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В Питере жена убила и расчленила укр-рэпера Картрайта
13:14 30.07.2020

РИА Новости. В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.
Собеседник агентства уточнил, что вечером 29 июля в квартире на Невском проспекте сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп 29-летнего гражданина Украины. Фрагменты его тела были упакованы в пять пакетов.

Находящаяся в том же помещении 36-летняя женщина рассказала, что ее муж умер четыре дня назад, предположительно, от передозировки наркотиков. По ее словам, она сама расчленила труп. На месте происшествия нашли ножовку, разделочную доску и пластиковый таз.
Как пишут СМИ, погибший - украинский андеграунд-рэп-исполнитель, участник Versus Battle Энди Картрайт (настоящее имя - Александр Юшко).
"Написал Марине (супруга Картрайта. - Прим. ред.). Но, кажется, все плохо. Новостные каналы звонят и подтверждают. [...> Очень надеюсь, что про Картрайта - это вброс", - рассказал на своей странице в твиттере ведущий и основатель Versus Battle Александр Тимарцев, известный как Ресторатор.

Versus Battle - крупнейшая российская площадка рэп-баттлов. Первые видео на ее ютьюб-канале появились около семи лет назад. За это время ему удалось собрать более 4,5 миллиона подписчиков.

Источник - РИАН
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