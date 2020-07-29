 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 30.07.2020
08:52  США ищут союзников против ирано - китайского альянса, - Д.Юрганов
08:38  КОВИД убил замминистра финансов Узбекистана Еркина Турсунова
08:11  Узб. Новый суточный рекорд прироста зараженных COVID-19 - 692
08:09  Скончался президент Союза архитекторов Казахстана Акмурза Рустембеков
07:46  Главный борец с коронавирусом Узбекистана Отабеков сам заразился COVID-19
07:41  Возьмут ли Ташкент бородатые "бухарцы"? - Т.Хасанов
07:38  Китай формирует антииндийскую ось в Южной Азии. Новый шелковый путь пройдет через Пакистан, Непал и Афганистан, - В.Скосырев

07:36  Афганское правительство мешает превратить страну в пакистанскую колонию, - А.Серенко
07:22  Министр культуры Киргизии Жаманкулов скрыл от налоговой, что владеет фирмой. Забыл?
07:17  Что нам мешает построить коммунизм? - Д.Уськов
07:15  Вирус RUS CoV-2. Щупальца ГРУ в глазах американских СМИ отросли невероятно, - "Къ"
00:17  Казахстанский олигарх Владимир Ким крайне обеспокоен откровениями Айсултана Назарбаева
00:13  Как BLM спасло мир от большой войны на Ближнем Востоке, - Д.Минин
00:11  "Вагнер" в Белоруссии: Лукашенко плюнул Москве в лицо
00:09  "Зумрад" в Таджикистане. Что стало с лучшим санаторием СССР при капитализме?
00:06  Снос частных домов в Мирабадском районе Ташкента
Среда, 29.07.2020
23:16  Судебную систему Казахстана лихорадит, - Д.Братусь
22:47  Агентство информации и массовых коммуникаций при АП Узбекистана возглавил Асаджон Ходжаев
22:30  Государство Южный Йемен не будет воссоздано. СаудАравии удалось уговорить противников хуситов объединиться
22:27  Кыргызстанцы считают самой коррумпированной Таможенную службу, - 24.kg
22:21  Таджикистану не хватило воды. Республика погружается в энергетический кризис, - В.Панфилова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   |   КАДРЫ   | 
КОВИД убил замминистра финансов Узбекистана Еркина Турсунова
08:38 30.07.2020

Скончался замминистра финансов Еркин Турсунов, у которого был COVID-19
Ушел из жизни заместитель министра финансов Еркин Турсунов, у которого ранее диагностировали коронавирус.

На 55-м году жизни скончался заместитель министра финансов Узбекистана Еркин Эргашевич Турсунов, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

По данным Министерства здравоохранения, 20 июля у замминистра повысилась температура и по рекомендации врачей частной клиники он проходил лечение дома и частном медучреждении.

27 июля он был доставлен в Ташкентскую медицинскую академию в крайне тяжелом состоянии с тяжелым течением COVID-19, двусторонней пневмонией. Отмечается, что у него были сопутствующие заболевания.

Еркин Турсунов родился в 1965 году в Хатирчинском районе Навоийской области. В 1990 году окончил Ташкентский институт народного хозяйства. С марта 2019 года работал замглавы Минфина.

Ранее также работал исполнительном директором внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов (2018−2019), замминистра финансов (2016−2018 и 2006−2012), замминистра внутренних дел - начальником службы финансового и социального обеспечения (2012−2016), начальником финансового управления Навоийского областного хокимията (2002−2006).

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1596087480
Новости Казахстана
- Акимы доложили Президенту о реализации мер по борьбе с COVID-19
- Эпидемиологическая ситуация в Казахстане стабилизируется
- Н.Нигматулин: Мажилисмены продолжают работу в регионах
- В первом полугодии т.г. объем электронной торговли в Казахстане вырос в полтора раза
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел совещание по вопросам развития Кызылординской области
- Необходимо обязать ТОО "СК-Фармация" работать с частными аптеками и организовать доставку лекарств в регионы – письмо А.Перуашева в минздрав
- КНПК: Открытое письмо Министерству образования и науки Республики Казахстан
- Новое назначение
- Конкурсный этап по поступлению на госслужбу в Казахстане сокращен на 2 этапа
- История Шымкентского фосфорного завода: От расцвета – до распада
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  