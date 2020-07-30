Осень доллара: американская валюта будет дешеветь многие месяцы

14:42 30.07.2020

Впервые за долгое время доллар перестал восприниматься как убежище для инвесторов



Дмитрий Мигунов



В середине дня 27 июля на Московской бирже наблюдалась необычная картина. Курс евро подскочил на 46 копеек, тогда как доллар потерял 22 копейки по отношению к рублю. Ситуация редкая, так как обычно рубль растет или падает к доллару и евро одновременно, либо укрепляется американская валюта, а европейская, напротив, дешевеет. Объяснение у такой разнонаправленности - в общем ослаблении доллара в комбинации с общим негативом в мировой экономике. Подробности - в материале "Известий".



Июль 2020 года стал для доллара США одним из худших месяцев за все последние годы. Американская валюта потеряла 5–7% к большинству денежных единиц развитых стран менее чем за четыре недели. К 27 июля доллар опустился до минимума к корзине валют (основных торговых партнеров США) за два года. В наибольшем выигрыше оказался евро, который коснулся максимума с сентября 2018 года, вплотную подобравшийся к $1,18. Еще месяц назад он не мог перейти и отметку в $1,12.



Британский фунт пробил потолок в $1,3, поднявшись с уровня в $1,23 в начале июля. Месяц назад доллар стоил 108 японских иен, сейчас курс опустился до 105. "Американец" также неуклонно снижается к своему австралийскому и канадскому собратьям.



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Что заставляет доллар двигаться в этом направлении? В последние недели мир полнился в основном негативными экономическими новостями - о более сильном по сравнению с ожиданиями падении в мировой экономике и о назревающей второй волне эпидемии коронавируса. Практически всегда такой негатив приводит к резкому росту спроса на финансовые "убежища" - в первую очередь, доллар США и американские государственные облигации. Редкими исключениями из прочих валют являются швейцарский франк и японская иена, а из невалютных активов - золото, которое на этой неделе наконец-то обновило исторический максимум девятилетней давности. При поиске безопасных вложений они часто (но не всегда) являются даже более предпочтительными вариантами, чем доллар.



В начале текущего кризиса именно такая картина и наблюдалась. По словам директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева, инвесторы активно покупали доллар в качестве защиты от возникшей неопределенности.



- Что характерно, в первые дни паники в цене падало даже золото, настолько велика была вера в американскую валюту. В рамках борьбы с этим явлением ФРС начала применять меры по удовлетворению спроса на доллары, в том числе путем предоставления линий ликвидности всем заинтересованным центробанкам. Тем не менее снижаться стоимость доллара начала лишь после принятия триллионных фискальных стимулов и старта активной фазы QE.



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Первая и главная причина, почему доллар слабеет к другим валютам сейчас, связана с неравномерностью развития эпидемии, которая сейчас во многом определяет движение фондового рынка. США продолжают с огромным отрывом лидировать по количеству заражений и смертей, и игроки рынка считают, что Америка и далее будет справляться с эпидемиологическим кризисом хуже других стран. Следовательно, ограничительные меры в экономике США сохранятся или даже усилятся, что усугубит разворачивающийся кризис.



- В настоящий момент мировые инвесторы на фоне слабых данных по рынку труда США и продолжающегося роста количества заболевших COVID-19 выражают опасения в отношении быстрого восстановления американской экономики, - заявил в интервью "Известиям" аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов. - Кроме того, в преддверии грядущего заседания ФРС, которое состоится на текущей неделе, игроки полагают, что ведомство Джерома Пауэлла сохранит приверженность мягкой монетарной политике длительное время и в очередной раз заверит рынки в наращивании стимулирующих мер в случае необходимости. Совокупность данных факторов создает давление на американскую валюту, основными бенефициарами слабости которой являются евро, японская иена, швейцарский франк и британский фунт.



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На следующей неделе закончится период, в течение которого более 20 млн американцев потеряют право на получение экстренного 600-долларового пособия по безработице. Резкий рост заявок на пособия ясно говорит о том, что принципиального улучшения на рынке труда не возникнет. Отсутствие денег у потребителей ударит по всем видам бизнеса и секторам экономики. При этом принятие новой экстренной программы стимулирования, скорее всего, затянется как минимум до середины августа.



В ближайшие дни также выйдет статистика по спаду ВВП во II квартале 2020 года, который почти наверняка установит антирекорды по всему миру. Вопрос в том, где спад окажется сильнее. Предварительные прогнозы свидетельствуют о падении более чем на 30%. При этом Федеральный резервный банк Атланты допускает падение экономики на 52%. Для сравнения, в еврозоне, которой тоже пришлось несладко, ВВП по прогнозам упадет на 12–13%. По меркам нынешнего времени - всего лишь.



- Тем временем, например, в ЕС царят позитивные настроения, так как странам – членам союза удалось принять совместный план по восстановлению экономики, а чем слабее позиция евроскептиков, тем большим доверием пользуется евро, - отмечает Арсений Дадашев. - Динамика доллара против валют развивающихся стран иная: валюты вроде рубля дешевеют к "американцу" из-за сохраняющихся опасений касательно глобальной экономики и слабого интереса инвесторов к рисковым активам.



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Тяжелая экономическая ситуация, скорее всего, вынудит ФРС США прибегнуть к еще более масштабному вливанию денег в экономику. Мало того что базовая ставка останется на нулевом уровне, так еще и возможны другие неортодоксальные меры. К примеру, регулятор начнет устанавливать целевые показатели по доходности тех или иных видов облигаций и наполнять финансовую систему деньгами в зависимости от близости к этой цели. Такое масштабное печатание денег тоже подрывает веру инвесторов в доллар.



Наконец, торговые войны. Если в ходе прошлого кризиса крупнейшие государства мира действовали сообща, то сейчас этого нет и близко. Вашингтон нашел время для того, чтобы обострить противостояние с Китаем, и это сильно беспокоит инвесторов.



- Торговая война между Китаем и США набирает обороты. Поднебесная увеличивает торговые пошлины на американские товары, расширяет список санкций и даже вводит запрет на некоторые товары из Америки. Естественно, что такая политика негативно влияет на курс доллара, - рассказал руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.



По его словам, Евросоюз настороженно относится к агрессивной торговой политике США и считает, что подобное поведение может быть направлено и против стран еврозоны. Поэтому Европа перестраховывается, блокируя определенные активности и договоренности с Америкой.



Опрошенные "Известиями" аналитики считают, что текущий период падения доллара может продлиться как минимум несколько месяцев.



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- Это вполне может стать трендом. Пока правительство США не смогло стабилизировать ситуацию и укрепить экономику. Внутренние конфликты, которые особенно активизировались в преддверии президентских выборов, наносят удар по экономике. Поэтому ждать каких-то значительных улучшений до выборов, вероятно, не стоит, - отметил Мазур.



По словам Арсения Дадашева, судя по заявлению представителей ФРС, стимулы будут действовать еще как минимум год.



- Поэтому падение стоимости доллара может затянуться надолго. У США нет другого выбора: в отсутствие бюджетных поступлений экономику можно стимулировать лишь за счет эмиссии госдолга, главным покупателем которого является ФРС. Данная ситуация подразумевает активную работу печатного станка, - заключил он.



В дальнейшем ситуация может выправиться. Однако кризис 2020 года установил прецедент, по которому доллар более не воспринимается как безусловная тихая гавань для любого инвестора. Утрата доверия к американской валюте может стать важнейшим структурным изменением для мировой финансовой системы на многие годы.