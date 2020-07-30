Вридом Минздрава Узбекистана, вместо заболевших коллег, стал вице-премьер Мусаев

21:00 30.07.2020

Исполнение обязанностей министра здравоохранения возложено на Бехзода Мусаева

Вице-премьер Бехзод Мусаев будет одновременно исполнять обязанности министра здравоохранения. Глава Минздрава Алишер Шадманов находится на лечении.



Заместитель премьер-министра Узбекистана по вопросам социального развития Бехзод Мусаев будет одновременно исполнять обязанности министра здравоохранения, следует из постановления правительства от 30 июля, сообщило УзА.



Как мы сообщали ранее, министр здравоохранения Алишер Шадманов находится на стационарном лечении в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре кардиологии. По данным Минздрава, его состояние оценивается как удовлетворительное.



На пресс-конференции в четверг представитель штаба по борьбе с коронавирусом, профессор Хабибулла Акилов сообщил "Газете.uz", что Алишер Шадманов был госпитализирован 29 июля для планового лечения. "Про коронавирус речи нет. Я два часа назад с ним разговаривал, он в добром здравии. Думаю, еще 3−4 дня, и он будет снова в строю", - сказал он.



Бехзод Мусаев занимает пост вице-премьер с 13 мая, ранее он возглавлял Государственный налоговый комитет.



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