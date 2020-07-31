500 км в секунду - к Земле несется сгусток раскаленной плазмы

15:44 31.07.2020

Он способен сжечь на планете все живое и раскачать ее магнитосферу



Виталий Карюков



Ученые из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца бьют тревогу: на нашем светиле происходит чудовищный выброс в космическое пространство раскаленной плазмы, который не минует и Землю. По прогнозам ученых, пик гигантского всплеска горячего ионизированного газа должен прийтись на 31 июля. Но астронавты считают, что мощные вспышки на Солнце происходят уже сейчас. А это значит, что к Земле на огромной, просто космической скорости (500 километров в секунду!) несется сгусток раскаленной плазмы.



Ученые уже назвали грядущую пятницу самым опасным днем во второй половине 2020 года - особенно для метеозависимых людей. И не только для них. Таких вспышек на нашем светиле не наблюдалось уже давно. И они действительно смертельно опасны для всего живого на Земле. Достаточно сказать, что мощная вспышка раскаленной плазмы способна сжечь все на нашей планете, как напалмом: людей, флору и фауну, включая мириады насекомых, а также обитателей мирового океана.



Единственное, что спасает обитателей Земли от такой печальной участи - это ее мощное магнитное поле, накрывающее планету словно огромным куполом, который и не дает этой плазме достигнуть ее поверхности. Хотя этот циклопической силы солнечный ветер сильно возмущает и раскачивает эту самую магнитосферу. В результате, происходят сильнейшие магнитные бури, способные влиять на самочувствие и здоровье людей, приводя порой к плачевным последствиям, а иногда и летальным исходам.



Вообще, солнечный ветер - это разновидность так называемого космического или звездного ветра, который даже в спокойной обстановке геокосмического возмущения способен влиять на поверхность атмосферы земли, например, с силой до 90 тонн. А это довольно много. Ученые даже давно уже бьются над созданием специального фотонного двигателя - гипотетически это ракетный двигатель будущего, источником энергии которого может вполне реально служить любой космический объект, излучающий световой поток, то есть фотоны. Они-то, фотоны, и являются источником многочисленных импульсов, за счет которых этот самый двигатель и получает движительную силу - например, реактивной тяги, если он сам ее излучает.



Но если фотоны в виде ионизированного газа способны воздействовать на любое тело с силой, равной десяткам, а то и сотням тонн, то они создают такие магнитные бури, которые, кроме смертельного воздействия на все живое могут выводить из строя абсолютно всю технику, не незащищенную магнитосферой Земли. А это могут быть космические корабли, станции, самые разнообразные спутники и вообще аппаратура, присутствующая на околоземном пространстве.



Что же может твориться в исключительных случаях, когда к Земле, как в нашем случае, устремляется чудовищный сгусток раскаленной плазмы? В этом случае такой силы воздействия называются уже геомагнитными бурями - это возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.



Например, мощнейшие за последние годы геомагнитные бури при сильной солнечной активности случались несколько лет назад. Тогда метеозависимым людям пришлось ой как непросто. Что же тогда было?



"Происходит это явление на расстоянии в 150 миллионов километров от нас, - поясняет директор астрономической обсерватории Иркутского Государственного Университета Сергей Язев. - Там, где есть солнечные пятна, могут возникать солнечные вспышки - это мощные взрывы на поверхности солнца, из которых могут выбрасываться заряженные частицы, летящие во все стороны. И если облако таких частиц попадает на землю, возникает магнитная буря".



В новейшей истории было немало случаев, когда мощные магнитные бури приводили к поломке на Земле целых систем по обеспечению гигантских регионов электроэнергией. Такое, например, случалось в США, когда по нескольку штатов одновременно оставались без света и систем жизнеобеспечения. Это происходит подчас из-за влияния геомагнитных бурь на объекты техносферы и, в первую очередь, на те самые электросети. В этом случае причиной подобных катаклизмов являются, говоря научным языком, геомагнитно-индуцированные токи, которые генерируются в электросетях переменными магнитными полями как раз во время возникновения геомагнитных бурь.



Ну, и, конечно же, если аппаратура и целые системы выходят из строя, что же тогда творится с людьми. "Недомогание может возникнуть у людей с повышенной чувствительностью к изменению погоды, - разъясняет доцент кафедры неврологии и нейрохирургии ИГМАПО, доктор медицинских наук Сергей Лаврик. - Кстати, мы проводили специальные исследования и во время изменения геомагнитного фона увидели, что у пациента ухудшается состояние. Так что магнитная буря действительно может влиять на таких людей. Что делать в таком случае? Если плохо себя чувствуете, уменьшите активность и перенесите важные дела на другой день".



А некоторые россияне даже делятся с соотечественниками своими историями по влиянию на свое самочувствие геомангитных бурь. И один из основных пожеланий - здоровый образ жизни. "Я с детства мучаюсь: с перехода на антициклон - головные боли, на циклон - сонливость. Артериальное давление всегда в норме, сердечно-сосудистых заболеваний нет, занимаюсь фитнесом без больших нагрузок, здоровый образ жизни - не к чему придраться, - делится самочувствием пользователь Fouria2005. - И как барометр… А сейчас погода совсем с ума сходит - постоянные перепады - и я вместе с ней…". Словом, берегите себя и следите за погодой и, конечно же, за солнцем.