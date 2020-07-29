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Возьмут ли Ташкент бородатые "бухарцы"? - Т.Хасанов
07:41 30.07.2020

ВОЗЬМУТ ЛИ ТАШКЕНТ БОРОДАТЫЕ "БУХАРЦЫ"?
Вывести своих вояк из Афганистана обещали Джордж Буш-младший, Барак Обама, теперь Дональд Трамп. Все беспардонно наврали. И, понятно, почему.

Время показало, для чего США ворвались в Афганистан. Дело было не в Бен Ладене, которого, как всегда бездоказательно, обвинили в нападении на "башни" в Нью-Йорке. А в решении талибов положить конец наркобизнесу.

Они, надо признать, навели здесь порядок. И оставили 40 миллионов американских наркоманов (официальные данные) на голодном пайке.

Сегодня, спустя 20 лет после вторжения, картина иная. По цифрам ООН, на Афганистан приходится около 90% мирового производства героина, которое выросло при американцах в 40 раз. Полевым командирам, криминалу и талибам перепадают 25 процентов "дури", а остальное ритмично поступает в Штаты под плотным контролем ЦРУ. Разведывательное ведомство в упор не видит 500 нарколабораторий и грузовики с уксусным ангидридом, нужным для выпуска героина.

Другая причина – это выгодная география Афганистана, откуда все под рукой. Персидский залив, Каспий, набитые подземными сокровищами пустыни Каракум и Кызылкум, миллионы гектаров орошаемой пашни, стремительно растущий огромный рынок региона – ушлые американцы такими вещами не разбрасываются. Просто пока плотно заняты в других регионах, где свергаются неугодные правители в угоду транснациональным корпорациям.

Очевидно, что НАТО намертво вцепилось в регион. А это, по опыту Ближнего Востока, Югославии, Украины и Ливии, не сулит ничего хорошего.

Могут возразить. Да вот же несколько тысяч американских солдат только что покинули измученную страну, пять баз передали доморощенной армии!

Это все предвыборная бутафория, закон о военном бюджете США по Афганистану на миллиарды долларов на следующий год прямо запрещает дальнейшее сокращение войск.

Замысел прозрачен как виски: ЦРУ решило сделать ставку на "проверенных" в Ираке и Сирии боевиков из всевозможных бандитских шаек под черным знаменем ислама. Из Афганистана, по сценарию ЦРУ, будут делать новый халифат-дешево и сердито.

Процесс уже пошел.

10 июля афганское издание TOLONews опубликовало большую статью об "узбекской" группировке боевиков "Катиба Имам аль-Бухари" (KIB). В статье говорится об операциях KIB в провинциях Джаузджан и Фарьяб.

13 июля возле здания Национального директората безопасности Афганистана в провинции Саманган на севере страны взорвался заминированный автомобиль, боевики открыли стрельбу, 43 человека пострадало. Как пишет New York Times, "это столкновение между соперничающими в этом районе военными "баронами" армии Кабула и боевиками, в основном, узбеками, связанными с Исламским движением Узбекистана".

По сведениям Совета Безопасности ООН, группировка "Катиба Имам аль-Бухари" создана в 2011 году боевиками, отколовшимися от Исламского движения Узбекистана. С марта 2015 года группа активно сотрудничала с "Джабхат-ан-Нусрой". На март 2018 года КИБ базировался в Хан-Шайхуне (в 53 км к югу от Идлиба), а "филиалы" были в Алеппо и Хама.

Последняя вылазка "бухарцев" прошла на днях уже в афганском Фарьябе. Они даже отчитались о взятых пленных в собственном Телеграм-канале в бою на стороне талибов.

Фотографии были растиражированы и другими узбекскими джихадистскими каналами, же информационным агентством "Аль-Каиды" в Афганистане.

Надо сказать, что КИБ и его афганское крыло преуспели в PR. Только в прошлом году группировка выпустила несколько десятков "роликов", среди которых два пропагандистских фильма о "боевых буднях" на севере Афганистана.

