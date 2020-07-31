Эрдогану нужны истребители пятого поколения. Турция пойдет на военно-техническое сближение с Россией

15:28 31.07.2020 Владимир Карнозов



Политическое и вооруженное противостояние на Ближнем Востоке идет по пути эскалации, подталкивая крупнейшие государства региона к наращиванию арсенала своих армий. А значит, существенно возрастает вероятность покупки Турцией российских истребителей пятого поколения. Если, конечно, в силе остается предложение, сделанное президентом России публично почти год тому назад.



Тогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе со своим "дорогим другом" Владимиром Путиным открывал аэрокосмический салон МАКС-2019. Вместе они прошлись вдоль линейки авиатехники, выставленной на "президентской площадке". Там были представлены лучшие образцы продукции отечественного авиапрома, включая истребители поколения "4+" типа Су-30СМ, Су-35С и МиГ-35С. Но турецкие гости надолго задержались у машины следующей генерации; подробные пояснения по Су-57Э им давали и Верховный главнокомандующий, и министр обороны РФ, и тогдашний руководитель фирмы "Сухой" Игорь Озар.



По сей день Эрдоган остается единственным главой иностранного государства, коему посчастливилось лично проинспектировать российский истребитель пятого поколения и увидеть его демонстрационные полеты. Однако пока что он не заказал ни одной "сушки", о чем, возможно, сейчас и жалеет, принимая во внимание резкое обострение ситуации в Ливии. А оно началось 20 июля, когда парламент Египта единогласно одобрил просьбу президента страны об использовании вооруженных сил за рубежом.



Дело в том, что в случае, если египетская армия войдет в Ливию, она столкнется с турецкими войсками, уже находящимися там по приглашению Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи. И вот же совпадение: через пару дней после судьбоносной сессии парламента на просторах Всемирной паутины появились фотографии новеньких Су-35С в окраске, характерной для ВВС Египта, хотя и без нанесенных знаков государственной принадлежности.



Включение подобных истребителей в арсенал Арабской Республики значительно повысит ее возможности по ведению войны в воздухе. Если дело дойдет до крупномасштабного конфликта на севере Африки, арабские летчики на "сушках" легко расправятся с любым вероятным противником, поскольку Су-35С гораздо новее и технически совершеннее всех типов самолетов фронтовой авиации ВВС Турции.



Наша машина на порядок превосходит их по дальности обнаружения средствами радиолокации и электрооптики. Это дает летчику возможность навязать бой на выгодных для себя условиях, построив атаку так, чтобы первым выполнить пуск ракет и покинуть зону взаимодействия, пока противник не успел опомниться. Вопрос только в том, как скоро личный состав ВВС Египта освоит новейшую российскую авиатехнику и насколько глубоко сможет овладеть навыками по ее грамотному применению.



ПОВТОРЕНИЕ – МАТЬ УЧЕНИЯ



Летом нынешнего года повторилась ситуация двухлетней давности, только вместо Су-35С тогда речь шла о МиГ-29М. Истребители, построенные по заказу египетского военного ведомства (контракт 2015 года), случайно попали в объективы фотоаппаратов любителей авиации при выполнении полетов в рамках заводских испытаний.



Размещенные в интернете фотоснимки запечатлели самолеты, идущие на посадку на один из подмосковных аэродромов. Они были полностью окрашены в характерные цвета, но без опознавательных знаков. На килях красовались лишь цифры бортового номера. И только после появления "МиГов" на египетских авиабазах их плоскости украсили трехцветные круги и флаги.



Месяц назад президент Египта посетил воинские части на западе страны, приказав им готовиться к переходу госграницы. Среди причин Абдул-Фатах аc-Сиси назвал продолжающееся наступление отрядов ПНС на противостоящую им Ливийскую национальную армию (ЛНА). Глава египетского государства предупредил: в случае захвата города Сирт и авиабазы Джуфра войска ПНС пересекут "красную линию", установленную Каиром. Переход этих пунктов радикально изменит расклад сил в гражданской войне, что категорически не устраивает ряд государств, таких как Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.



