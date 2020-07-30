Кыргызстану нужна другая экономика, - А.Атаханов

21:28 30.07.2020

КЫРГЫЗСТАН. НАМ НУЖНА ДРУГАЯ ЭКОНОМИКА



Ясно, что COVID-19 угрожает надолго заблокировать работу важнейших секторов национальной экономики, в том числе сферы услуг. Итоги полугодия, по данным статкома КР, неутешительные. ВВП страны ушел в минус на 5,3%, а национальной экономике нанесен серьезный ущерб, не говоря о том, что пандемия жестко ударила по социально-экономическому положению всего населения. Пока никто не знает, как будем выбираться из этой ситуации.

Надо ли объяснять, что в условиях отсутствия у нас сильных драйверов в национальной экономике, наша страна рискует окончательно увязнуть в долговой яме. В этих условиях нам нужно быстро выстраивать совершенно другую экономику, а не уподобляться "индейцам" колониальной эпохи и менять наши активы на "мир, дружбу, стеклянные бусы и жвачку".

Очень важно до конца года не уйти в большой минус, еще есть время, и при правильной расстановке экономических приоритетов можно закончить этот год с минимальными потерями. И скорее всего вряд ли мы справимся с такой сложной задачей. И потом даже после пандемии темпы роста в 3-4% могут показаться просто космическими.



Но это совсем не означает, что можно смириться с ситуацией. Надо кардинально изменить наши подходы к решению данной задачи. С учетом создавшейся обстановки надо срочно пересмотреть все взгляды на структуру производства и экономику в целом. Для этого есть все условия, психологически наше общество готово к тому, чтобы, как говорится, не плестись в хвосте мирового прогресса и прозябать в нищете. Тем более от темпов развития экономики реально зависит благосостояние народа. А оно у нас сегодня, увы, в лучшем случае не растет, а в худшем - падает.



За счет чего можно совершить такой рывок? Давайте вспомним нашу историю. Советский Союз при плановой экономике обеспечивал рост примерно в пять-шесть процентов. И это не было каким-то одномоментным сверхдостижением, а происходило на протяжении десятилетий. За счет чего? За счет того, что не рынок, а государство на плановой основе определяло приоритетные сектора своей экономики, исходя из внутренних факторов.



Все тридцать лет нашей независимости мы, пытаясь построить рыночную экономику без государственного управления, проводили монетарную политику, согласно которой количество денег в обращении является определяющим фактором развития экономики.

Время показало, что такой подход для нашей страны неприемлемый, потому что крупные экономические отрасли, которые раньше были основными катализаторами, драйверами развития всей нашей экономики утрачены безвозвратно. В погоне за виртуальными макроэкономическими показателями, низкой инфляцией, свободным движением капиталов и услуг, мы превратили нашу некогда индустриальную экономику в "торгово-спекулятивную сферу" с мелкотоварным производством, сильно зависящим от импорта. К чему это все привело нашу страну - наглядно видно.



В деле развития национальной экономики нельзя забывать, что в стране много внутренних ресурсов, в том числе интеллектуальных. Пандемия коронавируса это ярко продемонстрировала и мы убедились, что при правильной организации мы весьма устойчивы к внешним потрясениям.



Нам не стоит искусственно ограничивать денежную массу в стране, не надо бояться формировать дефицитный бюджет, ибо отсутствие внутренних ресурсов не позволяет вести государственную политику развития. Весь мир живет с дефицитным бюджетом, который просто должен иметь свою красную черту, которую нельзя пересекать.

В каких отраслях можно было бы сделать реальный рывок в ближайшие год-два? Всем ясно, что развивать все и сразу невозможно. Поэтому надо выбрать ключевые отрасли, которые могут стать драйверами развития.

Мы должны внимательно посмотреть, с какими серьезными проблемами мы столкнулись в последние годы - это большой миграционный отток, хронически устаревшие школы и больницы, плохое состояние дорог, неустойчивая энергетика и низкая производительность сельского хозяйства.



Значит создание новых рабочих мест, строительство, транспорт, энергетика и сельское хозяйство должны стать в ближайшие два года драйверами национальной экономики. Все эти проблемы мы должны решить именно за такой короткий период.

Созданное одно рабочее место генерирует по всей цепочке шесть-семь новых. Таким образом, заработает вся кооперационная связка, в том числе малый и средний бизнес. А это не только кафе и рестораны, парикмахерские и салоны красоты, это предприятия, производящие различные продукцию, сервисные и ремонтные центры и т.п. Перезапуск системообразующих отраслей создаст благоприятные условия для возрождения смежных отраслей экономики.



