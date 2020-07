Эрдоган продолжает чистку армейской верхушки, - В.Прохватилов

00:07 31.07.2020

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 30.07.2020

Президент Турции продолжает чистку армейской верхушки

Структуры Гюлена, военные и президент Эрдоган



23 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрил решение Высшего военного совета (YAŞ), который отправил в отставку 30 известных генералов и адмиралов. Среди ни генералы Метин Темель и Зекай Аксакаллы, командовавшие турецкими военными операциями в Сирии.



Бывший командующий турецким спецназом Зекай Аксакаллы во время попытки военного переворота в 2016 году помешал заговорщикам взять контроль над подразделениями спецназа, по его приказу был застрелен пытавшийся захватить штаб-квартиру спецназа один из главарей путчистов генерал Семих Терзи. Это стало одной из главных причин неудачи попытки переворота. В Сирии Зекай Аксакаллы руководил операцией "Щит Евфрата".



Что касается бывшего командующего 2-й армией генерала Метина Темеля, известного как "герой Африна", он руководил боевыми действиями в ходе операции "Оливковая ветвь". Отправлены в отставку еще три генерала из окружения Темеля, известные своими антиамериканскими настроениями.



Турецкие СМИ отмечают, что Зекай Аксакаллы и Метин Темель уволены с военной службы из-за разногласий с министром национальной обороны Хулуси Акаром и начальником Генерального штаба Яшаром Гюлером – сторонниками развития отношений с Соединенными Штатами и НАТО.



Незадолго до заседания Высшего военного совета в отставку был отправлен и командующий Военно-морскими силами Турции адмирал Джихад Яйджы, также вступивший в конфликт с министром обороны Турции.



Как известно, вечером 15 июля 2016 года группа турецких военных предприняла попытку военного переворота, взяв под контроль ряд стратегически важных объектов в Анкаре, Стамбуле, Конье, Мармарисе, Малатье и Карсе. К утру 16 июля путч был подавлен. Президент Турции Эрдоган назвал организатором неудавшегося военного переворота суфийского проповедника Фетхуллаха Гюлена, своего бывшего соратника, ныне проживающего в США. Деятельность Гюлена столь широка, что в 2008 году он был назван самым влиятельным интеллектуалом мира по версии журналов Prospect и Foreign Policy, а журнал Time включил его в список 100 самых влиятельных людей мира.



Гюлен руководит суфийской структурой "Хизмет" (служение), основанной на принципах безусловного подчинения мюрида (ученика) шейху. Внешне "Хизмет" – открытая организация, владеющая более чем тысячью лицеев, колледжей, университетов, мечетей, молельных домов и общежитий по всему миру. Общее число выпускников "Хизмета" – несколько миллионов. А скрытая, "гораздо более существенная функция" этой структуры, пишет российский аналитик Шамиль Султанов, заключается в том, что "она ищет, вербует, готовит профессиональные кадры, причем особый упор делается на поиске талантливых людей".



В 1990-е годы гюленисты укрепились в жандармерии, прокуратуре, полиции, профсоюзах Турции. Общая численность в стране на 2016 год достигала 3-6 миллионов членов "Хизмета" и "сочувствующих"; значительная их часть работает в государственном аппарате. Турецкий исследователь Сонер Чагатай считает, что ко времени попытки переворота 2016 года Гюлен прибрал к рукам более 70 процентов личного состава полиции и фактически управлял турецкими спецслужбами.



Американский политолог Уильям Энгдаль называет организацию Гюлена самым масштабным проектом ЦРУ за всю историю работы Управления с политическим исламом. Когда в 2006 году миграционная служба США попыталась депортировать Гюлена на родину, его поручителями выступили бывший посол США в Турции Мортон Айзек Абрамовиц и ряд высокопоставленных сотрудников ЦРУ. Профессор истории университета Анкары Неджип Хаблемитоглу, написавший книгу о связях Гюлена с ЦРУ, был убит в 2002 году накануне публикации книги.



В интервью газете The New York Times в 2012 году Гюлен заявил: "Миру нужна новая система международных отношений, чтобы противостоять хаосу, и она может быть создана только такими ведущими странами, как США, и такими уважаемыми организациями, как НАТО и ООН".



C 2013 года стал обостряться подспудный конфликт Эрдогана с Вашингтоном. Турецкий лидер начал дистанцироваться от согласованной в начале 2000-х годов политики ускоренной интеграции в западную цивилизацию. "Почувствовав себя сильным и уверенным, Эрдоган стал все чаще говорить от имени мусульман всего мира, вспоминать Османское государство, напоминать об исторических правах Турции и т.д. Очень многим влиятельным персонам в американском истеблишменте это очень не нравилось", – пишет Шамиль Султанов.



Если бы военный переворот 2016 года удался, то "под боком у России, в Анкаре появился бы режим, управляемый кукловодами из ЦРУ. Это не был бы сам Гюлен, он – теневая фигура, но кто-то подобный ему. Они повиновались бы приказам Вашингтона беспрекословно", – считает Энгдаль.



После подавления путча Эрдоган в первую очередь провел чистку армии. "Нейтрализованный" Эрдоганом контингент прогюленовских военных – это в основном армейская элита. В 2016 году в Вооруженных силах Турции было 16 четырехзвездных генералов, сейчас всего семь. Вероятно, в случае сохранения этой тенденции численность высшего офицерского состава ВС Турции будет сокращаться и дальше. Стокгольмский центр Nordic Research Monitoring Network опубликовал в прошлом году доклад, в котором сообщается, что если в 2016 году высших турецких офицеров насчитывалось 325 человек, то по состоянию на 2019 год их количество уменьшилось до 233, что отразилось на настроениях армейских верхов.



Впрочем, репрессии начались задолго до июльского путча. Турецкая армия всегда была оплотом светской политики и исповедовала идеи Кемаля Ататюрка. Эрдогана это не устраивало. Был проведен ряд громких судебных процессов, на которых к внушительным срокам заключения были приговорены видные турецкие военачальники, судьи, прокуроры, журналисты, политики – в основном кемалисты, которых Эрдоган обвинял в принадлежности к тайным структурам "глубинного государства".



На репрессии Эрдогана турецкие военные отвечают саботажем, сведения о котором изредка просачиваются в печать. Так, в марте 2017 года турецкий сайт Bosphorus Naval News сообщил о попытке саботажа на турецкой дизель-электрической подводной лодке S 357 Gür германского проекта 209/1400. Старшина (petty officer), несший дежурство на борту этой подводной лодки Gür ВМС Турции, несколько раз зашел в дизельный отсек лодки и подбросил "металлические части, гайки и другие похожие предметы" в дизель-генераторы корабля. Он был арестован по обвинению в "попытке уничтожить морское транспортное судно, принадлежащее вооруженным силам государства".



На фоне громких отставок антиамерикански настроенных генералов укрепляются позиции министра обороны Турции Хулуси Акара, который постепенно выдвигается на роль серого кардинала при постоянно лавирующем между центрами силы президенте. Устраняя из вооруженных сил генералов, предотвративших проамериканский путч, Эрдоган, по сути, рубит сук, на котором сидит.