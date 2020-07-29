Как BLM спасло мир от большой войны на Ближнем Востоке, - Д.Минин

00:13 30.07.2020

Как BLM спасло мир от большой войны на Ближнем Востоке



ДМИТРИЙ МИНИН



Симуляционная игра израильских военных стратегов предвещает Нетаньяху провал аннексии Западного берега



В мировой политике все переплетено. События, отстоящие достаточно далеко от какой-то проблемы, могут неожиданно отозваться на ней самым причудливым образом. Так, расовые волнения в США, представлявшиеся сугубо внутренним делом, объективно отсрочили, а, может быть, и вовсе сделали невозможной еще недавно казавшуюся почти неизбежной большую войну на Ближнем Востоке.



Невзирая на эпидемию и экономический спад, Белый дом в открытую вел подготовку к нападению на Иран, рассчитывая стимулировать этим американскую экономику и сгладить последствия неудачной борьбы с COVID-19. Толчком должна была послужить назначенная премьером Израиля Б. Нетаньяху на 1 июля аннексия значительной части палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан (ЗБРИ), зеленый свет которой дала администрация Трампа.



Однако в результате руководимого движением BLM восстания чернокожего населения США говорить о готовности Америки к серьезной войне, по крайней мере в текущем году, уже не приходится. Резонно предположить, что это также могло быть одной из целей, стоящих за BLM политических сил, прежде всего демократов, не дать Трампу "подняться" на военной эйфории. Кстати, протестующие в Америке склонны к сочувствию палестинцам.



"Слился" и Нетаньяху. Июль заканчивается, а никаких заявлений или практических шагов по реализации своих обещаний он не делает. И не мудрено. Противостояние едва ли ни всему мировому сообществу в одиночку без привычной опоры на Вашингтон для Израиля было бы самоубийственным. Однако сам этот вопрос с повестки дня не снят, вокруг него продолжают ломаться копья. Возражения против плана Нетаньяху по аннексии ЗБРИ нарастают и в США, и в Израиле.



В Америке многие "друзья Израиля" откровенно отговаривают от поспешной аннексии. Роберт Сатлофф, исполнительный директор Вашингтонского института политики США на Ближнем Востоке – ведущего американского исследовательского центра в этой области, усматривает в плане аннексии "удивительное равнодушие к тем опасностям, которые этот шаг может вызвать". Последствия, отмечает он, коснутся и Америки, вплоть до подрыва ее отношений с Израилем. Худшего, по его мнению, можно избежать, если "отговорить Израиль от этого опрометчивого и судьбоносного шага", ибо аннексия неизбежно "поставит вопрос об идентичности Израиля и о том, может ли он обречь себя на превращение в одно государство для двух народов".



Многие влиятельные члены еврейского лобби, последовательно отстаивавшие интересы Израиля долгие годы, например Деннис Росс, предупреждают: "Даже если администрация Трампа позволит провести одностороннюю аннексию, ни одно другое правительство, скорее всего, не признает ее. Более того, администрация Байдена может изменить позицию США, в то время как некоторые европейские государства могут ответить признанием Палестинского государства по линии 1967 года".



Однако американских санкций против Израиля в любом случае не будет. В Израиле довольно спокойно относятся к подобным угрозам и из Евросоюза, последовательно выступающего против аннексии, поскольку Нетаньяху рассчитывает (не без оснований) на обещанное ему вето некоторых европейских стран таких, как Венгрия или Греция. Серьезнее израильское правительство рассматривает другую опасность, исходящую из Европы. Крупнейшие державы ЕС обещают в случае аннексии признать государственность Палестины в строгом соответствии с границами 1967 г. То есть даже без тех малых уступок, на которые ранее палестинцы были готовы пойти, после чего они, естественно, уже не согласятся передать ни пяди своей земли.



Холодным душем для Нетаньяху явилась также позиция тех "умеренных и богатых" арабских стран, на молчаливое согласие которых со своими действиями он рассчитывал. Среди таких в первую очередь, как правило, назывались ОАЭ. Однако посол Эмиратов в Вашингтоне Юсеф Аль-Отайба разместил в ведущей израильской ежедневной газете "Едиот ахаронот" передовую статью, в которой безапелляционно заявил, что Нетаньяху и другие официальные лица страны должны выбирать между аннексией и "улучшением безопасности, экономических и культурных связей с арабским миром".