ДИПЛОМАТИЯ, ПОДКРЕПЛЕННАЯ АВИАУДАРОМ



Попытки урегулировать спор средствами дипломатии провалились: руководители ПНС отказываются от самой идеи замирения с лидером ЛНА – фельдмаршалом Хафтаром. Усадить за стол переговоров главные стороны ливийского конфликта не удалось ни словами, ни нанесением в ночь на 5 июля показательного авиаудара по недавно захваченной авиабазе Ватия, в результате которого были уничтожены размещенные там турецкие комплексы ПВО.



Отставив мирные инициативы, президент Египта Сиси обратился в парламент за разрешением отправить войска в Ливию. В качестве обоснования приводилась 152-я статья Конституции о защите национальной безопасности государства. Народные избранники единодушно дали "добро". Теперь, после голосования 20 июля, у египетского руководства развязаны руки, и оно может в любой момент отдать приказ войскам двинуться на Запад. Каир уже заявил о готовности помочь "племенам Ливии" (читай: ЛНА) в борьбе против вмешательства иностранных государств (читай: Турции).



Однако Сиси медлит с вторжением и, пожалуй, примет окончательное решение, только обретя полную уверенность в победоносном характере войны с турками. А для этого должны сложиться некие условия, включая события по линии военно-технического сотрудничества и по линии переговоров с союзными государствами о военной, финансовой и логистической поддержке.



Среди арабских стран Египет обладает самыми крупными вооруженными силами. По численности личного состава и оснащенности они близки к турецким, а по ряду позиций даже превосходят. Главный вопрос – в боеспособности армии, не осуществлявшей крупных войсковых операций со времен войны с Израилем 1973 года. Готовы ли египетские солдаты и офицеры проливать кровь, да еще на чужбине?



Если войска понесут потери и дрогнут, в стране обострится и без того сложная внутренняя обстановка. Снова поднимет голову запрещенное в стране (а также России, Саудовской Аравии и других государствах) движение "Братья-мусульмане". Можно не сомневаться: оно получит помощь и поддержку от исламистов, засевших как в Триполи, так и Анкары, где правит Партия справедливости и развития, близкая к "братьям" по духу. Вот почему Сиси так долго уговаривает участников ливийского конфликта пойти на компромисс, вновь и снова подвигая их к мирным переговорам.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ВОПРОС



Не менее важный вопрос связан с накоплением необходимых сил и средств. Если между Турцией и Египтом разразится война за Ливию, большую, а возможно, решающую роль будет играть авиация. Потенциальные противники обладают сравнимым числом боевых самолетов, но значительная часть египетского авиапарка устарела морально и физически. Сказанное относится прежде всего к французским "Миражам 5", советским МиГ-21 и их китайским клонам (всего до 100 единиц).



В рамках программы перевооружения в египетские части пришло 250 истребителей четвертого поколения F-16 и "Мираж-2000" (включая полсотни двухместных учебно-боевых), завершаются поставки по контрактам на 24 "Рафаля" и полсотни МиГ-29М.



СУ-35С МЕНЯЕТ РАСКЛАД СИЛ



Построенные и обученные по стандартам блока НАТО, ВВС Турции выделяются в лучшую сторону гармоничностью и однородностью. Истребительные эскадрильи перевооружены на F-16 (270 машин), а сохранившиеся F-4 Phantom (около 50 единиц) используются в качестве ударных. Хорошо отработано взаимодействие боевых групп с воздушными заправщиками, самолетами разведки, радиолокационного дозора, радиоэлектронной борьбы и т.п. Словом, турецкая авиация представляет серьезную угрозу. Вот почему египтянам так важно дождаться поступления новейших Су-35С.



Убрав из рассмотрения морально устаревшие "Фантомы", видим, что ни у Турции, ни у Египта тяжелых истребителей нет. Заполучив Су-35С, Каир получает существенное преимущество. При грамотном использовании "сушки" обрушат турецкий "воздушный мост" в Ливию и значительно усложнят условия морских перевозок. В условиях отсутствия сухопутного сообщения между Турцией и Ливией это означает, что турецкая экспедиционная группировка не будет получать достаточного количества подкреплений, боеприпасов, провизии и т.п. Египет же не стеснен географией и может ввести в соседнюю страну огромную сухопутную армию, тем самым обеспечив себе победу.



