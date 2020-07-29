США ищут союзников против ирано - китайского альянса, - Д.Юрганов

08:52 30.07.2020

Денис Юрганов

29 июля 2020



У американского госсекретаря М. Помпео подпорчено настроение в связи с тем, что тенденции укрепления ирано – китайской дружбы и сотрудничества нарастают, и чем дальше заходит этот процесс, тем сложнее Вашингтону вести геополитическую игру против этих государств, являющихся конкурентами США на Ближнем Востоке и в Азии.



У госсекретаря США и впрямь есть причины "расстроится". Выступив в президентской библиотеке имени Ричарда Никсона, Майкл Помпео заявил, что - "Свободный мир должен одержать победу над новой тиранией"; "Если свободный мир не изменит коммунистический Китай, то коммунистический Китай наверняка изменит нас". Глава Госдепа считает, что надвигающаяся опасность для демократических государств, которую представляет Китай, нужно парировать путем создания мощной коалиции против этой страны. Помпео, правда не уточнил, кто из стран захочет поучаствовать в этом "благородном" деле. Интересно, будут ли желающие? Пока желающие думают, один американский союзник уже "нарисовался" - Великобритания. 21 июля госсекретарь Помпео нанес визит в Лондон, где англосаксы со всей ответственностью решили, что международная коалиция для противостояния Китаю должна быть сформирована. "Мы можем создать коалицию, которая будет понимать эту угрозу и коллективными усилиями убедит Компартию Китая в том, что подобное поведение не отвечает интересам Китая", - сказал Помпео на пресс-конференции. После пламенных речей американский дипломат встретился с премьер-министром Борисом Джонсоном и "приятели" даже договорились, что заключат торговое соглашение о свободной торговле между Британией и США. Б. Джонсон и М. Помпео также обсудили тему "коллективной глобальной безопасности и вопросы внешней политики, в том числе, действия Китая в Гонконге и в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, ситуацию в Иране и ближневосточный мирный процесс".



Резкое изменение политики Великобритании в отношении Китая после принятия последним закона о нацбезопасности в Гонконге были подкреплены двумя обвинениями. По версии британских властей, Пекин нарушил свои международные договорные обязательства в Гонконге, и, во-вторых, он участвовал в ужасных нарушениях прав человека в отношении своего уйгурского населения в провинции Синьцзян. Великобритания не остановилась на осуждении нового закона о безопасности. Премьер-министр Борис Джонсон даже предложил трем миллионам жителей Гонконга возможность переехать в Великобританию, а затем получить британское гражданство. Свою позицию озвучили прибывшие 28 июля, в Вашингтон министры иностранных дел и обороны Австралии. Они высказались в поддержку ужесточения позиции американской администрации в отношении КНР. США и Австралия заявили, что они будут расширять военное сотрудничество на фоне усиления напряженности с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стремясь к созданию "единого фронта двух союзников".



Китай и Иран действительно делают практические шаги по созданию своей коалиции. Стратегического партнерства между Тегераном и Пекином, по крайней мере, с прошлого года связано с инвестициями Китая в 400 миллиардов долларов в энергетику и инфраструктуру ИРИ в течение следующих 25 лет. Китайцы также инвестирует около 228 миллиардов долларов в иранскую инфраструктуру, в рамках проекта "Один пояс – один путь". Уже началось строительство железной дороги длиной 900 км от Тегерана до Мешхеда. Города - Тегеран, Кум и Исфахан будут связаны скоростной железной дорогой, инфраструктура далее пойдет до Тебриза, важного нефтегазового и нефтехимического узла Ирана, который является отправной точкой газопровода Тебриз-Анкара. Высокоскоростное железнодорожное сообщение с Ираном соединит Урумчи в Синьцзяне с Тегераном через республики Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан), потом Ирак и Турцию и далее в Европу.



На данном этапе Иран и Китай завершают процесс заключения всеобъемлющего стратегического соглашения - "Комплексного плана сотрудничества между Ираном и Китаем", - который рассчитан на 25 лет. Соглашение двух стран приближается к стадии подписания, при этом стороны не особо спешат огласить все подробности, а часть документа носит секретный характер. Интересно, что глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези назвал ирано-китайский договор обычным соглашением между двумя странами. От китайцев вообще не слышно комментариев по поводу договоренностей с иранской стороной, только скромно было сказано, что Пекин и Тегеран осуществляют взаимовыгодное сотрудничество в рамках международного права. Соглашение является действительно очень важным для экономики Ирана (по которой бьют санкции США), так как КНР дает гарантии, что будет продолжать покупать нефть и газ у Ирана.



Сближение Китая и Ирана в военной сфере - важная составляющая будущего альянса. Западные спецслужбы выразили обеспокоенность тем, что это может привести к тому, что две страны сформируют коалицию для усиления своего присутствия в Индийском океане. Правильно суетятся англосаксы. У Ирана есть намерение построить новую военную базу в Индийском океане, адмирал Алиреза Тангири, командир ВМС Корпуса Стражей Исламской революции, заявил, что база будет использоваться для защиты рыболовных и коммерческих судов от пиратства и военных кораблей, угрожающих иранским коммуникация. Но пока Иран не дал никаких указаний относительно того, где он намерен построить свою новую базу. В настоящее время порт Чабахар в Оманском заливе, который используется для доставки грузов в Афганистан, является ближайшим форпостом Ирана к Индийскому океану. Не исключено, что Китаю будет разрешен доступ к ряду иранских портов, включая Чабахар, и, как сообщается, китайцы планируют построить новую военную базу в непосредственной близости от порта. Строительство такой базы позволило бы военно-морским силам Китая контролировать деятельность ВМС США в этом районе, в частности пятого оперативного военно-морского флота США, который дислоцируется в Персидском заливе и контролирует Ормузский пролив - одна из важных в экономическом плане водных артерий в мире. Перспектива формирования нового ирано-китайского военного альянса в Индийском океане, безусловно, сигнал для военно-политического руководства США, к которому американцы будут относиться со всей серьезностью.



Иран, находящийся под санкциями США предложил создать клуб стран пострадавших от американских санкций, такое предложение поступило от посла Ирана в РФ Казема Джалали. По словам дипломата, страны, испытывающие на себе санкционное давление США, могли бы объединиться и противостоять действиям Вашингтона. "Нам уже пора создать клуб стран, находящихся под санкциями. Среди его членов будет много сильных держав с развитыми экономиками: Россия, Китай, Иран. У нас огромные возможности, надо просто проявить политическую волю и приложить усилия, чтобы грамотно развивать этот потенциал. Тегерану есть, что предложить Москве и Пекину. Мы – крупная страна с большим и достаточно молодым населением, у нас много полезных ископаемых и развитые технологии. Если мы приложим совместные усилия, то преодолеем давление США", – заявил К. Джалали. Напомним, что ежегодно из-за санкций США Иран теряет порядка 50 млрд. долларов.



Переговоры по укреплению партнерства Ирана, Китая и России должны пройти в августе этого года, на встрече будут обсуждаться условия военного сотрудничества между тремя основными узлами евразийской интеграции. Более тесное сотрудничество планируется начать к ноябрю.



Позиция РФ во всей этой "игре" не должна быть однобокой. Москва может попытаться проявить многовекторную политику и сбалансировано сыграть сразу на двух коалиционных "площадках". Попробовать "маневрировать" и поиграть "и нашим и вашим" с обеими коалициями "Запада" и "Востока" (США-Британия и КНР – Иран). Такой ход будет геополитически целесообразен, тат как усиление ирано – китайского альянса в перспективе России не нужно.