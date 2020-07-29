Скончался президент Союза архитекторов Казахстана Акмурза Рустембеков

08:09 30.07.2020

Скончался автор монумента "Байтерек" в Нур-Султане Акмурза Рустембеков, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"29 июля 2020 года в Алматы скоропостижно ушел из жизни президент Союза архитекторов Казахстана Рустембеков Акмурза Исаевич", - говорится в сообщении Научно-исследовательского института "Алматыгенплан" в Facebook.



Акмурза Рустембеков - заслуженный деятель Республики Казахстан, почетный архитектор Казахстана, член-корреспондент Международной академии архитектуры стран Востока, почетный профессор Казахской головной архитектурно-строительной академии, почетный член Союза архитекторов России, член Союза дизайнеров Казахстана.⠀

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За объект "Астана-Байтерек" был удостоен Гран-при и золотой медали на Х Международном конкурсе Международной ассоциации союзов архитекторов (МАСА) стран СНГ за лучшую постройку 2002 года; серебряной медали Всемирного триеннале архитектуры в Софии в 2003 году; Гран-при и золотой медали Союза архитекторов Кыргызской Республики на Фестивале архитектуры в Бишкеке в 2003 году.⠀

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Награжден медалью Союза архитекторов России "За преданность Содружеству зодчих".