КОВИД убил замминистра финансов Узбекистана Еркина Турсунова

08:38 30.07.2020

Скончался замминистра финансов Еркин Турсунов, у которого был COVID-19

Ушел из жизни заместитель министра финансов Еркин Турсунов, у которого ранее диагностировали коронавирус.



На 55-м году жизни скончался заместитель министра финансов Узбекистана Еркин Эргашевич Турсунов, сообщила пресс-служба Министерства финансов.



По данным Министерства здравоохранения, 20 июля у замминистра повысилась температура и по рекомендации врачей частной клиники он проходил лечение дома и частном медучреждении.



27 июля он был доставлен в Ташкентскую медицинскую академию в крайне тяжелом состоянии с тяжелым течением COVID-19, двусторонней пневмонией. Отмечается, что у него были сопутствующие заболевания.



Еркин Турсунов родился в 1965 году в Хатирчинском районе Навоийской области. В 1990 году окончил Ташкентский институт народного хозяйства. С марта 2019 года работал замглавы Минфина.



Ранее также работал исполнительном директором внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов (2018−2019), замминистра финансов (2016−2018 и 2006−2012), замминистра внутренних дел - начальником службы финансового и социального обеспечения (2012−2016), начальником финансового управления Навоийского областного хокимията (2002−2006).