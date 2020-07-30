Наступил священный праздник Курбан айт

08:51 31.07.2020

В этом году он проходит в условиях пандемии.



Наступил священный праздник Ид-аль-Адха или, как его еще называют, Курбан айт. В этом году он выпал на 31 июля. Празднование будет длится также 1-2 августа, но, в связи с пандемией коронавируса, предусмотрены ограничительные меры, сообщает zakon.kz.



Дата проведения Курбан айта каждый год разная, это зависит от лунного календаря, по которому живет мусульманский мир. Другими словами, его начинают праздновать после завершения главного кульминационного обряда, хаджа – стояния в долине Арафат 10-го числа месяца Зуль-хиджа. В этом году он пришелся на 30 июля.



Слово "курбан" означает "приближение", в данном случае имеется в виду к высокому, духовному. Поэтому Ид-аль-Адха - особо почитаемый праздник всех мусульман, это день особой блaгoдapности Всевышнему и пoĸлoнeния, жepтвoпpинoшeния, благотворительности, бpaтcтвa, дружбы, мира и согласия. Это особый праздник, который сплачивает людей, насыщает голодных, облагодетельствует нуждающихся и удостаивает мусульман больших воздаяний за их добрые дела и намерения.

Главным в этом священном празднике является такое благое дело как жертвоприношение. Жертвоприношение символизирует поклонение Единому Богу, это многовековая религиозная традиция, основанная на значимых событиях в жизни пророка Ибрахима (библейский Авраам).



Согласно Корану, Ибрахим увидел во сне повеление от Всевышнего Аллаха – принести в жертву единственного сына Исмаила. Повинуясь приказу, он отправился в долину Мина, к тому месту, где ныне стоит Мекка, и начал приготовления. Его сын, знавший об этом, не сопротивлялся, так как был послушен отцу и Аллаху. Однако это оказалось испытанием от Аллаха и, когда Ибрахим уже был готов принести жертву, Аллах сделал так, что это не произошло и ангел Джабраил (Гавриил) дал пророку Ибрахиму в качестве замены барана. Тем самым Всевышний показал: чтобы стать ближе к Богу, людская жертва не требуется. С тех пор обряд жертвоприношения стал традиционным, он имеет глубокий гуманистический смысл.

Жертвоприношение должен сделать каждый мусульманин, у которого есть возможность (исключение делается только для путника). При этом он должен быть дееспособным, совершеннолетним, свободным, обладающим минимальным достатком (имуществом), с которого необходимо выплачивать закят. В исламе это равняется 85 граммам золота. Но это не означает, что если у человека нет такого достатка, то он может не совершать жертвоприношение. При возможности надо совершать и получить за это вознаграждение от Аллаха. Также верующие могут объединиться и приобрести животное для жертвоприношения в складчину. Однако складываться можно только для покупки верблюда или коровы. Но если у человека и на это не имеется средств, то можно не совершать жертвоприношение, это можно восполнить добрыми, богоугодными делами, поступками и намерениями.



Жертвоприношение, как и все обряды поклонения, нужно совершать искренне, ради Аллаха. Нельзя это делать ради славы, похвалы, показухи, или просто для того, чтобы поддержать эту традицию. В Священном Коране сказано: "Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность. Так Он подчинил их вам, чтобы вы возвеличивали Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. Обрадуй же благой вестью творящих добро" (Сура Хадж, 37аят).



То есть смысл обряда жертвоприношения не в самом заклании животного, а в проявлении богобоязненности, акта поклонения, помощи нуждающимся и в надежде получить награду и довольство Аллаха. Жертвоприношение, совершенное ради довольства Аллаха, укрепляет веру, пробуждает души, наполняет сердца добром, прощением, благодарностью, любовью.

Мясо жертвенного животного делят на три части. Одну часть раздают бедным, сиротам, малоимущим, вторую можно использовать в качестве угощения для гостей, а третью оставляют себе.



По традиции люди в день Курбан айта рано встают, приводят себя в порядок, надевают чистую нарядную одежду, мужчины используют благовония и идут в мечеть, где после восхода солнца начинается праздничная молитва - айт-намаз. После айт-намаза совершается жертвоприношение в специально установленных для этого местах.



Мусульмане выражают друг другу самые теплые пожелания, ходят в гости, сами принимают гостей, накрывают щедрый дастархан, дарят друг другу подарки и так далее.



Но в этом году из-за пандемии коронавируса празднование священного праздника Курбан-айт кардинально изменилось, правительством установлены ограничительные меры. В частности, запрещено проведение массовых мероприятий со скоплением людей во всех организациях независимо от форм собственности, а также в частных домах и мечетях. Также запрещены организация и проведение забоя и реализация скота. Жертвоприношение будет проходить в режиме онлайн с подачей заявок на сайт, созданный специально для этих целей.

Напоминаем, из-за карантина, установленного в эти дни по всему Казахстану, мечети не работают, так же, как и многие учреждения, организации, предприятия. Поэтому праздничный айт намаз казахстанцы будут делать в домашних условиях. Они могут у себя приготовить праздничный дастархан, позвонить родственникам, соседям, друзьям и поздравить с праздником, пожелать всем мира и добра, процветания и благополучия.



Поздравляя друг друга, нужно сказать следующие слова: "Такаббалла Аллах Минна уа Минкум" (Пусть Аллах примет это от нас и от вас). В хадисе, переданном Джабиром бин Нафиром, сказано: "При встрече в праздник Ид сподвижники Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и да приветствует) говорили друг другу: "Пусть примет Аллах от нас и от вас"".



С праздником, дорогие казахстанцы! Мира вам, добра и благоденствия!