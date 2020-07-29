Китай формирует антииндийскую ось в Южной Азии. Новый шелковый путь пройдет через Пакистан, Непал и Афганистан, - В.Скосырев

07:38 30.07.2020

Владимир Скосырев

29.07.2020



Китай призвал участников видеоконференции продвигать проект "Один пояс – один путь". Кадр из видео со страницы МИД Пакистана в Facebook

Переговоры между Китаем и Индией не привели пока к разъединению их войск вдоль спорной границы. Сообщают, что стороны снова готовятся к столкновениям в районе Ладакх. На фоне конфликта в Гималаях Пекин усиливает дипломатический нажим на Дели, пытаясь подорвать его влияние на Индийском субконтиненте. Этой цели служит видеоконференция глав МИД Китая, Пакистана, Непала и Афганистана, хозяином которой выступил министр иностранных дел КНР Ван И. В Дели восприняли это мероприятие как маневр, направленный на то, чтобы осложнить отношения Индии с соседями.



Дели и Пекин публикуют противоречивые сведения о положении на линии контроля, которая в основном разделяет две державы, поскольку демаркированной границы нет.



В Китае писали, что на большой части этой линии воинские подразделения разведены. Но, как передали газеты Times of India и Hindustan Times, индийские чиновники это отрицают. Более того, индийские командиры готовят личный состав к возможным боям во время приближающихся зимних холодов. Причем у индийцев тут больше опыта, поскольку еще 1999 году они успешно провели кампанию против Пакистана в высокогорном регионе Каргил.



Столкновения между Китаем и Индией, приведшие к жертвам, произошли в долине реки Галван 15 июня. Зима в тех местах наступит уже в сентябре. Как говорят индийские военные аналитики, температура будет держаться в горах на уровне минус 25 градусов. Индийцы, как утверждают их командиры, не намерены уходить с рубежей, которые считают своей землей.



Пока в Гималаях царит тревожное затишье, на дипломатическом фронте Китай действует чрезвычайно активно. Глава МИДа, член госсовета (правительства) КНР Ван И провел видеоконференцию с министрами иностранных дел Пакистана, Непала и Афганистана. Он призвал коллег работать сообща, чтобы победить пандемию и распространить план "Один пояс – один путь" (Новый шелковый путь) на Афганистан. В Пакистане этот проект уже реализуется, надо теперь энергичней воплощать его в Непале и Афганистане.



Четыре государства, как пояснил Ван И, должны "полностью использовать географические преимущества для укрепления связей между собой и Центральной Азией в интересах мира и стабильности". Этим интересам также отвечает строительство Китаем экономического коридора в Пакистане. Как отмечает индийский обозреватель Сутирто Патранобис, для китайской дипломатии это почти беспрецедентно – призывать к сотрудничеству четыре страны Южной Азии, не привлекая к процессу крупнейшее из государств региона – Индию.



Если учесть практически непрекращающиеся атаки боевиков, спонсируемых Пакистаном, на индийские силы безопасности в Кашмире и то, что между Индией и Непалом тоже обострился территориальный спор, то созванная Пекином "конференция четверки" означает попытку начать формирование антииндийской оси на субконтиненте.



Формально главной темой конференции было укрощение пандемии. Но ее участники стали поднимать самые болезненные для Индии темы. Министр экономики Пакистана Махдум Хусро Бахтияр заявил, что Дели должен прекратить "военную осаду Кашмира, оккупированного Индией". Бахтияр в данном случае опирался и на поддержку КНР. Ведь Пекин и Исламабад заявили Индии дипломатический протест и апеллировали к ООН в прошлом году, когда Дели ликвидировал особый автономный статус индийского штата Джамму и Кашмир. Они мотивировали свои протесты заботой о правах человека, но факт состоит в том, что Китай и Пакистан претендуют на те части Кашмира, которые Индия считает своей территорией.



Мадхат Налапат, профессор Университета Манипал в Индии, говорит, что выступление пакистанского министра еще больше обострит противоречия между Индией и Китаем. Дели воспримет как недружественный жест то, что Пекин позволил вести дискуссию о Кашмире на встрече, где он выполнял роль председателя.



Что касается Непала, то он не опубликовал заявления по итогам конференции, но в июле призвал Индию возобновить переговоры о границе. Вокруг ее линии идет спор, случаются и вооруженные стычки между индийскими торговцами и охотниками и непальской полицией. Как утверждает South China Morning Post, Непал связан с Индией вековыми узами религии, культуры, торговли, тем не менее Пекин умело использует разногласия двух стран и расширяет свое присутствие в Непале.



В беседе с "НГ" Алексей Маслов, и.о. директора Института Дальнего Востока РАН, сказал: "Пекин рассматривает и Пакистан, и Афганистан как отдельный транспортный коридор в рамках проекта "Один пояс – один путь". Это напрямую не касается Индии. Это отдельный транспортный коридор. С другой стороны, ясно, что за последние месяцы отношения Дели и Пекина ухудшились. Речь не только о границе. Например, Индия решила запретить китайский информационный ресурс TikTok. Это, пожалуй, единственный удачный международный проект КНР в области информационных ресурсов. Китай воспринимает запрет негативно. Он пытается отодвинуть Индию на периферию своей внешней политики".