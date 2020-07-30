В Кыргызском Парламенте новый депутат - Сталбек Молдалиев (сроком на 2 месяца)

20:57 30.07.2020

30 июля 2020, Бишкек - Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Сюжет: Новый коронавирус

В парламенте Кыргызстана появился новый депутат



В парламенте Кыргызстана появился новый депутат. Решение принято сегодня на заседании ЦИК.



Уточняется, что вместо экс-спикера Чыныбая Турсунбекова, скончавшегося от внебольничной пневмонии, вакантный мандат получил Сталбек Молдалиев.



Из открытых источников известно, что Сталбек Молдалиев является бизнесменом. Ему принадлежало ОсОО по производству текстильных изделий.