Афганское правительство мешает превратить страну в пакистанскую колонию, - А.Серенко

07:36 30.07.2020 Ставка на дипломатию Залмая Халилзада может лишить Америку ее достижений в Афганистане



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"



30.07.2020



Залмай Халилзад (слева) вместе с талибами пытается ослабить правительство Ашрафа Гани. Фото из аккаунта спецпредставителя США по примирению в Афганистане в Twitter.

Лидеры "Талибана" (организация запрещена в РФ) объявили о трехдневном прекращении огня в Афганистане по случаю наступления мусульманского праздника Ид-аль Адха (Курбан-байрам). Спецпредставитель США по афганскому урегулированию посол Залмай Халилзад, имеющий репутацию главного лоббиста и адвоката талибов в Вашингтоне, поспешил поприветствовать очередную PR-акцию главарей террористов. Американского дипломата при этом не смутил рост вооруженного насилия в Афганистане, инспирированный "Талибаном" в июне и июле, жертвами которого стали сотни людей. Напротив, эмиссар Белого дома в своем Twitter 29 июля постарался подчеркнуть значение "миротворческого" хода талибов, на который, по его словам, лишь откликнулось афганское правительство во главе с президентом Мохаммадом Ашрафом Гани.



Этот эпизод в очередной раз зафиксировал ситуацию, о которой и так хорошо знают в Кабуле: спецпредставитель США доктор Халилзад и вожди "Талибана", за которыми стоит пакистанский "истеблишмент" – командование армии Пакистана и руководство его Межведомственной разведки (ISI), давно и тесно сотрудничают в деле политической дискредитации правительства Афганистана. Залмай Халилзад и талибы, каждый на своем участке информационно-политического "фронта", регулярно обвиняют президента Гани и его команду в самых разных "грехах": недостаточном темпе освобождения пленных боевиков "Талибана", неотзывчивости на требования террористов относительно условий начала "межафганского мирного диалога", отказе идти на уступки боевикам в вопросе смены государственного строя и т.д. Попутно американский дипломат и спикеры талибов упрекают афганское правительство в "негуманных" воздушных ударах по скоплениям боевиков, выдавая убитых террористов за невинных жертв из числа гражданского населения (как, например, недавно произошло в Герате).



На самом деле, афганский президент и члены его команды регулярно, наверное, не реже раза в неделю, на самых разных площадках призывают талибов прекратить войну и начать реальные, а не имитационные переговоры о мире. Глава Совбеза Афганистана доктор Хамдулла Мохиб в начале июля, в момент обострения афгано-пакистанского вооруженного противостояния в восточной провинции Кунар, и вовсе предложил лидерам "Талибана" вспомнить, что они являются афганцами и присоединиться к Афганской национальной армии (АНА) в отражении агрессии со стороны Исламабада. Однако вожди талибов вполне предсказуемо остались глухи к такому призыву, лишний раз подтвердив свою зависимость от пакистанских спецслужб.



Нет никаких сомнений в том, что "Талибану" нужен не мир в Афганистане, а власть. И никакие пропагандистские акции боевиков, вроде трехдневного прекращения огня на время праздника Курбан-байрам, этот тезис опровергнуть не в состоянии. Достигнуть своей стратегической цели – возврата к власти в Афганистане – талибы сегодня рассчитывают при поддержке пакистанских военных и американского спецпредставителя Залмая Халилзада, пытаясь совместными усилиями максимально ослабить афганское правительство, а в идеале – убрать команду президента Гани из дворца "Арг" (резиденция главы государства в Кабуле – "НГ").



В пакете мер политического давления на правительство Афганистана, который использует последние полгода неформальная коалиция в составе американского дипломата Халилзада, пакистанских генералов и лидеров "Талибана", важную роль играет интрига с обменом пленными. Согласно условиям американо-талибской сделки, заключенной в Катаре 29 февраля 2020 года, афганское правительство должно было в течение нескольких месяцев отпустить из тюрем 5 тыс. пленных боевиков "Талибана". В свою очередь, талибы обязались предоставить свободу 1 тыс. афганских силовиков, ранее попавших к ним в плен. Успешный обмен пленными по этой схеме является непременным условием начала "межафганских переговоров" с участием делегаций "Талибана" и Афганистана.



