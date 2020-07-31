Новый роман Виктора Пелевина "Непобедимое солнце" выйдет 27/08 (анонс)

15:50 31.07.2020

Новый роман Виктора Пелевина "Непобедимое солнце" выйдет 27 августа, сообщает издательство "Эксмо".



Содержание книги сохраняется в тайне.



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Романы Виктора Пелевина по традиции выходят в конце лета.



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