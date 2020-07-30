С 1 августа в Киргизии вводят новую систему отбора на госслужбу - цифровизация трайбов?

21:31 30.07.2020

С 1 АВГУСТА В КЫРГЫЗСТАНЕ ВВОДЯТ НОВУЮ СИСТЕМУ ОТБОРА НА ГОССЛУЖБУ



С 1 августа 2020 года в Кыргызстане вводят новую конкурсную систему отбора кадров на государственную и муниципальную службы. Об этом сообщил и. о. главы Государственной кадровой службы Бакытбек Сагынбаев на встрече с президентом.

Чиновник заявил об изменении принципов системы отбора кандидатов. В государственные и муниципальные органы будут направлять только одного претендента, набравшего наибольшее количество баллов.



Бакытбек Сагынбаев добавил, что для исключения человеческого фактора конкурсный отбор максимально цифровизировали.

Для повышения прозрачности отбора и снижения факторов субъективного характера все этапы автоматизировали, начиная с подачи заявки.



Изменения коснулись и этапов конкурсного отбора. Введен дополнительный этап тестирования на выявление профессионально важных качеств и способностей кандидата. Сегодня на замещение вакантных должностей в среднем на одно место претендуют 4-5 кандидатов, в отдельных случаях - до 20.



Глава государства подчеркнул важность политики привлечения молодежи в ряды государственных и муниципальных служащих, которые придают дополнительный импульс развитию различных отраслей страны.



"Будущее государства в молодежи. Все упирается в кадры. Роль кадровой службы здесь очень важна: чем более профессиональный специалист займет вакантную должность, тем быстрее будут проводить реформы и развиваться государство. Поэтому в первую очередь необходимо устранить проблемы в процессах отбора кадров и установить над ними надлежащий контроль", - заметил Сооронбай Жээнбеков.



Он отметил необходимость проведения прозрачного и открытого конкурсного отбора, чтобы молодые кадры не сомневались в его результатах.

"Претендент должен приходить на конкурс уверенно, что если у него есть соответствующие знания и опыт, то он обязательно победит", - заключил президент.