По состоянию на конец июля афганское правительство выпустило на свободу около 4 тыс. 500 боевиков и полевых командиров талибов младшего и среднего звена – в полном соответствии со списком фамилий, ранее переданным представителями террористов. Кабул пошел на это, несмотря на то, что в числе тех, чьего освобождения требовали лидеры "Талибана" и вставший на их сторону американский спецпредставитель Халилзад, были наемники из числа граждан Пакистана, агенты и диверсанты пакистанских спецслужб, принимавшие участие в боевых действиях против правительственных сил на территории Афганистана.



Оставшихся 500 чел. из "катарского списка" талибов президент Ашраф Гани сегодня освобождать отказывается. За что подвергается силовому прессингу со стороны боевиков и мощнейшему политическому давлению со стороны спецпредставителя США Залмая Халилзада. Афганского лидера обвиняют в попытке срыва "исторических договоренностей" между "Талибаном" и Америкой, достигнутых в феврале в Дохе, в саботировании "межафганского мирного процесса" и т.д. Встречные аргументы президента Гани о том, что оставшиеся 500 фигурантов "катарского списка" являются чудовищными убийцами даже по сравнению с остальными талибами, что они причастны к совершению военных преступлений, массовым убийствам афганских гражданских лиц, масштабным терактам, жертвами которых стали, в том числе, граждане США и стран НАТО, в расчет не принимаются. Главари "Талибана" и спецпредставитель Вашингтона, угрожая афганскому правительству каждый своими санкциями, упрямо и дружно настаивают на освобождении этих настоящих серийных убийц, маньяков от джихада, вина которых полностью доказана судом и которым были вынесены смертные приговоры.



Примечательно, что Ашраф Гани предложил талибам и американцам освободить вместо 500 живодеров из "катарского списка" других, менее одиозных боевиков "Талибана". Причем, афганский президент готов значительно увеличить число тех, кому может быть предоставлена свобода, и в итоге общее количество вышедших на волю талибов заметно превысит 5 тыс. чел. Однако, представители "Талибана", их пакистанские покровители и эмиссар Белого дома Халилзад не желают слушать никаких доводов афганского руководства.



Конечно, логику талибов и их пакистанских кураторов понять можно. Среди оставшихся 500 фигурантов "катарского списка" очень много граждан Пакистана, в том числе, агентов, оперативников и диверсантов Межведомственной разведки Исламабада. Американскую сторону не смущает, что эти персонажи имеют весьма условное отношение к собственно афганскому "Талибану". Лидеры боевиков, в свою очередь, добиваются выхода на волю пяти сотен профессиональных убийц в надежде, что они немедленно присоединятся к "джихаду" против правительства Афганистана – как в качестве полевых командиров младшего и среднего уровня (в этом звене управления террористическими операциями у талибов серьезные проблемы из-за больших потерь, понесенных осенью 2019 года), так и в роли организаторов крупных терактов в городах.



В этой связи остается открытым вопрос, каким образом главный американский миротворец Залмай Халилзад рассчитывает приблизить мир в Афганистане, добиваясь освобождения матерых убийц и террористов, которые точно не станут сидеть сложа руки, едва перед ними откроются ворота правительственных тюрем. Только по официальным данным, афганскими силовиками в ходе боевых действий в июне-июле 2020 года было уничтожено не менее 15 боевиков и командиров "Талибана", освободившихся весной по "катарской квоте". В реальности эта цифра намного больше. Вот лишь один из последних и красноречивых примеров: во вторник 28 июля в ходе отражения атаки талибов в провинции Фарах афганские военные уничтожили полевого командира боевиков маулави Забихуллу, который лишь за три дня то этого, 25 июля, был освобожден из тюрьмы по "катарскому списку", дав письменное обещание больше не брать в руки оружие…



Трудно сказать, удастся ли президенту Ашрафу Гани отстоять до конца свою позицию и не допустить выхода на свободу пяти сотен опасных преступников и террористов, которые добавят огня в продолжающий полыхать костер талибского джихада в Афганистане. Представляется, что упрямство афганского лидера сегодня выгодно не только гражданам его страны, но и государствам региона, которые, в отличие от американских дипломатов, не смогут убраться за океан, если вдруг ситуация в Афганистане станет неуправляемой, в том числе, благодаря отпущенным на волю профессиональным убийцам "джихада". Очевидно, что афганское правительство вправе рассчитывать на поддержку регионального сообщества, безопасность которого сегодня ежедневно обеспечивается афганской армией на очень недальних рубежах.



