Узб. Новый суточный рекорд прироста зараженных COVID-19 - 692

08:11 30.07.2020

Новый антирекорд: 692 случая COVID-19 за день

Дневной прирост выявленных случаев коронавируса составил 692, их общее число достигло 22585. Среди 5 новых случаев смерти - 22-летняя беременная женщина.

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Количество подтвержденных в Узбекистане случаев коронавируса по итогам 29 июля достигло 22585, увеличившись за день на 692 - это новый антирекорд, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. 96 новых случаев было выявлено в карантинном центре под Ташкентом и 596 - у бывших в контакте с инфицированными.



В течение дня сообщено о 5 случаях смерти пациентов с COVID-19: 4 - в Ташкенте и 1 - в Сырдарьинской области. Среди них - 22-летняя беременная жительница Учтепинского района столицы О. Х. - это шестой случай смерти беременных в городе за последние пять дней. Общее число умерших, согласно публикуемым данным Минздрава, достигло 131.



За день из медучреждений было выписано 672 пациента, число выздоровевших достигло 12937, или 57%.



Сейчас на стационарном лечении находится 9517 человек, состояние 365 из них тяжелое, 172 - крайне тяжелое.



Источник: Минздрав.