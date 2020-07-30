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В США начало действовать курдское лобби, - И.Субботин
20:31 30.07.2020

Восток Сирии хочет защититься от санкций и Турции

Лидеры многонационального альянса "Демократические силы Сирии" (ДСС), основу которого составляют курдские военизированные формирования, наняли лоббистов в Вашингтоне, чтобы не попасть под новое санкционное законодательство США и лишить поддержки наступательные операции Турции. Этим летом в Америке вступил в силу "Закон Цезаря", запрещающий любые отношения с официальным Дамаском. Под его действие может попасть и курдская администрация, которая продает ресурсы северо-востока Сирии центральному правительству, лишенному доступа к этим районам.

На то, что Сирийский демократический совет (СДС), управляющий структурами ДСС, активизировал деятельность в Вашингтоне, первым обратил внимание портал Foreign Lobby Report. Курдские лидеры заключили контракт с известным адвокатом Аялом Фрэнком и его компанией AF International на шесть месяцев, чтобы обеспечить лоббирование своих интересов в Конгрессе и в администрации президента Дональда Трампа. Сделка, которая предусматривает выплату конторе Фрэнка 6 тыс. долл. в месяц, включает в себя консалтинг, подготовку плана взаимодействия с правительственными структурами и СМИ США, а также организацию встреч и мероприятий с участием чиновников и журналистов. Отмечается, что это первый лоббистский контракт ДСС.

Представитель СДС в Вашингтоне Синам Мухаммед заявила, что автономная администрация северо-востока Сирии обеспокоена целым рядом вопросов. К ним относятся возможные американские санкции в рамках "Закона Цезаря" против сирийского руководства, которые могут угрожать его торговле с курдскими формированиями, продолжающиеся нападения находящихся в Сирии турецких вооруженных сил, а также сотрудничающих с ними оппозиционных группировок и прочность канала политической коммуникации между США и ДСС. "Нам нужна помощь не только по поводу санкций в рамках "Закона Цезаря", но и по поводу всех проблем на севере Сирии, – подчеркнула Мухаммед. – Атака Турции на наш регион продолжается".

"СДС нанял Аяла Фрэнка для получения рекомендаций в сфере GR, а также консультаций с чиновниками администрации и членами Конгресса по вопросам, которые СДС считает важными, – пояснил "НГ" бывший спецпредставитель Госдепа по политическому переходу в Сирии Фредерик Хоф. – Фрэнк сыграл важную роль в создании делового совета США–Курдистан много лет назад, поэтому, без сомнения, в СДС ему доверяют. Это не просто какой-то дорогой лоббист, нанятый по чьей-то рекомендации. Последствия "Закона Цезаря" могут занять большую часть времени Фрэнка. Хотя цель этого закона не состоит в том, чтобы нанести вред курдам, любое взаимодействие с режимом Асада по вопросам реконструкции может повлечь за собой наказание – санкции".

Бывший американский дипломат не исключает, что, возможно, существуют законодательные поправки к "Закону Цезаря", которые должны предотвратить непреднамеренные негативные последствия этого документа, который дает США право вводить ограничительные меры против организаций и лиц, оказывающих прямую или косвенную помощь правительству Сирии. "Фрэнк, учитывая его обширный опыт работы на Капитолийском холме и давнюю поддержку курдов, вероятно, является хорошим выбором для работы с законодателями, – считает Хоф. – В этом типе лоббистских договоренностей нет ничего необычного, за исключением, наверное, того, что заявленная оплата в 6 тыс. долл. в месяц является довольно низкой по вашингтонским стандартам".

Администрация Трампа сообщила 29 июля о новом списке сирийских граждан и организаций, против которых вводятся ограничительные меры. Среди них – сын сирийского президента Хафез, а также 1-я танковая дивизия Сирийской арабской армии. "Целью нынешних санкций стали в том числе коррумпированный сирийский бизнесмен, который замешан в поддержке режима, а также девять юридических лиц, которые несут ответственность за обогащение сирийского режима за счет строительства недвижимости класса люкс. США также внесли в черный список трех лиц, связанных с режимом Асада, в том числе высокопоставленного генерала, несущего ответственность за продолжение конфликта в Сирии", – сообщили в Белом доме.

Зампомощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Джоэл Рейберн накануне, выступая на брифинге, заявил, что эффект нового санкционного законодательства можно оценить уже сейчас. "Мы считаем, что санкции в рамках "Закона Цезаря" уже воздействуют на мышление тех, кто находится внутри режима, тех, кто поддерживает режим. Как мы считаем, они получают ясный и четкий сигнал о том, что введение этих экономических санкций будет продолжаться, если они не дадут согласия на политическое решение, предусмотренное резолюцией СБ ООН 2254". Он подчеркнул: "Как мы и говорили ранее, нынешняя кампания будет продолжаться. Это будет лето "Цезаря". Мы будем пополнять санкционный список в предстоящие недели и месяцы".

Впрочем, перспективы попадания администрации Северо-Восточной Сирии в санкционные списки в Вашингтоне пока не комментируют подробно. Не исключено, что курды станут исключением в этой законодательной инициативе.

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
30.07.2020

Источник - ng.ru
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