Как боевики из Узбекистана и других стран Средней Азии снова оказываются в Афганистане?

В зарубежные СМИ постоянно просачивается информация о перебросках исламистов из Сирии, Ирака через Пакистан.

Так, в 2018 году около 200 боевиков из Центральной Азии и Кавказа были вывезены из-под бомб в Сирии на британских военно-транспортных вертолетах. А для приема и последующей переброски "дорогих гостей" на север ИРА использовались американская военная база "Шинданд" в Герате, и база в Джелалабаде.

Для иранских СМИ не секрет, что эмиссары ИГИЛ наладили массовую скупку афганских паспортов. Через перевалочные пункты в Захедане, что в 40 километрах от иранской границы, боевики перебрасываются в пакистанский уезд Хайбер-Пахтунхва, а затем в афганский Нангархар. Понятно, что это происходит по указанию и при финансовой поддержке заказчика - Вашингтона.

Летом 2018 г. афганские информагенства "Пажвак" и "Жвандун" запечатлели эвакуацию игиловцев американскими вертолетами из провинции Нангархар после того, как боевики были окружены отрядами "Талибана". Аналогичным образом американцы спасали своих подопечных и годом ранее, причем не только от талибов, но и от своих же марионеток из Афганских сил национальной безопасности.

Весной 2017-го вертолеты без опознавательных знаков "подвозили" боевиков с юга Афганистана в Балх, а потом из северной провинции Джаузждан.

Да, между талибами (местные) и ИГ (пришлые) были стычки, порой кровавые. Но ЦРУ все утрясло.

В январе 2020 г. в экстремистских телеграм-каналах появилась информация, что "братья" находятся в безопасности и скоро вернутся к Джихаду". А еще через некоторое было названо и "спокойное местечко" - окрестности главной американской авиабазы "Баграм".

В тренировочном лагере боевики были разделены по национальному признаку. При этом жгучий интерес был проявлен к уроженцам среднеазиатских республик. После фильтрации боевики приступили к тренировкам под руководством американских "спецов". Главное "домашнее задание" - партизанская война.

"Братьям" дано прямое указание - всеми силами избегать столкновений с "Талибаном". Ведь США заключили "мирное соглашение" с этим мрачными фанатиками, убивавших девочек за посещение школ, разрушивших вековые скульптуры Будды.

"Катиба Имам аль-Бухари" – не самодеятельность безграмотных отщепенцев. А часть американских планов по вытеснению из региона России и Китая.

Здесь интересы Вашингтона и международной исламистской сети пересекаются. Американцам нужно зажечь Среднюю Азию, "забить" новые базы и вновь поднять знамя ИГ. Даже рабочее название уже подыскали – Хорасан.

Бросается в глаза, как стремительно нарастает вербовка молодежи в ряды "борцов за веру". Сообщения об арестах "подпольщиков" в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии и России практически не пропадают с информационных лент. Упор делается именно на узбеков. Они самые многочисленные, крепкие в вере, их страна граничит со всеми республиками внутри Средней Азии, где есть узбекские диаспоры. А официальный Ташкент не член ОДКБ, не входит в Евразэс - легкая добыча…

Известный политик из Ташкента недавно заметил, что афганским вопросом "нас пугают уже лет тридцать". Намек понятен. Дескать, мы все видим и понимаем, если что, у нас есть армия с танками и самолетами, мы вдарим без сантиментов.

Думается, это самообман. Смертельные ошибки Каддафи, Асада и Хусейна, оставшихся один на один с вооруженными до зубов фанатиками, которых прикрыли самолеты американских "коалиций", красноречиво и убедительно опровергают казенный оптимизм. Легко просчитывается, куда хлынут в случае нового халифата миллионы беженцев. И это будет точно не Европейский союз…

Тимур Хасанов, политолог

Источник - vesti.uz
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