Другой ближайший Израилю игрок на Ближнем Востоке – Иордания, ранее просто противившаяся аннексии, несколько видоизменила свою позицию. Премьер-министр Иордании Омар ар-Раззаз сообщил, что его страна будет готова поддержать создание единого арабско-еврейского государства на всей территории между Иорданом и Средиземным морем. В таком государстве как израильтяне, так и палестинцы должны пользоваться одинаковыми гражданскими правами. "Ясно одно – Иордания не станет палестинским государством, как хотят израильские правые. Мы не допустим трансфера палестинцев", – заявил он.



Поскольку в подобном государстве (а первым о его создании говорил еще М. Каддафи) евреи достаточно быстро окажутся в меньшинстве, в Израиле такие планы категорически отвергают. Однако задуманная Нетаньяху аннексия именно к этому и ведет. Похоже, иорданцы вполне согласовали свою позицию с палестинцами, которые довели до сведения мировых посредников, что в случае начала аннексии полиция Палестины сдаст оружие и боеприпасы, переложив всю ответственность за безопасность на Израиль. При этом Организация Освобождения Палестины, по всей видимости, объявит о прекращении деятельности палестинского правительства и своей администрации в целом. Все заботы о выживании 4 – 4,5 миллиона (точных цифр нет) палестинцев по всем нормам международного права лягут, таким образом, на плечи израильского правительства.



В середине июля тель-авивский Институт исследований национальной безопасности (INSS), ведущая роль в котором принадлежит отставным высокопоставленным военным, провел тщательно разработанную "симуляцию" развития ситуации в случае, если Нетаньяху все же решится на аннексию. Выводы этой штабной игры крайне неутешительны – данный шаг не просто вреден, но и в принципе неосуществим. Предсказано, что аннексия будет неизбежно приостановлена серией эскалационных последствий. Ход предполагаемого развития событий примечателен, так как за первых лиц "играли" в высшей степени профессиональные и компетентные деятели, которые всегда были склонны руководствоваться реальностью, а не иллюзиями. В частности, возможное поведение Нетаньяху моделировал бывший глава Израильской военной разведки АМАН генерал Амос Ядлин, а от имени высшего военного командования выступал бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал Гади Айзенкотт. Столь же авторитетными были "игроки", представлявшие "другую сторону" и мировых лидеров.



По сценарию Нетаньяху должен был объявить об аннексии 28 июля, а затем по нарастающей день за днем в почасовом режиме раскручивалась бы спираль насилия в регионе и рост международного давления на Израиль. При этом он в определенный момент утрачивал бы контроль над ситуацией и уже не мог выбраться из нее самостоятельно.



В ответ на заявление Нетаньяху президент Махмуд Аббас провозглашает независимое Палестинское государство в границах 1967 года, призывая другие страны незамедлительно признать его. Израильская разведка тем временем предупреждает о волнениях палестинцев и о сдаче городских районов на Западном берегу вооруженным группировкам.



Чтобы не допустить дальнейшего выхода событий из-под контроля, министр иностранных дел России Сергей Лавров призывает Израиль и палестинцев принять участие в экстренной встрече ближневосточного квартета в Москве. Такая встреча могла бы пройти спустя всего неделю после начала событий и призвать все стороны немедленно вернуться за стол переговоров. Согласно решению встречи, обе стороны обязуются действовать в соответствии с соглашениями Осло и избегать шагов в ходе переговоров, которые могут нанести ущерб реализации решения о создании двух государств. Все стороны присоединяются к решению "четверки" как к механизму прекращения эскалации и перегруппировки сил.



В итоге, согласно разыгранному сценарию, будет восстановлено предшествующее состояние, но с очевидной потерей престижа и влияния у Израиля.



Следует отметить, что рассуждения бывших военных находят наибольший отклик в той же среде. Партнеры Нетаньяху по правящей коалиции из "Кахоль-Лаван" Минобороны Б. Ганц и Мининдел Г. Ашкенази (оба в прошлом сами начальники Генштаба ЦАХАЛа) на этапе коалиционных переговоров без особого энтузиазма соглашались с аннексией. Сейчас они все более твердо выступают против этого плана.



Очевидный провал плана аннексии, по-видимому, негативно отразится и на политическом положении в Израиле, особенно на властных перспективах его основного инициатора – Нетаньяху. Вероятность того, что "козлом отпущения" сделают его, возрастает. А в ведущих израильских партиях по-прежнему нет понимания того, что любые не основанные на взаимности односторонние меры являются тупиковыми. Между тем без справедливого решения палестинского вопроса Израилю вряд ли удастся покончить с перманентным кризисом власти, в котором эта страна находится все последние годы.