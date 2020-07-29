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Министр культуры Киргизии Жаманкулов скрыл от налоговой, что владеет фирмой. Забыл?
07:22 30.07.2020

29 июля 2020, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ

Министр культуры Азамат Жаманкулов владеет коммерческой компанией "Риэлт Партнер" и продолжает числиться директором фирмы, несмотря на то что с 2015 года является государственным чиновником. Об этом пишет издание Economist.kg.

По его данным, на протяжении всего времени ни в одной из своих налоговых деклараций Азамат Жаманкулов не указал, что владеет бизнесом.

"Интересный факт в том, что в официальной биографии главы Минкульта на сайте правительства действительно указано, что в 2011-2013 годах он начал свою трудовую деятельность именно с руководства этой компанией. Однако, как видно из налоговой отчетности "Риэлт Партнера" на сервисе osoo.kg, фирма не заплатила в бюджет ни одного сома налогов", - подчеркивает издание.

ОсОО "Риэлт Партнер" - это коммерческая компания, вид деятельности которой неизвестен, так как не указан в регистрационных данных. "Фирма основана в апреле 2009 года двумя гражданами - непосредственно Жаманкуловым и Нурзатом Тотон уулу. О последнем выяснить что-либо не удалось кроме того, что прописан он в Бишкеке и ему 44 года", - отмечает издание.
В открытом доступе имеется только три налоговых отчета Азамата Жаманкулова - за 2015, 2016 и 2018 годы.

смотри тут -

https://24.kg/vlast/161063_ministr_kulturyi_azamat_jamankulov_skryil_otnalogovoy_chto_vladeet_firmoy_/

В декларации за 2015-й чиновник указал, что заработал лишь 21 тысячу 123 сома и имел квартиру в 37 квадратных метров. Больше у него, как и у его близких родственников, не было ничего. Фирмы "Риэлт Партнер" в ней тоже нет.
В 2016 году было все то же самое, только заработок вырос до 287 тысяч сомов. В 2018-м у чиновника откуда-то появился дом площадью в 1,5 тысячи квадратных метров, заработок увеличился до 374 тысяч сомов. И ни одного упоминания о бизнесе.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1596082920
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