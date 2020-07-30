Трамп стратегически передумал требовать от России разоружить Китай, - "Къ"

08:11 31.07.2020

Что у трезвого на уме, то у Трампа на языке

Президент США стратегически передумал требовать от России разоружить Китай



В Вене завершились крупнейшие за несколько лет консультации межведомственных делегаций России и США. Две стороны обсуждали вопросы стратегической стабильности и пытались выработать "правила поведения" в новую эпоху. Последний день переговоров ознаменовался небольшой сенсацией: США, похоже, больше не настаивают на том, чтобы к контролю над вооружениями непременно подключился Китай. Это открывает путь к продлению российско-американского Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).



"Мы ведем формальные переговоры с Россией о контроле над вооружениями. Ядерными вооружениями",- выступление президента США Дональда Трампа перед посадкой в вертолет у Белого дома сенсаций не предвещало. Однако ответ на вопрос: "А как насчет того, чтобы подключить к ним Китай?" - обозначил радикальную смену политики американской администрации.



"Мы поговорим об этом позже. Сначала мы с этим (переговорами с Россией.- "Ъ") разберемся, а потом посмотрим,- заявил Дональд Трамп и продолжил: - Китай сейчас намного менее мощная ядерная держава, чем Россия, чтобы вы понимали. Сейчас мы великая ядерная держава, мы очень сильно обновили наш ядерный арсенал, у нас больше всего сил. Россия - вторая, а Китай - третий. Китай набирает силу и когда-то ее наберет. И да, когда-то мы, видимо, захотим поговорить и с Китаем в какой-то момент".



Журналисты переспросили: "А что с идеей подключения Китая к трехсторонним переговорам? Китай не хочет в них участвовать?"



На что президент США вновь ответил: "Мы подумали, что мы сначала с этим (Россией.- "Ъ") разберемся. Я не знаю, получится ли, но мы сначала займемся этим, а потом мы вместе (с Россией.- "Ъ") пойдем к Китаю".

Для Вашингтона это новый подход: ранее американские представители неоднократно подчеркивали, что дальнейшие переговоры об ограничении ядерного оружия должны вестись лишь с участием Китая. Это было ключевым условием их согласия на предложение России продлить еще на пять лет истекающий в 2021 году ДСНВ. Так, в конце июня спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в беседе с "Ъ" заявил, что "ядерная программа Китая стремительно развивается, что очень беспокоит США и НАТО". "Похоже, китайцы намерены достичь какой-то формы ядерного паритета как с США, так и с Россией. Будь этот паритет сразу качественным или, возможно, количественным, складывается впечатление, что они в действительности полны решимости добиться этого",- сказал он.



Американская делегация опубликовала постановочное фото переговоров с участием России

Отметим, что, по последним подсчетам Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), у России 6,375 тыс. ядерных боеголовок, у США - 5,8 тыс., а у Китая - 320. Но официальные лица США, включая Маршалла Биллингсли, ранее неоднократно говорили, что Китай скрывает реальные цифры, стремительно наращивая и модернизируя свой арсенал. При этом спецпредставитель президента США настаивал на том, что именно Россия должна убедить Китай сесть за стол переговоров.



В Пекине ясно дали понять, что не заинтересованы в подобных консультациях. "Китай не намерен участвовать в так называемых трехсторонних переговорах о контроле над вооружениями между Китаем, США и Россией. Эта позиция ясна и неизменна. Ядерная мощь Китая не находится на одном уровне с США и Россией, и время для участия Китая в переговорах по ядерному разоружению еще не пришло",- заявил в четверг в интервью "РИА Новости" посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.



Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков же сказал "Ъ", что подключение к переговорам по контролю над вооружениями должно быть "суверенным, самостоятельным решением Китая", а "таскать за США каштаны из огня Россия не будет".

"На наш взгляд, оптимальный путь вперед - это продление ДСНВ между Россией и США в том виде, как он подписан и существует, без предварительных условий на пятилетний срок",- отметил Сергей Рябков, добавив, что это время можно было бы как раз использовать для обсуждения будущего многостороннего соглашения. С точки зрения России, к нему необходимо подключить не только Китай, но и Великобританию с Францией.



Американский военный эксперт Майкл Кофман о доктринальных спорах России и США

Успела ли внезапная смена настроений в Вашингтоне сказаться на переговорах в Вене, которые начались в понедельник и продолжались четыре дня, пока неясно. В Москве в четверг в целом дали им высокую оценку. "Разговор получился конкретным и профессиональным. Сторонам предстоит детально проанализировать его результаты. Россия открыта к продолжению диалога с Вашингтоном по различным аспектам стратегической проблематики, считаем его крайне важным, в частности, для того, чтобы попытаться предотвратить дальнейшее разрушение международных договоренностей, действующих в этой области",- заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.



По словам аналитика Института международных исследований МГИМО Андрея Баклицкого, к заявлениям Дональда Трампа "надо относиться с осторожностью, далеко не все из них реализуются на практике". "Лакмусовой бумажкой здесь станут выступления и действия представителей администрации, непосредственно отвечающих за отношения с Россией в ядерной сфере. Но если Вашингтон действительно больше не ставит контроль над вооружениями с Москвой в зависимость от участия Пекина, это очень хорошая новость",- сказал эксперт "Ъ". В то же время он напомнил, что остается ряд других американских требований, связанных с продлением ДНСВ,- по тактическому ядерному оружию и по новым стратегическим системам. "Но в целом задача достичь какого-то компромисса превратится из невозможной в просто очень сложную",- резюмировал господин Баклицкий.



Алексей Наумов, Елена Черненко

Газета "Коммерсантъ" №135 от 31.07.2020, стр. 1