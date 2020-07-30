Хитрость Эрдогана: В войне санкций между США и Россией победит Турция

00:55 31.07.2020

Анкара успешно манипулирует "Северным потоком-2" и "Турецким потоком"



Антон Чаблин

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Артем Деев



Палата представителей Конгресса США единогласно проголосовала за принятие поправки к законопроекту об оборонном бюджете на 2021 год, предусматривающей введение санкций в отношении участников строительства российских газопроводов. Речь идет о "Северном потоке - 2" и "Турецком потоке".



Санкции: припугнуть - не значит победить



"Турецкий поток" - самый, пожалуй, амбициозный трубопроводном проект на Ближнем Востоке, который предусматривает поставки российского газа не только в Турцию, но также во многие южноевропейские страны - Черногорию, Болгарию, Хорватию, Словению, Словакию, Северную Македонию. В этом смысле "Турецкий поток" станет альтернативой существующим сухопутным газопроводам через Украину и Румынию.



Чтобы поправка вступила в силу, законопроект об оборонном бюджете должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом США. В этом случае закон вступит в силу первого октября - с началом нового финансового года в США.



До этого госсекретарь США Майк Помпео грозился, что участники строительства второй ветки "Турецкого потока" могут попасть под действие закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Под действие ограничений попадут иностранные компании, которые содействуют в строительстве ближневосточного газопровода (например, предоставляют трубоукладочные суда).



"Это не коммерческие проекты. Они являются ключевыми инструментами Кремля для увеличения зависимости Европы от российских поставок энергоносителей. Инструментами, которые расшатывают Украину, лишая ее транзита газа. Инструментами, которые в конечном счете подрывают трансатлантическую безопасность", - картинно негодовал Помпео для брифинге для прессы.



Сколько хотят получить гешефхмахеры из Госдепартамента



Абсолютно очевидно, что интересует американский Госдепартамент вовсе не мифическая "транстлантическая безопасность", а вполне конкретный гешефт. Что касается "украинского" аргумента Помпео, то он не выдерживает всякой критики, поскольку в декабре 2019 года было подписано новое транзитное соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом", гарантирующее доходы Украины от транзита газа как минимум до конца 2024 года.



Да и о монополизации европейского газового рынка говорить не приходится. Взять хотя бы Турцию - один из самых лакомых рынков газа, борьбу за который ведут сразу несколько государств. По данным турецкого Управления по регулированию рынка энергетики (EMRA), в январе-апреле на российский трубопроводный газ приходилось лишь 23,6% поставок в Турцию против 33,2% в прошлом году. Для сравнения: в 2015 году (задолго до начала строительства "Турецкого потока", против которого сейчас так шумно выступают США) эта цифра составляла 55,3%.



Российский газ напрямую конкурирует с азербайджанским, доля которого на турецком рынке растет (с 11,9% в 2017 году до 33,2% в нынешнем году). Хотя, кстати, у азербайджанского газа нет ценового преимущества: он на 10% дешевле российского на границе, но в целом дороже российского из-за его высокой стоимости транспортировки.



Турция слишком зависит от России, чтобы ругаться



Растет доля поставок СПГ в Турцию: в 2017 году она составляла 19,5%, в 2018 году - 22,5%, в прошлом году - 33,5%, а в нынешнем году выросла до 44,7%. И все большую долю рынка "отъедают" именно США: достаточно сказать, что только в прошлом году Турция потребила 1,2 миллиарда кубометров СПГ из Америки. Которая, похоже, руками Госдепартамента просто прикручивает вентиль на российском газопроводе, ведущем к одному из крупнейших рынков.



В том, что в событиях вокруг идущих в Турцию газопроводов нет никакой экономики, а одна лишь политика, уверен и руководитель аналитического департамента финансовой компании AMarkets Артем Деев:



- Напряжение между турецкой и российской стороной копилось на протяжение нескольких лет, во многом оно было связано с ситуацией в Сирии. Поэтому Турция использовала самый доступный инструмент давления - российский газопровод, поставив под сомнение выполнение договорных обязательств. Вероятно, покупатель использует ряд провокаций, чтобы смягчить себе условия по новым договорам, сделав их еще более выгодными.



"СП": - Идущий в Турцию газопровод "Голубой поток" уже третий месяц стоит пустым, из-за ремонта не работал и "Турецкий поток". А может ли Турция полностью отказаться от российского газа?



- Полностью отказываться от российского газа Турции будет невыгодно, ведь сейчас цены, действительно, низкие. Во-первых, сказался коронавирус и снижение потребления энергоносителей в мире. Во-вторых, больше всего газа покупатели приобретают в осенне-зимний период. В-третьих, страна испытывает большие экономические сложности, и просто не может обеспечивать прежние объемы поставок.



"СП": - Есть ли у Турции козыри, чтобы попытаться выторговать у России более выгодные условия поставок?



- Сейчас Турция постарается получить как можно больше топлива по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). За несколько последних лет поставки с месторождения Шах-Дениз составили 5,8 млрд кубометров, в рамках договорных обязательств. Однако газопровод может покрыть лишь 12% потребностей страны в газе. Стоимость топлива на мировом рынке постепенно будет дорожать по мере восстановления мировой экономики, поставки из России придется восстанавливать.



Кроме того, экономика Турции зависит не только от поставок газа, но и от российских туристов и отечественного бизнеса, поэтому новый договор будет подписан, а сотрудничество в будущем продолжится.