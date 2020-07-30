Грехопадение Европы, - В.Катасонов

00:09 31.07.2020

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 30.07.2020



Укрепляя наднациональную надстройку, Брюссель покушается на остатки суверенитета европейских государств



Тема долгов стран-членов ЕС стала актуальной в последнее десятилетие. Заговорили о европейском долговом кризисе, охватившем в 2010 году периферийные страны Евросоюза (Греция, Ирландия), затем распространившемся на другие страны, в первую очередь страны еврозоны. Причиной кризиса явилась ситуация дефолта Греции на рынке государственных облигаций осенью 2009 года.



Вот какими были суверенные долги у стран-членов ЕС на конец 2019 года (млрд. долл.): Италия – 2.697,8; Франция – 2.664,6; Германия – 2.298,3; Испания – 1.330,9; Бельгия – 523,0; Нидерланды – 441,8; Греция – 370,6. У стран-членов ЕС за пределами еврозоны величины суверенных долгов меньше. Например, у Польши – 274,9 млрд., у Венгрии – 105,1 млрд. долл.



Рекордсменом Европы по относительному уровню долга более десяти лет является Греция. В конце 2019 года величина суверенного долга по отношению к ВВП у нее составила 176,6%. За Грецией следуют (%): Италия – 134,8; Португалия – 117,7; Франция – 98,1; Испания – 95,5. Снятие чрезмерной долговой нагрузки и предотвращение дефолтов по суверенному долгу достигалось за счет реструктуризации долга. Т. е. имело место снятие части долговой нагрузки, на которое добровольно-принудительно соглашались держатели долговых бумаг соответствующих стран; основными держателями таких бумаг являются банки, фонды и другие институциональные инвесторы стран-членов еврозоны. С европейским долговым кризисом боролись также с помощью кредитов и финансовой помощи по линии МВФ, ЕЦБ, Еврокомиссии, Европейского стабилизационного механизма (ЕСМ).



В ЕС в конце ХХ века был создан свой Центральный банк (ЕЦБ), а своего общеевропейского Минфина до сих пор нет. Есть лишь куцый европейский бюджет, за которым следит Еврокомиссия. Сейчас завершается европейская бюджетная семилетка 2014-2020 гг. Величина запланированного семилетнего бюджета – менее одного триллиона евро, что составляет около 1% совокупного ВВП стран-членов ЕС. Думаю, фактическая величина бюджетных расходов и доходов европейской казны будет еще меньше. В феврале 2020 года собирался внеочередной саммит ЕС для обсуждения бюджета на 2021-2027 гг. В связи с выходом из ЕС Великобритании оказалось проблематичным сверстать бюджет даже в объеме бюджета предыдущей семилетки. Более того, на Брюссель обрушились дополнительные проблемы. Во-первых, Лондон категорически отказался от выплат крупных сумм по долгам и обязательствам, связанным с выходом из ЕС. А Брюссель очень рассчитывал с помощью этих денег хотя бы частично закрыть дыру в европейском бюджете, возникшую в связи с Brexit. Во-вторых, с конца февраля европейскую экономику стал крушить коронавирус, и потребовались новые гигантские деньги, чтобы удержать экономику на плаву.



Источником денег в первую очередь стал ЕЦБ, приступивший к производству новых евро с помощью печатного станка. В марте ЕЦБ объявил о программе выкупа на рынке активов (разных бумаг) на сумму 750 млрд. евро. Соответственно, на такую же величину должна увеличиться денежная масса евро.



17-21 июля в Брюсселе состоялся очередной саммит ЕС – первый после карантина. Основным вопросом повестки дня был опять-таки бюджет ЕС на 2021-2027 гг. Сразу же выявились острые противоречия. Страны, называемые "северной группой" (Швеция, Дания, Финляндия, Австрия, Нидерланды), категорически отказались протянуть руку помощи странам "южной группы" (Италия, Испания, Португалия, Греция), равно как и "восточной группы" (Польша, Венгрия и др.). При такой остроте противоречий ни о каком европейском Минфине и речи быть не может. СМИ сообщили, что на саммите был достигнут зыбкий консенсус насчет величины европейского бюджета – 1.074 млрд. евро, но уже 23 июля Европарламент отказался утвердить этот бюджет, заявив, что произведенные в бюджете сокращения идут вразрез с целями Евросоюза.



Пожалуй, самой интересной новацией, принятой последним саммитом ЕС, стал антикризисный план Next Generation EU на 750 млрд. евро, родившийся в острой борьбе. План предусматривает помощь наиболее пострадавшим от вирусно-экономического кризиса странам; деньги будут сосредоточены в специальном фонде восстановления, который будет курироваться Еврокомиссией. С учетом предполагаемой величины семилетнего бюджета и размера фонда восстановления общий объем финансовой помощи в ЕС в 2021-2027 гг. должен составить 1,8 трлн. евро. Проект антикризисного плана был предложен Германией и Францией. В проекте первоначально предусматривалось, что деньги фонда будут предоставляться наиболее пострадавшим странам исключительно в виде безвозмездных субсидий. Однако под давлением "северной группы" окончательно остановились на следующем: 390 млрд. евро будут выделены в виде грантов (субсидий), а оставшиеся 360 млрд. евро – в виде кредитов. Крайним сроком их погашения определен 2058 год. Немецкая Die Zeit скептически оценила идею создания такого фонда. Германия должна была находиться на стороне "северной группы", но Меркель встала на сторону "южной" и "восточной" групп. Ради демонстрации европейской солидарности Брюссель покушается на остатки суверенитета государств Европы. Германия и некоторые другие богатые страны (все та же "северная группа") будут спонсировать бедных соседей. Евросоюз превращается в большую коммунальную квартиру. Никто из Брюсселя не спросил немцев, желают ли они выступать пожизненными благотворителями большей части других стран. Решение последнего саммита ЕС – попрание остатков европейской демократии, пишет Die Zeit.



