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Как Крым стал российским, а Черное море - перестало быть турецким, - "Milliyet"
14:43 30.07.2020

Кючук-Кайнарджийский мир был заключен между Османской империей и Россией в 1774 году. Это один из самых тяжелых договоров, подписанных турками в период упадка. Важнейшим итогом стала независимость Крыма, а Черное море перестало быть "турецким озером". Детали документа - в статье Milliyet.

Краткая справка о Кючук-Кайнарджийском договоре: дата подписания, пункты (условия), значение и особенности (Milliyet, Турция)

Соглашения - важнейший фактор, определяющий судьбы государств. Османская династия, правление которой продолжалось 622 года, провела за это время сотни войн и подписала по их итогам сотни соглашений. Иногда эти договоры обеспечивали рост Османской империи, а порой приводили к тому, что империя теряла территории и в то же время утрачивала влияние. Одним из важнейших соглашений является Кючук-Кайнарджийский договор, который был подписан между Османской империей и Россией в 1774 году и имел серьезные последствия. Обратим внимание на некоторые детали Кючук-Кайнарджийского мира.

Кючук-Кайнарджийский договор был заключен между Османской империей и Россией в 1774 году. От имени Османской империи соглашение подписал Мухсин-заде Мехмед-паша, а от имени России - Петр Румянцев.

Соглашения, которые Османская империя подписывала в периоды упадка, и в частности Кючук-Кайнарджийский договор, заключенный после поражения Османской империи в русско-турецкой войне 1768-1774 годов, как правило из-за неудач в войнах знаменовали собой провал и в дипломатическом отношении.

И условия Кючук-Кайнарджийского мира с Россией также были тяжелыми для Османской империи.

Положения Кючук-Кайнарджийского договора

Кючук-Кайнарджийский мирный договор включал следующие пункты:

- Россия получала право держать военный флот в Черном море;

- российские корабли получали возможность свободно проходить через черноморские проливы;

- Валахия, Молдавия и острова в Средиземном море возвращались Османской империи;

- Османская империя обязалась выплатить русским контрибуцию;

- Россия могла пользоваться теми же торговыми привилегиями, которые были предоставлены Великобритании и Франции;

- Россия получала право открыть дипломатическое представительство на территории Османской империи. (Так Россия начала вмешиваться во внутренние дела Османской империи.)

- Крым становился независимым.

Значение и особенности Кючук-Кайнарджийского мира

Это один из самых тяжелых договоров, подписанных Османской империей в период упадка, а именно в XVIII веке.

- В соответствии с Кючук-Кайнарджийским договором Османская империя впервые в истории выплачивала контрибуцию.

- По этому миру Черное море переставало быть своего рода "турецким озером", ставшим таковым во времена султана Мехмеда Завоевателя.

- Россия с подписанием Кючук-Кайнарджийского договора получала возможность выйти к теплым морям, чего желала на протяжении многих лет.

- Русские впервые воспользовались так называемыми "капитуляциями" и получили право обладать такими же торговыми привилегиями, как Великобритания и Франция.

- Кючук-Кайнарджийский договор стал документом с самыми тяжелыми условиями, подписанным Османской империей после Карловицкого мирного договора. И Кючук-Кайнарджийский мир имел разрушительные последствия для Османской империи в долгосрочной перспективе. Этот договор расчистил путь к вмешательству как во внутренние дела Османской империи, так и в ее отношения с другими странами.

В ходе русско-турецкой войны 1768-1774 годов Османская империя воевала с Россией за господство в Черном море. По итогам войны Османская империя понесла разгромное поражение и была вынуждена подписать Кючук-Кайнарджийский мирный договор на очень тяжелых для себя условиях. Важнейшим итогом этого мира стала независимость Крыма. В соответствии с соглашением Крым попал под российское влияние, хотя и оставался приверженным халифу с религиозной точки зрения, и вскоре, в 1783 году, присоединился к России.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1596109380
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