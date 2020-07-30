Гонконг учит студентов жизни. Противников Пекина обвиняют в подрыве национальной безопасности

14:06 31.07.2020

Газета "Коммерсантъ" №135 от 31.07.2020, стр. 4



Полиция Гонконга арестовала четырех активистов студенческого движения, подозреваемых в нарушении нового закона о национальной безопасности. Задержание молодых людей, создавших сетевое сообщество сторонников независимости от Китая, стало первым случаем ареста гонконгских студентов вне уличных протестов. Несмотря на растущее международное давление, Пекин полон решимости использовать новый закон для подавления сторонников политической и культурной автономии, которые теперь могут быть обвинены в сепаратизме, терроризме, подрыве государственной власти и сговоре с иностранными державами.



Четверо молодых людей в возрасте от 16 лет до 21 года - трое мужчин и одна женщина, имена которых не называются, были арестованы в Гонконге в среду вечером, через месяц после вступления в силу 30 июня нашумевшего закона о защите национальной безопасности Гонконга, ранее одобренного парламентом Китая. В кратком официальном сообщении, размещенном в Twitter гонконгской полиции, говорится: "Молодые люди, утверждающие, что они студенты, были задержаны за нарушение закона о национальной безопасности Гонконга".



Местные СМИ цитируют представителя департамента национальной безопасности, заявившего, что "молодые люди были арестованы за подрывные действия и подстрекательство к отделению". "Они хотели объединить все действующие в Гонконге независимые группы, чтобы продвигать идею независимости",- добавил представитель полиции.



Хотя гонконгские власти не конкретизируют обвинения и даже не сообщают имена задержанных, первое после вступления в силу закона о национальной безопасности Гонконга задержание местных гражданских активистов бурно обсуждается в социальных сетях. В размещенном в Facebook заявлении одного из гонконгских молодежных объединений, называющего себя "Инициативная партия независимости", говорится, что арестованные входили в студенческое движение локализма, отстаивавшего идеи политической независимости от КНР и культурной идентичности Гонконга. Одним из арестованных, по версии гражданских активистов, является основатель движения Тони Чан.



Как следует из заявления департамента национальной безопасности, задержанные подозреваются в нарушении ст. 20 и 21 закона о национальной безопасности Гонконга, предусматривающих уголовное наказание за сепаратистскую деятельность и подстрекательство к отделению. После ареста им было отказано в освобождении под залог.



США сворачивают связи с Гонконгом

Новый закон о национальной безопасности Гонконга, вызвавший резкую критику США и их союзников, а также международных правозащитников, призван создать правовую базу для поддержания законности и порядка в бывшей британской колонии. Он предусматривает суровое наказание для нарушителей общественного порядка, а также организаторов и участников антиправительственных акций и лиц, уличенных в подрывной деятельности. Эти лица могут быть признаны виновными в сепаратизме, терроризме, подрыве государственной власти и сговоре с иностранными государствами или силами, находящимися за границей. Максимальное наказание - пожизненное заключение. Кроме того, закон предусматривает создание на территории Гонконга специальной силовой структуры, подотчетной центральному правительству в Пекине и возглавляемой одним из заместителей министра общественной безопасности КНР.



Первыми на арест гонконгских молодежных активистов отреагировали международные правозащитники. "Грубое злоупотребление этим драконовским законом ясно показывает, что его цель состоит в том, чтобы заставить замолчать инакомыслие, а не защитить национальную безопасность",- заявила директор китайской программы Human Rights Watch Софи Ричардсон, призвавшая правительства других стран ввести санкции в отношении должностных лиц Гонконга и Китая.



Примечательно, что арест студентов произошел на следующий день после того, как Совет Европейского союза одобрил "согласованный пакет мер реагирования" на действия Пекина в Гонконге.



Эти меры, в частности, включают изменения в миграционной и визовой политике ЕС, а также введение ограничений на экспорт в Китай оборудования и технологий, которые могут быть использованы для слежки за инакомыслящими.

Кроме того, Евросоюз намерен расширить финансирование стипендий и студенческих обменов с университетами Гонконга, а также оказывать поддержку гражданскому обществу бывшей британской колонии.



Ранее, еще до вступления закона о национальной безопасности в силу, о введении санкций против Гонконга объявил президент США Дональд Трамп.



В свою очередь, Пекин демонстрирует решимость в полной мере задействовать новую законодательную базу для подавления многолетних антиправительственных выступлений в Гонконге, несмотря на усиливающееся давление Запада. "Ни одна страна не имеет права вмешиваться в дела Гонконга, поскольку это часть Китая. Меры Евросоюза следует считать нарушением основополагающих норм дипломатии и международного права",- прокомментировал в среду санкции ЕС представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.



В полученной "Ъ" аналитической записке МИД КНР "Ложь и правда относительно вопроса по правам человека в Китае" в пункте "Ложь №1", дезавуирующем главные обвинения против Пекина по ситуации в Гонконге, подробно объясняется, почему изменение законодательства нельзя считать наступлением на права и свободы граждан.

Как следует из документа, закон о национальной безопасности "касается четырех типов преступных действий: раскола государства, подрыва политического режима, террористической деятельности и сговора с иностранным государством или иностранными силами с целью преступления против государственной безопасности". В связи с этим в записке отмечается, что "закон касается наказания крайне малого количества преступных элементов, защиты подавляющего большинства жителей Сянгана (китайское название Гонконга.- "Ъ"), строго соблюдающего законы, обеспечения их безопасности и различных прав и свобод, которыми они пользуются в соответствии с законами".



Примечателен и пункт "Ложь №5: китайское правительство подавляет протесты и демократическую пропаганду в Сянгане".



Те факты, что произошли со времени возвращения Сянгана Китаю, доказывают, что полностью гарантированы свобода слова, прессы, печати, создания организаций, митингов, шествий, демонстраций, которыми пользуются жители Сянгана в соответствии с законом",- отмечают в МИД КНР.



Между тем на фоне ареста активистов молодежных движений и усиливающегося дипломатического противостояния Китая с Западом гонконгская вещательная компания RTHK со ссылкой на свои источники сообщила в среду о вероятности переноса на год запланированных на 6 сентября выборов в Законодательный совет Гонконга. По версии источников RTHK, официальной причиной переноса голосования, в ходе которого оппозиция рассчитывала усилить свое присутствие в высшем законодательном органе Гонконга, может быть названа ситуация с пандемией коронавируса.



Сергей Строкань