США выходили из депрессии конца 20–30-х годов за счет строительства трансконтинентальных дорог с запада на восток страны, от океана до океана. А мы должны накрепко связать Север с Югом не только автомобильным, но и железнодорожным сообщением. У каждого поколения, на мой взгляд, должна быть своя великая стройка. В СССР в 50–80-е годы это были космос, БАМ, атомные проекты… А что сейчас можем мы предложить нашей стране и нашей замечательной молодежи?



Конечно, у нас по сравнению даже с соседями разный уровень компетенций и ресурсов. Но дух и силы на рывок, энтузиазм есть. Анализ показывает, что мы достигли во многих отраслях ощутимых результатов за счет инициативы самих предпринимателей, которые без всякой государственной поддержки, на свой страх и риск, внедряют у нас современные технологии, создают совместные предприятия и налаживают производство. Есть многочисленные примеры нашей конкурентной продукции, которая уже сегодня пользуется спросом за пределами страны. Но готовы ли наши люди покупать все отечественное?

Нынешний кризис ясно показал, что зависимость развития страны от внешнего фактора должен быть сбалансированным. В этих условиях единственным выходом из сложившейся ситуации является создание мощных государственных отраслей в реальном секторе экономики, по сути надо создавать государственный капитализм, а для этого надо:



Первое. В сложившихся условиях, когда внешние инвесторы неохотно идут к нам, потому что не хотят работать в рискованных для них новых условиях без финансовой гарантии Правительства, необходимо нам создавать государственную экономику, что невозможно без создания государственного банка развития (ГБР), который будет предоставлять крупные займы нашему правительству для поддержки частно-государственных секторов национальной экономики. В свою очередь ГБР будет брать кредиты у Национального банка КР и других финансовых институтов.



Второе. Огромные средства находятся на руках у населения, особенно у наших трудовых мигрантов, и нужно найти правильный механизм, чтобы вовлечь их в реальный сектор экономики.



Третье. Из года в год усиливается угроза развитию нашей страны из-за перманентного роста наших внешних долгов. Весь драматизм нашего положения заключается в том, что потраченные деньги не дают нам обратного финансового эффекта, то есть за эти долги мы вынуждены отдавать свои "кровные", бюджетные средства. Все это и многое другое говорит о том, что сегодня мы подошли к критической точке, когда надо идти совершенно другим путем для развития нашей страны, т.е. брать в долг не на дороги и социальные объекты, а на строительство заводов и фабрик, создание финансовых институтов и для развития образования.

Однако, даже создав государственную экономику, мы не можем успешно развивать ее без постоянных инвестиционных вложений. Добиться нужного уровня инвестиций – основная внутренняя задача нашего государства. Если не обеспечим высокий темп инвестиционного развития, не привлечем серьезных спонсоров, не выполним конкретные инвестпрограммы, не получим никакого развития. Но как на практике найти эти самые инвестиции- внутренние и особенно внешние? Как найти таких партнеров, которые с удовольствием вложат свои средства в наши экономику?



Деньги перетекают из страны в страну только тогда, когда в ней создан соответствующий инвестиционный климат. Никто не вложит свои деньги, если не увидит отдачу, которая у нас должна быть чуть больше, чем в другом месте. Такой климат нужно уметь создавать и работать на это в поте лица. И должны этим заниматься государственные "эффективные менеджеры", которых надо у нас найти и воспитать. Стране нужны инвестиции в реальный сектор экономики. Поэтому придется пересматривать весь комплекс вопросов, связанных также с налоговым кодексом, таможенным, тарифным регулированием. Это крайне непростая задача, ее надо начинать решать как можно быстрее.



И последнее. Нам надо наращивать золотовалютные резервы нашей страны и постоянно укреплять так называемую подушку экономической безопасности, а для этого нам самим надо осваивать эту сферу, в том числе золоторудные месторождения, вместо иностранных компаний, которые грабят нас среди бела дня. Лучше платить приглашенным иностранным специалистам и учиться у них, чем потом остаться ни с чем.

Разведанные запасы у нас золота, угля и железа вполне достаточны для того, чтобы нам быстро поставить реальный сектор нашей экономики на мощные рельсы.



Авазбек Атаханов