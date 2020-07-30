Расчет Киева на ревизию Минских соглашений провалился, - А.Каневский

08:42 31.07.2020

АНТОН КАНЕВСКИЙ | 30.07.2020



Единственная основа урегулирования внутриукраинского конфликта



В последние месяцы от украинских официальных лиц все назойливее звучали заявления о том, что Минские соглашения "устарели", что они требуют "апгрейда", что ни о каком особом статусе Донбасса и изменениях в украинской Конституции касательно децентрализации управления не может быть и речи, а Берлин и Париж, дескать, с позицией Киева согласны.



Новым в проведении этой линии стало постановление Верховной рады о местных выборах, согласно которому на "оккупированных территориях" они могут пройти только после восстановления действия на них в полной мере украинских законов и украинского контроля над границей. Это в корне противоречит алгоритму Минска. Многие восприняли этот акт Рады как фактическую денонсацию Минских соглашений.



Верховная Рада Украины.



Верховная рада Украины. Фото: golos.com.ua



В тот же день по инициативе немецкой стороны состоялся телефонный разговор Ангелы Меркель и Владимира Путина, после которого пресс-служба Кремля сообщила: "С обеих сторон дана негативная оценка недавним заявлениям официальных лиц Украины о необходимости пересмотра минского "Комплекса мер". Подтверждена безальтернативность Минских соглашений как единственной основы для урегулирования внутриукраинского конфликта"



Четко высказался посол Франции в Киеве Этьен де Понсен: "По нашему мнению, важной задачей сегодня является реализация тех выводов, которые были приняты по результатам декабрьского саммита "нормандского формата" в Париже. Только при этом условии мы можем рассматривать организацию следующей новой встречи в этом формате". Фактически французский посол солидаризировался с позицией Москвы.



Владимир Путин и Ангела Меркель.



Владимир Путин и Ангела Меркель. Фото: kremlin.ru



По появившейся в СМИ информации, экстренный звонок Меркель Путину был попыткой предупредить резкую реакцию Москвы на демарш Верховной рады, но условием России стало четкое подтверждение Парижем и Берлином их позиции относительно незыблемости Минска, выполнения в полном объеме решений парижского саммита, а также принятие мер воздействия с их стороны на Киев.



Комментарий Марии Захаровой, прозвучавший через неделю, содержал призыв к Германии и Франции "побудить киевские власти к выполнению своих обязательств". В то же время официальный представитель МИД РФ сказала: "Мы отмечаем определенные позитивные подвижки в ходе выполнения Киевом, Донецком и Луганском решений парижского саммита нормандского формата. Так, вчера, 22 июля, в ходе видеозаседания Контактной группы стороны подписали документ, который называется "Меры по усилению режима прекращения огня".



Это значит, что результат воздействия Парижа и Берлина на Киев проявился. Да, соглашений о прекращении огня заключалось немало, но все они приводили лишь к кратковременному улучшению ситуации; последнее же соглашение внушает определенные надежды, ибо конкретизирует меры по его соблюдению.



Предусматриваются запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон; запрет на применение любого огня, в том числе снайперского. Запрещается размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности.



Предусматривается обязательство применять дисциплинарные меры за нарушение режима прекращения огня. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается лишь в том случае, когда он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ и руководства армий ЛДНР после безуспешной попытки использовать создаваемый координационный механизм. Самое важное, что все эти меры должны быть приведены в действие специальными приказами ВСУ и армий ЛНР и ДНР.



Президент Украины Владимир Зеленский.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: kremlin.ru



А спустя несколько дней, в воскресенье, 26 июля, состоялся телефонный разговор президентов России и Украины. Пресс-служба Кремля сообщила: "Дана позитивная оценка согласованию на заседании Группы 22 июля дополнительных мер по прекращению огня, которые вступают в силу с 27 июля. Акцентирована важность безусловного соблюдения этих договоренностей участниками конфликта". С российской стороны подчеркнута приоритетность реализации принятых лидерами "нормандского формата" решений, в том числе по итогам саммита в Париже в декабре 2019 года.



В. Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования. Выражена серьезная озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных украинских официальных лиц о неприемлемости ряда положений "Комплекса мер" и необходимости его пересмотра. "Президент России особо отметил, что еще раз озвученная Владимиром Зеленским в ходе нынешнего телефонного разговора позиция о безальтернативности минских договоренностей должна найти свое подтверждение в реальных действиях киевских властей".



Итак, Владимиру Зеленскому в разговоре с Владимиром Путиным пришлось признать безальтернативность Минска. "Стороны также обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины. Было акцентировано внимание на необходимости успешной реализации договоренностей, достигнутых четырьмя лидерами в Париже, в контексте важности проведения следующего саммита "нормандской четверки" в Берлине", – отмечала Страна.UA.



Зеленскому, таким образом, пришлось обсуждать принятие закона об особом статусе и признать договоренности предыдущего саммита, имея в виду, что следующий саммит возможен только в случае выполнения указанных договоренностей. Курс Киева на ревизию Минских соглашений и расчет на то, что Берлин и Париж в этом его поддержат, провалился.



Это не значит, что выполнению Минских соглашений открыта зеленая улица. Слабый Зеленский подобен флюгеру, поворачивающемуся туда, куда дует ветер. Твердая позиция России и давление западных партнеров по "нормандской четверке" заставили его продемонстрировать готовность следовать Минску, но ведь и реакцию украинского "патриотического сообщества", перед которым Зеленский испытывает, не побоюсь этого выражения, животный страх, несложно спрогнозировать. Кроме того, противников мирного урегулирования на основе Минских соглашений полно и в команде Зеленского, и среди "слуг народа" в Раде.



Позиции противников мира сильны и сложностей на пути к миру будет много.



Поэтому прогнозы делать преждевременно, хотя о дипломатическом успехе России можно говорить уже сейчас. Продолжать саботаж Минского процесса, обвиняя в этом Россию, Киеву стало неизмеримо сложнее.