Ожидаемое египтянами поступление Су-35С со всей очевидностью показывает, что Турция пришла на африканскую землю с авиацией, не приспособленной для большого сражения в воздухе с арабскими странами. Единственный в ее арсенале тип истребителя четвертого поколения – американский F-16. Но он легкого класса, а для защиты воздушного и морского моста в Ливию гораздо лучше подошли бы тяжелые машины с увеличенной дальностью полета. Ведь путь по морю из Мисраты до ближайшего турецкого порта составляет порядка 1400 км.



АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ Су-57Э



Для защиты подобных транспортных артерий сгодятся Су-30 или Су-35, но Анкара никогда их не купит. Причина проста: Су-30МКА уже стоит на вооружении Алжира, а Су-35С вот-вот появится в Египте. В сложившихся условиях гордые турки вряд ли одобрят приобретение тех типов авиатехники, что уже есть у соседей-арабов. "Восток – дело тонкое", – говорил товарищ Сухов.



Соображения престижа и национальной гордости выводят на передний план Су-57Э. Тем более что на МАКС-2019 Эрдоган в присутствии журналистов спросил Путина: продается ли этот самолет и может ли Турция его купить? Ответ был дан положительный. Поскольку с тех пор эта машина никому из высоких иностранных гостей больше не показывалась, Анкара по факту получила некое эксклюзивное предложение. Словом, турецким партнерам оказана честь, а это обязывает.



Второй аргумент "за" – обеспечение доступа к высоким российским технологиям для создания собственного истребителя. Как известно, турецкая авиапромышленность уже разработала и запустила в серию ударные беспилотники, учебно-тренировочный и учебно-боевой варианты турбовинтового самолета Hürkuş, а в настоящее время работает над истребителем собственного проекта TF-X. Полномасштабный макет машины впервые выставлялся прошлым летом на международной выставке в Париже, а первый полет прототипа планируется на 2025 год. Оценочно проект потребует порядка 50 млрд долл. инвестиций, поставки товарной продукции намечены на 2029 год.



ПОЛИТИЧЕСКИЕ СООбРАЖЕНИЯ



Реализация проекта TF-X потребует огромных усилий и займет долгие годы. А скорее всего растянется на десятилетия, как случилось с индийским истребителем LCA Tejas (начало проектирования – 1987 год, принятие на вооружение – 2015-й). Последнее тем более вероятно в условиях возрастающего санкционного давления на Турцию со стороны стран – партнеров по блоку НАТО. Причины называются разные, но суть одна: Западу не нравится нынешний курс во внешней и внутренней политике, проводимый в жизнь правящей Партией справедливости и развития.



Берлин приостановил все военные поставки в Турцию, а Вашингтон отказался передавать даже уже построенные и облетанные образцы истребителей пятого поколения F-35 Lighting II. Согласно пресс-релизу Пентагона от 21 июля, ВВС США заключили контракт с Lockheed Martin на сумму 861,7 млн долл., выкупив у производителя восемь серийных самолетов F-35А "турецкой модификации" и согласившись взять еще шесть по мере их готовности. Как известно, Анкара планировала приобрести 100 таких истребителей, но в прошлом году сделка была запрещена конгрессменами по причине покупки Турцией в России комплексов ПВО С-400.



Некоторое время высшее политическое руководство Турции надеялось найти взаимоприемлемое решение всех проблем в отношениях с США, которое бы открыло путь к возобновлению сотрудничества по F-35A. Однако Вашингтон оказался не готов к поиску решений на пути диалога и учета интересов страны-партнера, пытаясь разговаривать с турками на языке ультиматумов. К настоящему времени Анкара смирилась с мыслью, что ни истребителей (F-35A), ни беспилотников (MQ-1 Predator), ни реактивных систем залпового огня (M270A1), ни какого-то другого более-менее современного оружия американского производства ей больше никогда не получить.



А значит, назревает радикальное решение – пойти на более тесное сотрудничество в военно-технической области с Россией. Представляется, что логичным шагом в данном направлении станут переговоры о покупке именно Су-57Э с тем, чтобы заменить устаревшие "Фантомы" и сохранить класс тяжелых истребителей в составе ВВС Турции. Кроме того, некоторые из технологий и компонентов российского самолета можно применить на TF-X и тем самым вывести этот самый амбициозный оборонный проект национального значения из неизбежного ступора, назревающего по мере нарастания противоречий с Западом. Источник - ng.ru

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