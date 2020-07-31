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Политолога Ерлана Карина переквалифицировали из советника в помощника КазПрезидента
15:45 31.07.2020

В помощь президенту: Карин займется сферой политических реформ?
Политолог Данияр Ашимбаев разъяснил, чем отличаются обязанности помощники от таковых у советника

Уже экс-советник президента Республики Казахстан Ерлан Карин назначен на пост помощника главы государства Касым-Жомарта Токаева. Соответствующий указ президента РК опубликован 30 июля на сайте Акорды.
В СМИ и у пользователей в социальных сетях сразу возник вопрос – как охарактеризовать смену должности, последуют ли какие-то реальные изменения за перестановкой? Многие эксперты уже подчеркнули, что Ерлан Карин пошел на повышение, так как у помощника президента РК и задач, и ответственности больше.
Политолог Данияр Ашимбаев разъяснил, чем отличаются обязанности помощники от таковых у советника:
"Первое отличие заложено в самом термине: советник советует как управлять, а помощник помогает управлять, т.е. является частью вертикали власти.
Во-вторых, исторически помощник приравнивается к заместителю руководителя администрации президента, курирует определенные направления и может давать поручения подразделениям АП и центральным государственным органами.
Так, на сегодня в АП есть первый зам Даурен Абаев, который курирует вопросы внутренней политики. три заместителя руководителя: Мурзалин курирует регионы и оргработу, Жиенбаев – госправовую политику, Сулейменов – социально-экономическую политику.
Есть 5 помощников: Асет Исекешев отвечает за Совет безопасности, Нуртлеуов – за внешнюю политику, Бозумбаев – за "реальный сектор экономики" (т.е. энергетику), Дуйсенова – за работу с обращениями граждан, а Карин будет курировать тематику политических реформ.
В-третьих, помощник назначается указом, а не распоряжением (тут разница понятна только столичным людям) и имеет большие преимущества в плане, скажем так, обеспечения своей деятельности".
О своих прежних обязанностях Карин кстати уже подробно рассказывал СМИ:
"Функционально у меня задача – выработка рекомендаций по разным актуальным вопросам внутренней политики или другим темам, подготовка аналитических материалов. В принципе функционал советника что у нас, что в других странах одинаков. Бывает, что президент приглашает и обсуждает вопрос, интересуется моим мнением, оценкой. Я готовлю какие-то материалы, направляю на обсуждение, в зависимости, какой блок на данный момент курируется".
Возможно, как сторонник "слышащего государства" и политики открытости в действиях власти, о новых своих задачах уже помощник президента скоро поделится с широкой публикой.

Трудовая биография нового помощника президента Казахстана
В 1998-2000 Карин работал сотрудником Центра политических исследований Института развития Казахстана, проректором алматинского филиала Российского государственного социального университета, заместителем директора Института России и Китая.
С 2000 по 2003 – директор Центрально-Азиатского агентства политических исследований.
В 2003-2004 – первый заместитель председателя республиканской партии "Асар", генеральный директор Международного института современной политики.
С 2004 по 2006 возглавлял Центр антитеррористических программ.
В 2006 был назначен советником акима Мангистауской области по политическим вопросам.
В феврале 2008 распоряжением главы государства был назначен заведующим отделом внутренней политики администрации президента Республики Казахстан.
В ноябре 2008 года постановлением председателя народно-демократической партии "Нур Отан" Нурсултана Назарбаева был назначен секретарем НДП "Нур Отан" по стратегическому развитию.
С декабря 2013 по май 2014 - приглашенный профессор в Американском университете в Вашингтоне (США).
С октября 2014 распоряжением главы государства назначен директором Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан.
В апреле 2019 Касым-Жомарт Токаев назначил Ерлана Карина своим советником.

Источник - ia-centr.ru
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