После окончания саммита выплыли некоторые подробности по поводу антикризисного плана и фонда восстановления. Оказывается, фонд предполагается формировать не за счет взносов стран-членов ЕС, а за счет размещения долговых бумаг на финансовом рынке. На всю величину фонда, т. е. на 750 млрд. евро (860 млрд. долл. США). Эксперты и журналисты говорят, что размещение бумаг будет происходить в течение пяти лет, в среднем по 150 млрд. евро в год. Это более чем вдвое превосходит ожидаемый нетто-объем предложения облигаций Германии в 2020 году. Бумаги фонда восстановления будут иметь статус суверенных долговых инструментов – таких же, как, например, облигации американского или немецкого казначейств.



Такие новости порождают целый ряд вопросов. Многие европейские политики возмущены решением саммита, считая фонд восстановления с его долговыми бумагами незаконным институтом. Ни Еврокомиссия, ни Европейский союз в целом не являются институтами, обладающими атрибутами суверенного государства. На каком основании они собираются заниматься эмиссией долговых бумаг со статусом суверенных? Получается, что та же Германия будет нести обязательства (выступать поручителем) по деньгам, которые не имеют никакого отношения к ее бюджету и не подконтрольны ее парламенту. Еврокомиссия с ее фондом восстановления становится квазигосударством, которое может действовать автономно от государств-членов ЕС.



Конечно, некоторые институты Европейского союза практиковали эмиссию своих долговых бумаг. Валовой годовой объем эмиссии от Европейского инвестиционного банка, ЕС, Европейского фонда финансовой стабильности и Европейского стабилизационного механизма составлял в среднем 67 миллиардов евро в год в 2015-2019 годах. Это несравненно меньше того, что планирует эмитировать фонд восстановления. Кроме того, бумаги указанных институтов имели некоторые особенности, не позволяющие называть их аналогами суверенного долга.



Член руководства партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила: "Окончательное „грехопадение" Европы состоялось. Так называемый фонд восстановления противозаконен, Евросоюз берет на себя долги, не обладая атрибутами государства или высшего финансового органа. Германия поручается за деньги, которые неподконтрольны ее парламенту и бюджету".



Облигации фонда Еврокомиссии станут солидарными обязательствами всего Европейского союза, а не отдельных государств-членов. И финансовые эксперты, которых не очень смущает нелегитимность новых долговых бумаг, обращают внимание на их потенциальное достоинство – надежность. Мол, они смогут конкурировать с американскими казначейскими бумагами, которые считаются самыми популярными инструментами на финансовом рынке.



Эксперты оценивают, что бумаги фонда будут иметь высший рейтинг надежности – ААА. Напомню, что сегодня такой высокий рейтинг в ЕС имеет долг только одного государства – Германии. А какой может быть доходность новых бумаг? Доходность 10-летних облигаций Германии, которые считаются защитным активом, составляет около минус 0,45%, а более рисковых бумаг Италии – примерно плюс 1,1%. Долг ЕС, по мнению экспертов, может иметь промежуточное значение – где-то на уровне минус 0,25%. Общеевропейские облигации могут стать более привлекательными для инвесторов, чем американские казначейские бумаги и бумаги отдельных стран-членов ЕС. Спрос на новый финансовый инструмент может оказаться настолько высоким, что у ЕС возникнет соблазн увеличить лимит эмиссии бумаг фонда восстановления. Велика вероятность того, что главную роль в покупке общеевропейских сыграет Европейский центральный банк, который, как я уже сказал, включил на полную мощность печатный станок, скупая в первую очередь долговые бумаги стран-членов еврозоны. А когда появятся общеевропейские бумаги, то с большим аппетитом будет поглощать и их. Идея общеевропейского Минфина как "естественного партнера" ЕЦБ пока не получила поддержки со стороны ЕС, но не исключено, что таким партнером станет фонд восстановления.



И тогда Европа сделает еще один шаг к укреплению наднациональной надстройки, ослабляющей центробанки и минфины государств-членов ЕС.



P.S. Самое удивительное, что в многочисленных материалах и комментариях по поводу создания европейского фонда восстановления я нигде не обнаружил ответа на важнейший вопрос: каким образом будет происходить обслуживание и погашение долга указанного фонда? Ведь более половины всех собранных средств фонда предполагается раздать в виде грантов и субсидий. Одна из версий ответа: заявленная сумма в 750 млрд. евро – лишь начало; фонд будет наращиваться сверх указанной суммы, причем последующие миллиарды и десятки миллиардов будут выдаваться странам-членам ЕС уже исключительно в виде кредитов. Со временем всем странам-членам ЕС придется кормиться исключительно из рук наднациональных институтов – ЕЦБ и фонда восстановления.