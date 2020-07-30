Американской валюте грозит новое ослабление. Экономика США увязает в эпидемии накануне выборов

08:09 31.07.2020

Ольга Соловьева

30.07.2020



Цены на самые необходимые товары резко повысились в июне.

Даже при вливании триллионов долларов в экономику США быстрого восстановления ведущий экономики мира не получается. По итогам второго квартала ВВП США снизился почти на 33% в годовом выражении и на 9,5% квартал к кварталу. Об этом сообщило в четверг Минторговли США. "Это самое серьезное падение американской экономики с 1940-х годов", – пишет агентство Bloomberg. Вашингтон обещает дополнительный пакет мер для поддержки экономики, что также будет способствовать разгону инфляции и ослаблению доллара.



Текущие показатели сходны с прогнозом экономистов, ранее опрошенных агентством Reuters. Они, в частности, не исключали, что падение ВВП США во втором квартале окажется самым резким со времен Великой депрессии из-за сокращения расходов потребителей и компаний в период пандемии. Согласно их оценкам, американская экономика рухнула во втором квартале на 34,1% в годовом выражении. Если прогноз оправдается, то падение станет максимальным за всю историю подсчета показателя, то есть с 1947 года, указывали они. Собственно, так и произошло.



Уже понятно, что восстановление экономики США не будет быстрым. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в среду заявил, что резкое ускорение распространения инфекции COVID-19 с середины июня ограничивает способность экономики США восстанавливаться. "В целом, похоже, данные указывают на замедление темпов восстановления", – указал он, подчеркивая, что все будет зависеть от ситуации с коронавирусом. По его мнению, полного восстановления экономики не случится до тех пор, пока "люди не будут уверены, что они могут безопасно заниматься широким кругом деятельности".



Пандемия также оказала серьезное воздействие на уровень инфляции в США, заявил глава ФРС. "В отношении некоторых товаров, в том числе продуктов питания, ограничения в сфере предложения привели к заметному росту цен, что увеличило нагрузку для тех, кто столкнулся с потерей дохода", – указал Пауэлл. При этом он отметил, что более низкий спрос в таких секторах экономики, как туризм и гостиничный бизнес, которые в наибольшей степени пострадали от пандемии, сдерживал потребительские цены, и общая инфляция сейчас намного ниже нашего целевого показателя в 2%.



Ранее сообщалось, что потребительские цены в США в июне выросли на 0,6%, что стало самым большим приростом с августа 2012 года. Заметим, месяцем ранее они снижались на 0,1%. Подчеркивалось, что рост был вызван в первую очередь повышением цен на бензин и продукты питания. Так, стоимость бензина подскочила на 12,3%, а стоимость продуктов, которая входит в так называемый набор "еда дома", выросла на 5,6% в годовом выражении в июне, пишет издание MarketWatch.



Несмотря на неутешительные данные, ФРС обещает "использовать весь спектр средств в своем распоряжении, чтобы поддержать экономику". Напомним, ранее американское правительство предоставило почти 3 трлн долл. для поддержки экономики. Сейчас Конгресс США обсуждает новый пакет поддержки экономики объемом не менее 1 трлн долл.



Экономические потрясения в США чреваты последствиями для всего мира. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран – основных торговых партнеров США. – "НГ") упал на 0,5%, а в целом его ежемесячные потери составили около 4%, передает Financial Times. К слову, вечером в среду после заседания ФРС индекс доллара уменьшался на 0,34%. Утром в четверг курс евро к доллару опустился на 0,3%. Стоимость валюты США в паре с иеной увеличилась на 0,28%.



Тем не менее доллар падает ко всем ключевым мировым валютам, включая евро, замечают эксперты. И все это происходит на фоне беспрецедентных мер поддержки экономики. "И оборотной стороной таких мер становится вынужденное увеличение дефицита бюджета США, который вырастет до 20% в 2020 году. Резко поднимается и госдолг. Эти обстоятельства ограничивают инвесторов, вызывают дополнительные расходы, выступают фактором ослабления доллара и препятствуют экономическому росту", – считает главный аналитик "ТелеТрейд" Марк Гойхман.



"ФРС США продлили программу помощи экономике, это значит – новые деньги готовы прийти на рынок. Ставку не собираются повышать до конца 2021 года. Подобные меры увеличивают ожидания по инфляции. Вкупе с возможным более активным сокращением баланса ФРС в обозримом будущем нас может ждать финансовый шок и ослабление доллара", – соглашается эксперт Академии управления финансами и инвестициями Илья Запорожский.



Инфляция в США, в том числе и продовольственная, является следствием крайне мягкой политики ФРС, направленной на стимулирование экономики, подчеркивает директор по инвестидеям БКС Константин Черепанов. И столь значительное вливание денег в экономику должно сказаться на инфляции, соглашается он.



При этом экономисты сомневаются, что РФ сможет выиграть от ослабления рубля. "В первом приближении это позитив, но нефтяные цены сейчас тесно коррелируют с перспективами глобального роста, и нестабильность в США негативно скажется на всех финансовых и товарных площадках, поэтому затронет и развивающиеся рынки", – говорит Запорожский. С ним согласен и Гойхман. "Увеличение нефтяных цен из-за ослабления доллара не ведет к повышению доходов российских экспортеров и бюджета. Удорожание барреля в долларах компенсируется в данном случае его удешевлением в рублях, и рублевая выручка от экспорта энергоносителей не растет", – сообщает он.



Кроме того, рубль значительно слабее, чем доллар. Поэтому даже при ослаблении доллара рубль по отношению к нему не начнет рост, указывает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.



"Некоторое ослабление курса может привести к росту цены нефти, но российский рубль в силу слабости российской экономики всегда будет иметь тенденцию слабеть против доллара и евро", – подчеркивает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

В этом смысле ослабление доллара более всего было бы выгодно потребителям, так как импортные товары станут дешевле, однако для экспортеров это однозначно будет негативным фактором, так как их расходы в долларовом эквиваленте увеличатся, сообщает руководитель отдела информации компании "Финам" Михаил Аристакесян. "В целом для России будет выгодным уверенное восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса, что позволит стабилизировать спрос на основные экспортные товары. А также возвращение внутреннего потребительского спроса на "до карантинные" уровни", – считает он.