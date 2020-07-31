Политолога Ерлана Карина переквалифицировали из советника в помощника КазПрезидента

15:45 31.07.2020

В помощь президенту: Карин займется сферой политических реформ?

Политолог Данияр Ашимбаев разъяснил, чем отличаются обязанности помощники от таковых у советника



Уже экс-советник президента Республики Казахстан Ерлан Карин назначен на пост помощника главы государства Касым-Жомарта Токаева. Соответствующий указ президента РК опубликован 30 июля на сайте Акорды.

В СМИ и у пользователей в социальных сетях сразу возник вопрос – как охарактеризовать смену должности, последуют ли какие-то реальные изменения за перестановкой? Многие эксперты уже подчеркнули, что Ерлан Карин пошел на повышение, так как у помощника президента РК и задач, и ответственности больше.

Политолог Данияр Ашимбаев разъяснил, чем отличаются обязанности помощники от таковых у советника:

"Первое отличие заложено в самом термине: советник советует как управлять, а помощник помогает управлять, т.е. является частью вертикали власти.

Во-вторых, исторически помощник приравнивается к заместителю руководителя администрации президента, курирует определенные направления и может давать поручения подразделениям АП и центральным государственным органами.

Так, на сегодня в АП есть первый зам Даурен Абаев, который курирует вопросы внутренней политики. три заместителя руководителя: Мурзалин курирует регионы и оргработу, Жиенбаев – госправовую политику, Сулейменов – социально-экономическую политику.

Есть 5 помощников: Асет Исекешев отвечает за Совет безопасности, Нуртлеуов – за внешнюю политику, Бозумбаев – за "реальный сектор экономики" (т.е. энергетику), Дуйсенова – за работу с обращениями граждан, а Карин будет курировать тематику политических реформ.

В-третьих, помощник назначается указом, а не распоряжением (тут разница понятна только столичным людям) и имеет большие преимущества в плане, скажем так, обеспечения своей деятельности".

О своих прежних обязанностях Карин кстати уже подробно рассказывал СМИ:

"Функционально у меня задача – выработка рекомендаций по разным актуальным вопросам внутренней политики или другим темам, подготовка аналитических материалов. В принципе функционал советника что у нас, что в других странах одинаков. Бывает, что президент приглашает и обсуждает вопрос, интересуется моим мнением, оценкой. Я готовлю какие-то материалы, направляю на обсуждение, в зависимости, какой блок на данный момент курируется".

Возможно, как сторонник "слышащего государства" и политики открытости в действиях власти, о новых своих задачах уже помощник президента скоро поделится с широкой публикой.



Трудовая биография нового помощника президента Казахстана

В 1998-2000 Карин работал сотрудником Центра политических исследований Института развития Казахстана, проректором алматинского филиала Российского государственного социального университета, заместителем директора Института России и Китая.

С 2000 по 2003 – директор Центрально-Азиатского агентства политических исследований.

В 2003-2004 – первый заместитель председателя республиканской партии "Асар", генеральный директор Международного института современной политики.

С 2004 по 2006 возглавлял Центр антитеррористических программ.

В 2006 был назначен советником акима Мангистауской области по политическим вопросам.

В феврале 2008 распоряжением главы государства был назначен заведующим отделом внутренней политики администрации президента Республики Казахстан.

В ноябре 2008 года постановлением председателя народно-демократической партии "Нур Отан" Нурсултана Назарбаева был назначен секретарем НДП "Нур Отан" по стратегическому развитию.

С декабря 2013 по май 2014 - приглашенный профессор в Американском университете в Вашингтоне (США).

С октября 2014 распоряжением главы государства назначен директором Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан.

В апреле 2019 Касым-Жомарт Токаев назначил Ерлана Карина своим советником.