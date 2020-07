Вирус RUS CoV-2. Щупальца ГРУ в глазах американских СМИ отросли невероятно, - "Къ"

07:15 30.07.2020

Газета "Коммерсантъ" №134 от 30.07.2020, стр. 4

Россия проводит против западного общества масштабную информационную кампанию, нацеленную на распространение лжи о коронавирусе и эпидемии SARS CoV-2. Об этом со ссылкой на источники в американской разведке сообщили The New York Times и Associated Press. Помимо всего прочего журналисты попытались выяснить, зачем "служба психологической войны ГРУ" пытается повлиять на западное общественное мнение через сайты, которые мало кто читает. Но этот вопрос так и не получил убедительного объяснения.



Коронавирус создан в глубинах американских лабораторий, чтобы помочь вашингтонским заправилам установить новый мировой порядок. Но сейчас, когда ситуация вышла из-под контроля, российская гуманитарная помощь страдающим американцам поможет приблизить новую "перезагрузку" отношений России и США. Примерно такой посыл, по утверждению американских спецслужб, содержится в информационных материалах, распространяемых российской разведкой.



Российская разведка теперь играет более значительную роль в кампаниях по дезинформации. Это больше не грубая сила",- рассказала The New York Times директор научной организации Alliance for Securing Democracy Лора Розенбергер.



По данным веб-сайта этой НКО, она создана для защиты демократий от атак со стороны авторитарных режимов. Один из слоганов организации: "Путин постучал. Мы ответили". Госпожа Розенбергер, говоря о "грубой силе", описывала ситуацию с "фабрикой троллей": якобы сообщения в соцсетях от ее "работников" были именно такой грубой силой, на сей же раз речь идет о более взвешенной и тщательной работе.



Для распространения статей с этой информацией - написанных, судя по качеству, носителями английского языка - российские разведывательные структуры использовали несколько веб-сайтов: в частности, InfoRos и OneWorld.Press. Оформленные в стилистике сайтов начала 2000-х годов, они содержат множество материалов с заголовками вроде "США: Фальшивая демократия без свободы слова и уважения к правам человека" или "В Британии вновь набирает обороты вирус антироссийскости".



По словам собеседников журналистов, формально независимые сайты пусть и не связаны с российскими разведструктурами напрямую, однако они "регулярно распространяют пропаганду ГРУ".

Среди тех, кто этим занимается, источники американских изданий назвали двух человек - Дениса Тюрина и Александра Старунского. Они, по версии собеседников журналистов, "имея связи с ГРУ", брали информацию у разведчиков и распространяли ее через сеть пропагандистских веб-сайтов под видом собственных измышлений. Всего через их руки якобы прошло почти 150 статей о пандемии, в которых Россия изображалась в позитивном ключе, а США - в негативном.



Одним из плодов такой работы называется материал "США используют пандемию для навязывания нового мирового порядка", который опубликован на портале InfoRos.ru. Этот материал представляет собой новость о заявлении российского министра иностранных дел Сергея Лаврова от 13 мая 2020 года. "Приходится констатировать, что даже в условиях пандемии наши американские коллеги и их союзники не прекращают попыток нагнетать конфронтацию, использовать нынешнюю ситуацию, чтобы навязать свою точку зрения, свое видение будущего порядка, который они называют порядком, основанным на правилах. Правила, как вы знаете, изобретаются ими самими",- сказал тогда господин Лавров.



Отдельно упоминается, что речь идет не обо всем ГРУ (Главном управлении Генерального штаба вооруженных сил РФ), а о "батальоне психологической войны" - воинской части 54777 или 72-м отдельном центре специальной службы, который уже неоднократно обвиняли в проведении информационных кампаний против американцев.



Автор статьи в The New York Times понимает, что сайты, на которые он ссылается, мягко говоря, трудно причислить к влиятельным СМИ, и пытается найти этому какое-то объяснение.



Пусть некоторые сайты и не получают значительного числа посещений, американские чиновники уверены, что распространяемая российской военной разведкой дезинформация получает на них площадку - иногда специально, иногда непредумышленно",- пишет газета.



Опрошенные эксперты сообщают, что пусть статьи практически никто не читает и не распространяет их в соцсетях, изложенные там факты могут "распространяться в нишевой экосистеме медиа". Пояснения этой формулировки нет: по-видимому, эксперты полагают, что статья с непопулярного сайта становится более влиятельной, если ее перепечатают десятки других подобных же малозначительных сайтов.



Ресурс OneWorld.press, получив запрос от американских журналистов, напечатал материал под заголовком "Ответ OneWorld медиахулителям: выражение мнения не делает вас агентом ГРУ", где сообщил, что материалы The New York Times и Associated Press имеют цель навредить президенту Дональду Трампу, и призвал своих авторов подать на эти издания в суд. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикации о "российской информационной кампании" проявлением "навязчивой фобии".



Алексей Наумов