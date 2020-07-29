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Казахстанский олигарх Владимир Ким крайне обеспокоен откровениями Айсултана Назарбаева
00:17 30.07.2020

Речь о двух постах внука Елбасы в Facebook, где тот обвинил члена "корейской группы" и самого богатого жителя Казахстана в разворовывании страны.

"Несмотря на то, что всем известно о тяжелейшей наркотической зависимости Айсултана Назарбаева, его посты создают дополнительную напряженность среди политических и бизнес-элит Казахстана: так было с "анонсированной им" болезнью Елбасы, так происходит и этот раз.

Говорят, что Ким связывался, как с канцелярией Елбасы, так и с Даригой Назарбаевой, очевидно просил удалить размещенную Айсултаном информацию, но везде столкнулся с непониманием.

Еще в январе мы писали, что Ким все активнее диверсифицирует свои риски и ищет новое место для ПМЖ (рассматривая Монако). Осуществляющий через оффшорную компанию "Cuprum Holding Limited" хищения из ТОО "Корпорация Казахмыс", олигарх рассматривал возможность покупки недвижимости в США. Иными словами, Ким очень буквально понял значение "постов" Айсултана Назарбаева в Facebook: его, Кима, попытки отстраниться от Казахстана и лично Нурсултана Назарбаева - это нелояльность, за которую он может поплатиться всем, что у него есть", пишет телеграм -канал Uzynqulaq.

Стоит отметить, что "откровения" Айсултана Назарбаева странным образом совпадают с пожеланиями и стремлениями могущественных сил. Так, внук Назарбаева жестко нападал на свою мать Даригу Назарбаевой, которая позже была отправлена в отставку с поста спикера Сената.

Потом Айсултан потребовал у Токаева вернуть в кресло спикера свою маму. И это произошло на фоне разговоров о том, что Нурсултан Назарбаев готовит политическую реабилитацию своей старшей дочери.

Источник - knews.kg
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