В интересах стран региона, как и афганского народа, укрепление центрального правительства Афганистана, разрушить которое всячески пытаются сейчас талибы и их пакистанские операторы при плохо скрываемой поддержке Залмая Халилзада. У американского спецпредставителя, как главного архитектора катарской сделки, по словам афганских экспертов "НГ", есть очевидные цели – расшатать и дискредитировать правительство президента Гани, завести в него как можно больше представителей "Талибана", через которых затем передать реальное управление Афганистаном военно-политическим группам в соседнем Пакистане. Судя по всему, именно таким образом Вашингтон рассчитывает избавиться от надоевшего двадцатилетнего афганского груза – просто сбросив его в руки Исламабада, тем более, что тот всегда стремился видеть Афганистан своей колонией. Вполне вероятно, что именно это и является реальной целью "миротворческой" миссии посла Залмая Халилзада в Афганистане.



Однако, остается одна проблема, которая способна поломать все эти закулисные интриги и сценарии. Эта проблема – афганский народ, афганская молодежь, афганские женщины, афганская армия. Все они - а это миллионы граждан Афганистана - за последние 20 лет отвыкли от средневековых практик талибов, и рассматривают любые попытки реанимации режима "Талибана" как личное и национальное оскорбление. Возможно, эмиссары талибов, Исламабада и посол Халилзад рассчитывают на покорность афганцев, навязывая афганскому правительству свои рецепты новой политической жизни. И это, в конечном счете, весьма опрометчиво с их стороны. Напомним банальную истину: никому за всю историю Афганистана не удалось покорить эту страну и этот народ. Здесь сломали себе шеи британцы, русские и американцы. Несомненно, та же незавидная судьба ожидает пакистанцев и их наемников-талибов, которые, называя себя афганцами, на самом деле, давно превратились в "муджахидов по вызову", обслуживающих чужие интересы…



В Афганистане сегодня начался процесс системной трансформации сложившейся государственно-политической модели. Он сопровождается неизбежным пересмотром многих политических стереотипов, коммуникаций и альянсов, ставших привычными за последние 20 лет. Представляется, что сведя свое участие в этом процессе лишь к сиюминутным интригам Залмая Халилзада, Соединенные Штаты, внесшие огромный вклад в пускай и незавершенную, но все же крайне важную модернизацию Афганистана, рискуют в итоге лишиться очень многих достижений, отправившись по исторической колее, ранее проторенной уходящими британскими и советскими обозами.



Стремление стать друзьями талибов не поможет Америке выиграть Афганистан. Потому, что в этом случае Америка станет врагом афганского народа. К сожалению для Вашингтона, соответствующая смена настроений в афганском общественном мнении и в афганских элитах уже началась. И деятельность американского спецпредставителя Залмая Халилзада сыграла в этой смене настроений очень крупную и очень негативную роль.



Вопреки прогнозам многих аналитиков, нынешняя ситуация в Афганистане привела не к ослаблению, а, напротив, к усилению роли и значения центрального афганского правительства. Безусловно, оно несовершенно, неидеально, полно внутренних противоречий и недостатков. Однако, именно это правительство удерживает сегодня страну от сползания в хаос, от непоправимого и опасного для всего региона распада афганской государственной системы. Именно поэтому ответственные соседи Афганистана предпринимают сейчас огромные усилия по поддержке правительства Ашрафа Гани, откликаясь на его инициативы по созданию проекта регионального консенсуса для афганского урегулирования. Очевидно, что этот проект имеет гораздо более серьезные перспективы, чем закулисные обхаживая главарей террористов, с трудом способных выдержать даже трехдневный режим прекращения огня. Источник - ng.ru

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