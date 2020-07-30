В Гонконге начали сажать диссидентов. Арестованных обвиняют в распространении крамолы в интернете

00:33 31.07.2020

Владимир Скосырев



Пекин наводит порядок в бывшей британской колонии, не считаясь с тем, как это отразится на его международном престиже. В Гонконге прошли первые аресты на основании принятого в КНР месяц назад закона о национальной безопасности для особого административного района. Правоохранители взяли под стражу четырех студентов в возрасте от 16 до 21 года. Полиция объяснила, что они хотели создать группу, выступающую за независимость территории, и объявили об этом в социальных сетях. Но формально молодых людей обвиняют в подрывной деятельности и сепаратизме. Потенциально за это могут дать пожизненный срок. Amnesty International и другие международные правозащитные организации призывают правительства других стран подвергнуть санкциям чиновников КНР и Гонконга.



Пекин заявляет, что законодательный акт, одобренный Всекитайским собранием народных представителей (парламентом), жизненно необходим, чтобы заполнить пробелы в системе защиты национального суверенитета и территориальной целостности страны. Гонконг (Сянган) – это неотъемлемая часть Китая. И тем не менее в течение года в городе шли демонстрации, порой насильственного характера, которые инспирировали враждебные Китаю внешние силы. Против "небольшого числа зачинщиков беспорядков" и направлен закон.



В соответствии с традицией, сложившейся еще в то время, когда территорией управляла Британия, репортерам дал брифинг суперинтендант местной полиции. Он сказал, что арестованные хотели объединить все группы, выступающие за независимость Гонконга. Среди тех, кого "замели" правоохранители, оказался и Тони Чун, бывший лидер группы Student Localism, которая раньше говорила, что нужно бороться за независимость. Тут стоит сделать акцент на слове "бывший". Дело в том, что юные диссиденты, надеясь избежать преследований, распустили свою группу до того, как закон о безопасности вступил в силу. Но длинная рука правоохранителей все равно их достала.



Известный в городе правозащитник Джошуа Вонг в сообщении в Twitter пишет, что сыщики следили за Тони Чуном несколько дней. На самом деле его посадили за то, что он разместил в Facebook пост под названием "Национализм Китая". Ночные аресты окажут устрашающее воздействие на свободу слова онлайн в Гонконге, предсказывает Джошуа. Правильность такого прогноза можно видеть и на улицах города. Как передал Reuters, владельцы сотен маленьких лавок удалили со своих стен лозунги, которые поддерживали участники протестов. А книгоиздатели начали подвергать цензуре или вообще отказываться печатать книги, которые власти могут счесть подрывными.



Некоторые активисты говорят, что уедут за границу и продолжат оттуда борьбу за сохранение автономии Гонконга. Но полиция предупредила, что у нее есть полномочия преследовать и эмигрантов.



Как передала Би-би-си, закон о безопасности предоставляет властям широкий набор репрессивных мир. Наказаниям подлежат те, кто возбуждает ненависть к центральному правительству Китая или местному правительству Гонконга. Такие действия, как порча объектов общественного транспорта, могут быть объявлены терроризмом. По требованию полиции провайдеры интернета могут быть обязаны передать властям персональные данные клиентов. Дела подозреваемых могут слушаться на закрытых заседаниях судов или даже рассматриваться судами в материковом Китае.



США в ответ на закон о безопасности ликвидировали торговые привилегии, которыми прежде пользовался Гонконг. А Британия, Канада, Австралия и Новая Зеландия отложили действие договора об экстрадиции преступников, который связывал их с Гонконгом. Amnesty International и другие правозащитные организации заявляют, что этого мало. Они требуют, чтобы правительства других стран наложили санкции на тех чиновников Гонконга и Китая, которые причастны к принятию закона. "Цель этого драконовского закона состоит в том, чтобы заставить замолчать диссидентов", – заявила Софи Ричардсон, представитель Human Rights Watch.



В нынешнем году в Гонконге должны состояться выборы в местную законодательную ассамблею. Оппозиция собиралась выставить на них своих кандидатов. И вот 30 июля власти объявили: Джошуа Вонгу и по меньшей мере еще 11 из них запрещено выдвигать свои кандидатуры.



В беседе с "НГ" Василий Кашин, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, сказал: "Вопрос состоял в том, когда и какими средствами Китай покончит с движением протеста. "Праздник непослушания" длился более года. Но теперь дело идет к финалу. Китай будет действовать постепенно. Сажать сразу всех не будут. Постепенно активных участников прошлогодних событий нейтрализуют так, как сейчас, или заставят бежать".



30.07.2020