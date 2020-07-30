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Конец нефтяной эры предсказала ОПЕК
14:47 30.07.2020

Спрос на нефть, который упал почти на треть за время пандемии коронавируса, может уже никогда не восстановиться. Кризис может положить конец нефтяной эре, считают эксперты, опрошенные агентством Reuters, передает Tengrinews.kz.

Агентство Reuters взяло интервью у семи нынешних и бывших чиновников, связанных с ОПЕК, большинство из которых попросили не называть их имени. Они заявили, что кризис этого года, который поставил нефть ниже 16 долларов за баррель, побудил ОПЕК и 13 ее членов поставить под сомнение давние взгляды на перспективы роста спроса.

Как заявил один из экспертов, все участники рынка допускают сценарий, при котором потребление энергоносителей не вернется на прежний уровень.

В соответствии с прогнозами, спрос на нефть достигнет максимума, а затем начнет снижаться. В 2019 году мир потреблял 99,7 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК прогнозировал рост до 101 миллиона баррелей в 2020 году, но из-за кризиса этот показатель сократился до 91 миллиона баррелей. Прогноз на 2030 год снизился с 118 до 108,3 миллиона баррелей в сутки.

"Увеличение количества электромобилей и переход на возобновляемые источники энергии уже заставили пересмотреть долгосрочные прогнозы по спросу в сторону понижения. Все ключевые игроки рынка допускают, что потребление никогда не восстановится полностью", - передает агентство слова экспертов.

Как считают эксперты, кризис может положить конец нефтяной эре.

Отметим, сейчас стоимость нефти марки Brent колеблется на уровне 43,7 доллара за баррель. Цена выросла на 1,5 доллара с начала недели.

Источник - Tengrinews.kz
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