перевалочный пункт для переброски бойцов в другие страны. Преимущественно африканские"."Естественно, белорусские спецслужбы были заранее в курсе и предупреждены, а по факту обеспечивали спокойный процесс в период пандемии переброски наших бойцов на восточные фронты. Коронавирусный режим между Белоруссией и другими странами, как вы сами понимаете, гораздо более мягкий, чем в случае РФ, - сказано в публикации. - Договоренности об этом транспортном коридоре были достигнуты на самом высоком уровне, и Лукашенко, конечно, был в курсе о том, для чего вагнеровцы находятся в Минске и куда улетают. И наверняка имел с этого собственные висты. Без его личного покровительства такие вещи не делаются". "Теперь главный вопрос - зачем было сейчас втыкать нож в спину соседу? С точки зрения спецслужб - это вообще не по-пацански. Парни и были в форме - потому что не ждали удара от своих и пункт назначения у них был отнюдь не Минск", - отметил Пегов.



Официальная реакция



Москва отреагировала на скандал с "вагнеровцами" как всегда более чем сдержанно. Российское посольство в Белоруссии распространило через Twitter (!) такое заявление: "Посольство не получало официального уведомления о задержании российских граждан на территории РБ. Запросили официальную информацию у компетентных органов Беларуси".



Минск также не добавил ясности к ранее сделанному "вбросу" с невразумительной версией о "дестабилизации" - как и в истории взрыва в минском метро во время кризиса 2011 года. К вечеру среды 29 июля Лукашенко собрал экстренное заседание Совбеза.



На обсуждение в президентском дворце вынесен вопрос дальнейших действий в ситуации с "вагнеровцами". Об этом сообщили, что интересно, не пресс-служба президента или официальные СМИ, а созданные спецслужбами "сливные бачки". По итогам совещания президентская пресс-служба распространила претензии Лукашенко к Владимиру Путину (формально - к неким "россиянам").



Кому и зачем это нужно?



Бессменный "ненаклоняемый" белорусский лидер находится в очень непростой ситуации. Социально-экономический кризис и не думает сворачиваться. Волна многотысячных протестных акций вышла далеко за пределы Минска, добравшись до райцентров - такого не было даже в "лихие 90-е". Русофильский электорат потерян навсегда, русофобский переориентировался на вчерашнюю домохозяйку.



Запад уже открыто угрожает непризнанием итогов "выборов Лукашенко" и новыми санкциями. Кремль прохладен к мольбам о "поддержке".



После 9 августа неизбежен кризис легитимности - внутренней и внешней. Реализация угрозы применения оружия против народа содержит вполне реальный риск путча с выкуриванием забаррикадировавшихся в "президенции".



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В такой ситуации необходима сделка, однако Лукашенко нечего предложить. Заложники из "вагнеровцев" могли бы получиться хорошие - как и советовали заморские доброжелатели, если бы не несколько обстоятельств.



Во-первых, Москва может не пойти на торг. На открытый конфликт Кремль не пойдет, как не пошел в случае погрома газпромовского актива ОАО "Белгазпромбанк", где теперь хозяйничает экс-глава Нацбанка Надежда Ермакова.



Во-вторых, прямых доказательств причастности "вагнеровцев" к попытке госпереворота в Белоруссии - не больше, чем в "деле легионеров" или не менее смешной истории с "дохлыми крысами", о которой накануне президентской кампании 2006 года смачно рассказывал глава КГБ Степан Сухаренко. Теперь таким же рискует выглядеть нынешний начальник этого ведомства Валерий Вакульчик.



В-третьих, элегантный британский почерк указывает на то, что "ненаклоняемого" поимели в плохом смысле слова. Теперь он напоминает медведя из сказки про вершки и корешки, за что должен благодарить главу МИД Владимира Макея.



В-четвертых, разрушено давнее тесное и предельно доверительное сотрудничество спецслужб России и Белоруссии. Фактически белорусский правитель плюнул в лицо кураторам ЧВК "Вагнер".



В-пятых, торг с Западом может не состояться. Мало ли в мире Джукановичей, разыгрывающих трагикомедию по черногорской методичке с "агентами ГРУ".



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Все очень хлипко, ненадежно, опасно. Даже торг с Украиной может не состояться. Спешное внесение задержанных в базу украинского "Миротворца" лишь подтверждает нелепость созданной ситуации.



Однако пока все указывает на неготовность Москвы наказывать Лукашенко.



Выборный цирк уедет, а клоуны останутся. Как показывает украинский опыт, с клоунами можно развивать взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество.



Сергей Артеменко Источник - REGNUM

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