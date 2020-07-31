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В Самарканде скрыли факт массового заболевания коронавирусом в доме престарелых
15:48 31.07.2020

МИРЗО СУБХАНОВ: "В САМАРКАНДЕ СКРЫЛИ ФАКТ МАССОВОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В ДОМЕ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ, СУДЬБА ЭТИХ ЛЮДЕЙ НЕИЗВЕСТНА"

Пятница, 31 Июля 2020

В доме престарелых и инвалидов "Саховат" в Самарканде короновирусную инфекцию подхватили не менее 50 его жильцов и 16 медработников, сообщает блогер Мирзо Субханов. Он обращает внимание, что эта информация была озвучена главным врачом Самаркандской областной инфекционной больницы Ибодулло Каримовым еще 22 апреля, в газете "Самаркандский вестник".

"В эти дни 66 человек находятся в провизорном госпитале. Основная часть – это жильцы дома престарелых "Саховат" и 16 его сотрудников. Больных лечат обычными противовирусными препаратами. Первые три дня осуществляется усиленное лечение, обычно на 7-8 день состояние больного улучшается. Если у человека сильный иммунитет, то его состояние улучшается на пятый день лечения. Пока нет вакцины и нет препарата, который лечит заболевание, поэтому важно проводить патогенетическую терапию (устранение или подавление механизмов развития болезни). Мы ее и проводим", - заявил в своем интервью Ибодулло Каримов.

О том, что 22 апреля количество больных с диагнозом COVID-19 в Самаркандском области увеличилось на 64 и достигло 79 человек объявили пресс-служба Управления здравоохранения Самаркандской области и Узбекское национальное информационное агентство.

Но вечером того же дня Управление здравоохранения области отказалась от своего утреннего заявления и объявила лишь о 15 официально подтвержденных случаях выявления вируса. У остальных же 64 людей якобы были "выявлены только симптомы" вируса.

Жителями дома "Саховат" являются престарелые и инвалиды, в сложной жизненной ситуации оставшиеся без поддержки родных и находящиеся на полном попечении государства. По статистике, среди таких людей самый высокий процент смертности от COVID-19.

Однако спустя три месяца никаких официальных заявлений о ситуации с жителями дома "Саховат" Самарканда нет. Попытки выяснить, чем все закончилось, и как там живут старики и инвалиды в условиях пандемии также увенчались неудачей, пишет Мирзо Субханов. И выражает просьбу к администрации Самаркандской области предоставить официальную информацию о состоянии здоровья жителей всех домов престарелых области и условий содержания там людей в период карантина и самоизоляции.

Соб. инф.

Источник - asiaterra.info
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